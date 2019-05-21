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السبكي يعلن موعد طرح فيلم محمد سعد الجديد

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢١ مايو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
محمد سعد
محمد سعد
أعلنت شركة السبكي فيلم موعد عرض فيلم «محمد حسين» بطولة الفنان محمد سعد، حيث نشرت الصفحة الرسمية للشركة على حسابها بموقع «فيسبوك»، البوستر الرسمي للفيلم وعلقت عليه: «محمد حسين، فيلم عيد الفطر 2019، بجميع دور العرض»، وأثار اسم الفيلم سخرية الكثيرين، حيث جاءت أغلب تعليقات الجمهور، عن من هو محمد حسين، بعد اللمبي، عوكل، أطاطا، بوشكاش، وغيرها من الشخصيات التي قدمها محمد سعد، خاصة أنه ظهر في بوستر الفيلم بشكل غريب. الفيلم من تأليف شريف عادل وإخراج محمد على وإنتاج أحمد السبكي.
يشارك فى بطولة الفيلم كل من سمير صبري وبيومي فؤاد ومحمد ثروت ومي سليم وفريال يوسف وويزو وحمدي الوزير، وتدور أحداث الفيلم وفقا لما تم تداوله حول سائق يدعى (محمد حسين) يعمل بأحد الفنادق الكبرى، ويتورط مع رجال المافيا. يشار إلى أن فيلم «محمد حسين» طارده الكثير من الأزمات منذ بداية تحضيره بداية
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رانيا يوسف

رانيا يوسف لجمهورها: شدوا حيلكم عشان نكمل صيام (فيديو)

نشرت الفنانة رانيا يوسف مقطع فيديو، تحدثت خلاله إلى جمهورها ومتابعيها، وسألتهم عن أحوالهم في الصيام، بعد انتصاف الشهر الكريم. وقالت رانيا يوسف، خلال مقطع الفيديو القصير الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «هاي.. كل سنة وأنتم طيبين.. يا ترى عاملين إيه بعد النصف الأول من رمضان.. تعبانين زيي كده ولا إيه؟.. شدوا حيلكم عشان نكمل». وأثارت الفنانة رانيا يوسف جدلا واسعا خلال الفترة الماضية، نظرا لإطلالتها التى يراها عدد من متابعيها جريئة.
سمير-خفاجي-وعادل-إمام-قصة-نجاح-عمرها-50-

آخر ما تبقى من«مدرسة المشاغبين»|بهجت ولطفي معا مجددا

صورة لاقت تداولًا واسعًا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الأخيرة الماضية، للزعيم عادل إمام، ومعه شريك أول نجاح بمسرحية "مدرسة المشاغبين"، الفنان هادي الجيار، التقطت لهما قبل أيام في أثناء الاحتفال بعيد ميلاد الأول التاسع والسبعين. ونشرت العديد من الصفحات الفنية، صورة "بهجت الأباصيري" وزميله في المدرسة "لطفي" بعد أن تقدّما في العمر وأصبح الأخير والذي جسده في المسرحية هادي الجيار، هو الآخر لديه من العمر 69 عامًا، كما أن الثنائي هما آخر ما تبقى من العمل المسرحي ومعهما "عفت الشربيني" الفنانة سهير البابلي، والمخرج جلال الشرقاوي.
رامز-جلال (2)

رامز جلال يطرح بوستر «سبع البرمبة»: متخافوش مش مقلب

روج الفنان رامز جلال لفيلمه الجديد «سبع البرمبة»، ونشر البوستر الرسمي للعمل عبر صفحته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وظهر من خلاله بأكثر من شخصية، وكتب: «بِسْم الله توكلنا على الله، واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر»، وتابع مداعبًا جمهوره: «ماتخفوش يا جماعة ده فيلم بجد مش مقلب والله المستعان». ويدورالعمل في إطار كوميدي اجتماعي حول شخص يقوم بانتحال شخصية ضابط شرطة من أجل الوصول للفتاة التي يحبها.
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«سوبر ميرو» 14.. إيمي سمير غانم تُخدع في هوية العريس

انتهت الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل "سوبر ميرو"، بمساعدة المرأة العنيدة - يسرا اللوزي - ، أمير طفطف "سوبر ميرو" - إيمي سمير غانم، في إنقاذ أحد المحلات من السرقة، وانطلقت الحلقة الجديدة بمحاولة "ليمون" - أحمد سلطان - التقرب من "أميرة"، وهي زميلته في العمل،حيث ذهب إليها وأخبرها أن هناك شخصا يحبها ويريد التقدم لها، وهو يقصد نفسه، لكنها اعتقدت أنه يتحدث عن "مروان" - عمر الشناوي - فأخبرته أنها ستوافق على الفور، وبالفعل تلقى والدها - سمير غانم - اتصالًا هاتفيًا من "ليمون" لتحديد موعد كي يتقدم لها، وكل هذا الوقت تظن "أميرة" أن "مروان" هو من سيطلب يدها.
إعلان-بيبسي (1)

إعلان بيبسي 2019.. نوستالجيا مكررة مضمونة النجاح

في السنوات الأخيرة، اجتاحت سوق الإعلانات، ظاهرة توظيف "النوستالجيا"، أو إعادة إحياء صور الماضي التي تحتل عرش الذكريات السعيدة، فأخذت العديد من شركات الأغذية والمشروبات الغازية والاتصالات، تُعيد إحياء الإنتاج الفني والإعلاني للأجيال السابقة، في إطار حملات ترويجية لمنتجاتها، من خلال توظيف شخصيات ومفردات وأحداث من الماضي وتقديمها بلمسة عصرية تعكس حياتنا الراهنة، كنوع من التعبير عن الحنين إلى ما كنا عليه، وباتت هذه الظاهرة أحد ملامح شهر رمضان المبارك في كل عام، وفي هذا الموسم اتخذت شركة "بيبسي" منها شكلًا لحملتها الدعائية الجديدة.
دنيا-سمير-غانم

بدل الحدوتة 3.. جنازة حارة والميت أكاونت انستجرام

في الحلقة 13 من مسلسل بدل الحدوتة 3، يواصل شريف نجيب السخرية من «موضة» هذه الأيام، فبعد السخرية في ثاني حلقات الحدوتة الثانية من مواقع التواصل الاجتماعي وروادها المهووسين بها وبالشهرة من خلالها، يواصل في ثالث حلقات الحدوتة السخرية من «التنمية البشرية»، وانخداع الناس فيها، وظهر خلال هذه الحلقة الفنان بيومي فؤاد بشخصية دكتور تحسين ممتاز، الذي يستغل سذاجة جمهوره في المحاضرات المزعومة، ولا يفرق معه سوى جني الأموال، وبعد أن تركته سكرتيرة مكتبه لتعمل راقصة تصبح لهفة سكرتيرة له، وتبدأ في ممارسة العلاج بالطاقة لجيرانها.
مسلسل سوبر ميرو

«سوبر ميرو» 10| الشرطة تقبض على عصابة التونة الفاسدة

بدأت أحداث الحلقة العاشرة من المسلسل الكوميدي سوبر ميرو بمغامرة أميرة طفطف -دنيا سميرغانم- مع هدهد -حمدي الميرغني، للكشف عن لغز التونة الفاسدة التي تسببت في حالات تسمم لعدد كبير من الأشخاص، من بينهم «عم درملي»، والد أميرة. واتفقت أميرة مع هدهد، بعدما توصلا إلى اسم منتج تلك التونة الفاسدة، أن ينقذا الناس منه، حيث اتفقت مع صاحب محل بقالة أسفل منزلها، أن يتصل بالموزع، ويطلب عددًا من كراتين التونة، وبعدما وصل، تسللت ميرو إلى العربة واختبأت في صندوقها، حتى تذهب مع السيارة إلى مصنع التونة الفاسدة.
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