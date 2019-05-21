رياضة

الحدود يسعى لتكرار رباعية الدور الأول أمام دجلة

٢١ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٢٤ ص
حرس الحدود
حرس الحدود
يحتضن استاد المقاولون العرب في الجبل الأخضر، لقاء نادي وادي دجلة أمام نظيره حرس الحدود، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018-2019، علمًا بأن لقاء الدور الأول الذي أقيم بين الفريقين انتهى بفوز الحدود بأربعة أهداف لهدف، حيث سجل رباعية الحدود إيدو موسيس وإبراهيم عبد الخالق وإمام عاشور ومصطفى جمال، فيما أحرز هدف دجلة كريم ممدوح، على استاد المكس، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشرة، بقيادة الحكم محمود دسوقي الذي أشهر 5 بطاقات صفراء.
ويحتل نادي وادي دجلة بقيادة مديره الفني اليوناني تاكيس جونياس، المركز العاشر في جدول الترتيب، برصيد 36 نقطة، جمعها من 32 مباراة، فاز في 9 وتعادل في 9 وخسر في 14، وسجل الفريق 38 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 45 هدفًا، بفارق الأهداف عن إنبي صاحب المركز التاسع، وبفارق نقطة عن طلائع الجيش صاحب المركز الثامن،
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الاهلى-والمصرى

المصري: رد فيفا كان صادمًا حول العودة لاستاد بورسعيد

كشف حسن عمار، عضو مجلس إدارة المصري البورسعيدي، عن رد الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» على النادي بشأن شكواه لعدم اللعب في ستاد بورسعيد. وقال عمار في تصريحات تليفزيونية، مساء الثلاثاء، إن الفيفا رد على شكوى النادي قائلًا: «عدم اللعب في بورسعيد ليس مسئوليتنا وإنما مسئولية اتحاد الكرة والاتحاد الإفريقي»، مشيرًا إلى أن رد الفيفا كان صادمًا لمجلس إدارة المصري، وأن الاستاد سيتم إصلاحه بالصورة المطلوبة. وعن مستقبل نجم الفريق إسلام عيسى، شدد أنه لن يرحل وباق مع المصري، موضحًا أنه لم يتلق أي عروض الفترة الحالية.
وليد-سليمان

مدرب المنتخب يكشف سر ضم وليد سليمان وأحمد علي

كشف تيتو جارسيا، المدرب العام لمنتخب مصر، عن سر انضمام وليد سليمان، لاعب الأهلي، لقائمة الفراعنة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر. وقال جارسيا في تصريحات لبرنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، عبر فضائية «صدى البلد»: «وليد سليمان لاعب قادر على إحداث الفارق، وسبب ضمه في أمم إفريقيا بعدما كان خارج الحسابات في وقت سابق، أن البطولة المقبلة ستقام في مصر وليس الكاميرون، وبالتالي فالمنتخب يحتاج لاعبين قادرين على اللعب تحت ضغط جماهيري كبير دون تأثير على مستواهم، وهو ما يتوفر في وليد سليمان».
بتروجت

في بيان رسمي.. بتروجت يرفض خوض مباراة المقاولون

أصدر مجلس إدارة نادي بتروجت بيانًا رسميًا، منذ قليل، بعد خسارة الفريق من سموحة بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، على استاد المكس بالإسكندرية، وتأزم موقف الفريق البترولي في بطولة الدوري واقترابه من الهبوط. وجاء في نص البيان: «قرر مجلس إدارة نادى بتروجت برئاسة المهندس أحمد فهيم رفض خوض مباراه الفريق البترولى مع فريق المقاولون العرب التى كان مقرر إقامتها يوم 2 يونيو المقبل على ملعب استاد السويس الجديد وذلك بسبب عدم خوض الفرق المنافسة على الهبوط لكل مؤجلاتها حرصا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية».
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فرج-عامر (2)

سموحة يطالب بإقامة مباريات الدوري في توقيت واحد

طالب محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، بإقامة جميع مباريات الدوري الممتاز في نفس التوقيت، إذ يشهد هذا الموسم 2018- 2.19، منافسة شرسة على الهبوط، وتتنافس 10 فرق على تجنب الهبوط لدوري المظاليم، فبعد أن هبط رسميا الثنائي، النجوم (صاحب المركز الثامن عشر) والداخلية (صاحب المركز السابع عشر)، يتبقى مقعد وحيد تتنافس عليه 10 فرق للهروب منه، ويأتي بتروجت في المركز السادس عشر برصيد 34 نقطة، بينما يأتي الثنائي حرس الحدود وسموحة الرابع عشر والخامس عشر على الترتيب، برصيد 35 نقطة.
حرس-الحدود (2)

الحدود يخطف ثلاثة نقاط غالية بعد الفوز على المصري

خطف فريق حرس الحدود ثلاثة نقاط غالية بعد الفوز الثمين الذي حققه على نظيره المصرى، بهدف مقابل لاشئ فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم على ستاد السويس فى الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة الدورى، هدف اللقاء الوحيد احرزه مصطفى جمال من ركلة جزاء فى الدقيقة 62 من عمر اللقاء، لينجح حرس الحدود في حصد ثلاث نقاط ساهمت في اشعال المنافسة على صراع الهبوط في جدول الدوري. بهذه النتيجة نجح حرس الحدود في رفع رصيده إلى 35 نقطة احتل بها المركز ?الرابع عشر، بينما تجمد رصيد المصري البورسعيدي عند 48 نقطة في المركز الرابع.
الإسماعيلي‎

التعادل يحسم مواجهة الإنتاج الحربي والإسماعيلي

واصل فريق الإسماعيلي نتائجه المتواضعة وتعادل مع نظيره الإنتاج الحربي سلبياً، في المباراة المملة للغاية التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب كلية الشرطة بالعباسية ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز. بهذه النتيجة تقاسم الفريقان نقطتي التعادل، ورفع الإنتاج الحربي رصيده إلى 37 نقطة في المركز التاسع، جمعها من 32 مباراة، بينما رفع الإسماعيلي رصيده إلى 39 نقطة في المركز السابع جمعها من 31 مباراة ولديه مباراة مؤجلة.
تدريبات-حرس-الحدود

الحرس يبحث عن تكرار ثلاثية الدور الأول أمام المصري

يحتضن استاد الجيش بالسويس، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة، لقاء نادي المصري البورسعيدي ونظيره حرس الحدود، ضمن مواجهات الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018- 2019، علمًا بأن لقاء الدور الأول بين الفريقين انتهى بفوز حرس الحدود بثلاثية نظيفة، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة، وأحرز ثلاثية الحدود إبراهيم عبد الخالق (هدفين) ووليد عطية، على استاد حرس الحدود (المكس)، وأدار اللقاء تحكيميا الحكم أحمد حمدي، وأشهر خلاله بطاقة حمراء لفريد شوقي، كما أشهر 7 بطاقات صفراء (3 للحدود- 4 للمصري).
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