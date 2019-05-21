السبكي يعلن موعد طرح فيلم محمد سعد الجديد

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢١ مايو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

محمد سعد

أعلنت شركة السبكي فيلم موعد عرض فيلم «محمد حسين» بطولة الفنان محمد سعد، حيث نشرت الصفحة الرسمية للشركة على حسابها بموقع «فيسبوك»، البوستر الرسمي للفيلم وعلقت عليه: «محمد حسين، فيلم عيد الفطر 2019، بجميع دور العرض»، وأثار اسم الفيلم سخرية الكثيرين، حيث جاءت أغلب تعليقات الجمهور، عن من هو محمد حسين، بعد اللمبي، عوكل، أطاطا، بوشكاش، وغيرها من الشخصيات التي قدمها محمد سعد، خاصة أنه ظهر في بوستر الفيلم بشكل غريب. الفيلم من تأليف شريف عادل وإخراج محمد على وإنتاج أحمد السبكي.

يشارك فى بطولة الفيلم كل من سمير صبري وبيومي فؤاد ومحمد ثروت ومي سليم وفريال يوسف وويزو وحمدي الوزير، وتدور أحداث الفيلم وفقا لما تم تداوله حول سائق يدعى (محمد حسين) يعمل بأحد الفنادق الكبرى، ويتورط مع رجال المافيا. يشار إلى أن فيلم «محمد حسين» طارده الكثير من الأزمات منذ بداية تحضيره بداية