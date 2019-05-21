رياضة

إنبي يبحث عن الثأر من المقاصة بعد رباعية الدور الأول

٢١ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٣٣ ص
مصر للمقاصة
مصر للمقاصة
يحتضن استاد بترو سبورت بالتجمع الخامس، لقاء نادي إنبي أمام نظيره مصر للمقاصة، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018-2019، علمًا بأن لقاء الدور الأول الذي أقيم بين الفريقين بفوز الفريق الفيومي بأربعة أهداف لثلاثة، حيث أحرز رباعية المقاصة جون أنطوني (هاتريك) ومحمد دبش، فيما أحرز ثلاثية إنبي أوداة أوندوريودي (هدفين) وحمدي فتحي، على استاد المقاولون العرب، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشرة، وكان يقود إنبي حينها خالد متولي، فيما كان يقود المقاصة طلعت يوسف.
ويحتل نادي إنبي بقيادة مديره الفني علي ماهر، المركز التاسع في جدول الترتيب، برصيد 36 نقطة، جمعها من 32 مباراة، فاز في 8 وتعادل في 12 وخسر في 12، وسجل الفريق 36 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 40 هدفًا، بفارق نقطة عن طلائع الجيش صاحب المركز الثامن، وبفارق 5 نقاط عن الإسماعيلي صاحب المركز السابع. من جانبه
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الاهلى-والمصرى

المصري: رد فيفا كان صادمًا حول العودة لاستاد بورسعيد

كشف حسن عمار، عضو مجلس إدارة المصري البورسعيدي، عن رد الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» على النادي بشأن شكواه لعدم اللعب في ستاد بورسعيد. وقال عمار في تصريحات تليفزيونية، مساء الثلاثاء، إن الفيفا رد على شكوى النادي قائلًا: «عدم اللعب في بورسعيد ليس مسئوليتنا وإنما مسئولية اتحاد الكرة والاتحاد الإفريقي»، مشيرًا إلى أن رد الفيفا كان صادمًا لمجلس إدارة المصري، وأن الاستاد سيتم إصلاحه بالصورة المطلوبة. وعن مستقبل نجم الفريق إسلام عيسى، شدد أنه لن يرحل وباق مع المصري، موضحًا أنه لم يتلق أي عروض الفترة الحالية.
وليد-سليمان

مدرب المنتخب يكشف سر ضم وليد سليمان وأحمد علي

كشف تيتو جارسيا، المدرب العام لمنتخب مصر، عن سر انضمام وليد سليمان، لاعب الأهلي، لقائمة الفراعنة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر. وقال جارسيا في تصريحات لبرنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، عبر فضائية «صدى البلد»: «وليد سليمان لاعب قادر على إحداث الفارق، وسبب ضمه في أمم إفريقيا بعدما كان خارج الحسابات في وقت سابق، أن البطولة المقبلة ستقام في مصر وليس الكاميرون، وبالتالي فالمنتخب يحتاج لاعبين قادرين على اللعب تحت ضغط جماهيري كبير دون تأثير على مستواهم، وهو ما يتوفر في وليد سليمان».
بتروجت

في بيان رسمي.. بتروجت يرفض خوض مباراة المقاولون

أصدر مجلس إدارة نادي بتروجت بيانًا رسميًا، منذ قليل، بعد خسارة الفريق من سموحة بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، على استاد المكس بالإسكندرية، وتأزم موقف الفريق البترولي في بطولة الدوري واقترابه من الهبوط. وجاء في نص البيان: «قرر مجلس إدارة نادى بتروجت برئاسة المهندس أحمد فهيم رفض خوض مباراه الفريق البترولى مع فريق المقاولون العرب التى كان مقرر إقامتها يوم 2 يونيو المقبل على ملعب استاد السويس الجديد وذلك بسبب عدم خوض الفرق المنافسة على الهبوط لكل مؤجلاتها حرصا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية».
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الاهلى والمقاصة تصوير سامح ابوحسن (29)

المسابقات: ننتظر موافقات الأمن لنقل مباراة الأهلي

أكد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أنه ينتظر موافقة الجهات الأمنية على نقل مباراة الأهلي أمام نظيره إنبي، في إطار منافسات الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز، والمحدد لها مساء الخميس المقبل، إلى برج العرب، وقال عامر في تصريحات صحفية، اليوم إنه في حالة عدم وصول موافقة الأمن مساء اليوم فسوف تقام المباراة في بتروسبورت، وجاء ذلك بعدما تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، خطابًا رسميًا من الأهلي، يطلب فيه نقل مباراته أمام الفريق البترولي من بتروسبورت إلى استاد برج العرب بالإسكندرية.
لاسارتى

لاسارتي يتحدث عن صعوبة مواجهة إنبي وأهداف الأهلي

أكّد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على صعوبة مباراة إنبي المقرر لها بعد غدٍ الخميس، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز، أضاف لاسارتي، في تصريحات للموقع الرسمي للقلعة الحمراء: «نخوض مباراة إنبي بحثًا عن مواصلة الانتصارات، وحصد الثلاث نقاط، من أجل استكمال مشوار السعي للفوز باللقب»، موضحًا أن الجهاز الفني يسعى لتحقيق أهدافه التي وضعها، والتي تتمثل في ضرورة تحقيق الفوز، وعدم التفريط في أي نقطة في مشوار المباريات المتبقية في عمر المسابقة من أجل الفوز باللقب.
الأهلى وانبي (9)

رسميا.. الأهلي يطلب نقل مباراته أمام إنبي

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، خطابًا رسميا من النادي الأهلي، يطلب فيه نقل مباراته المقبلة أمام إنبي، في إطار منافسات الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز، والمحدد لها مساء الخميس المقبل، من بتروسبورت إلى استاد برج العرب بالإسكندرية، وأكد اللواء ثروت سويلم، المدير التنفيذي للاتحاد المصري، أن القلعة الحمراء، طلب بشكل رسمي نقل مباراة إنبي من بتروسبورت إلى برج العرب، وقال سويلم في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الثلاثاء، إن الجبلاية خاطب الأمانة العامة للقوات المسلحة للتعرف على موقفهم.
جهاد-جريشة

معروف حكما للاتحاد وإنبي.. وجريشة للإنتاج والدراويش

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، عن أسماء حكام مباريات، اليوم الجمعة، ضمن مواجهات الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018-2019، حيث من المقرر أن تقام 5 مواجهات، وستلعب جميعها في تمام الساعة العاشرة مساء، ومن المقرر أن يواجه نادي مصر للمقاصة نظيره النجوم، من جانبه سيحل إنبي ضيفًا ثقيلا على الاتحاد السكندري، ويستضيف الجونة المقاولون العرب، بينما سيخرج الإسماعيلي لمواجهة الإنتاج الحربي، فيما يحتضن استاد الجيش بالسويس لقاء المصري البورسعيدي أمام حرس الحدود.
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