إنبي يبحث عن الثأر من المقاصة بعد رباعية الدور الأول

٢١ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٣٣ ص

مصر للمقاصة

يحتضن استاد بترو سبورت بالتجمع الخامس، لقاء نادي إنبي أمام نظيره مصر للمقاصة، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018-2019، علمًا بأن لقاء الدور الأول الذي أقيم بين الفريقين بفوز الفريق الفيومي بأربعة أهداف لثلاثة، حيث أحرز رباعية المقاصة جون أنطوني (هاتريك) ومحمد دبش، فيما أحرز ثلاثية إنبي أوداة أوندوريودي (هدفين) وحمدي فتحي، على استاد المقاولون العرب، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشرة، وكان يقود إنبي حينها خالد متولي، فيما كان يقود المقاصة طلعت يوسف.

ويحتل نادي إنبي بقيادة مديره الفني علي ماهر، المركز التاسع في جدول الترتيب، برصيد 36 نقطة، جمعها من 32 مباراة، فاز في 8 وتعادل في 12 وخسر في 12، وسجل الفريق 36 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 40 هدفًا، بفارق نقطة عن طلائع الجيش صاحب المركز الثامن، وبفارق 5 نقاط عن الإسماعيلي صاحب المركز السابع. من جانبه

ويحتل نادي إنبي بقيادة مديره الفني علي ماهر، المركز التاسع في جدول الترتيب، برصيد 36 نقطة، جمعها من 32 مباراة، فاز في 8 وتعادل في 12 وخسر في 12، وسجل الفريق 36 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 40 هدفًا، بفارق نقطة عن طلائع الجيش صاحب المركز الثامن، وبفارق 5 نقاط عن الإسماعيلي صاحب المركز السابع.



من جانبه يحتل نادي مصر للمقاصة بقيادة مديره الفني المؤقت جمال عمر، المركز السادس في جدول الترتيب، برصيد 45 نقطة، جمعها من 32 مباراة، فاز في 12 وتعادل في 9 وخسر في 11، وسجل الفريق 32 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 33 هدفًا، بفارق نقطتين عن المقاولون العرب صاحب المركز الخامس، وبفارق ثلاث نقاط عن المصري البورسعيدي صاحب المركز الرابع.

