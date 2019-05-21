رياضة

ساري يطالب تشيلسي بسرعة تحديد مصيره من أجل يوفنتوس

٢١ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٣٣ ص
ماوريسيو ساري
ماوريسيو ساري
طالب المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، إدارة نادي تشيلسي بسرعة تحديد مصير مستقبله مع الفريق، وذلك في الوقت الذي أعرب فيه يوفنتوس عن استعداده للتعاقد معه بعد رحيل مدرب السيدة العجوز ماسيمليانو أليجري بنهاية هذا الموسم، ويعد ساري على رأس قائمة المدربين الذين يرغب يوفنتوس في التعاقد معهم إلى جانب المدرب السابق لتشيلسي أنطونيو كونتي، ويستعد ساري حاليًا لمواجهة أرسنال في نهائي الدوري الأوروبي الأسبوع المقبل، وتحوم الشكوك حول مستقبله بسبب فشله في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.
وقدم ساري 3 مواسم مميزة مع نابولي قبل الرحيل إلى تشيلسي الصيف الماضي، وهو الأمر الذي يشجع يوفنتوس كثيرًا على فكرة التعاقد معه، كما كانت الإدارة ترغب في التعاقد مع كونتي الذي سبق أن درب اليوفي 3 مرات من قبل، إلا أن نجم الفريق كريستيانو رونالدو يعارض تلك الفكرة. ويأتي ذلك، في الوقت الذي أشارت فيه صحيفة
اقرأ المزيد
الاهلى-والمصرى

المصري: رد فيفا كان صادمًا حول العودة لاستاد بورسعيد

كشف حسن عمار، عضو مجلس إدارة المصري البورسعيدي، عن رد الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» على النادي بشأن شكواه لعدم اللعب في ستاد بورسعيد. وقال عمار في تصريحات تليفزيونية، مساء الثلاثاء، إن الفيفا رد على شكوى النادي قائلًا: «عدم اللعب في بورسعيد ليس مسئوليتنا وإنما مسئولية اتحاد الكرة والاتحاد الإفريقي»، مشيرًا إلى أن رد الفيفا كان صادمًا لمجلس إدارة المصري، وأن الاستاد سيتم إصلاحه بالصورة المطلوبة. وعن مستقبل نجم الفريق إسلام عيسى، شدد أنه لن يرحل وباق مع المصري، موضحًا أنه لم يتلق أي عروض الفترة الحالية.
وليد-سليمان

مدرب المنتخب يكشف سر ضم وليد سليمان وأحمد علي

كشف تيتو جارسيا، المدرب العام لمنتخب مصر، عن سر انضمام وليد سليمان، لاعب الأهلي، لقائمة الفراعنة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر. وقال جارسيا في تصريحات لبرنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، عبر فضائية «صدى البلد»: «وليد سليمان لاعب قادر على إحداث الفارق، وسبب ضمه في أمم إفريقيا بعدما كان خارج الحسابات في وقت سابق، أن البطولة المقبلة ستقام في مصر وليس الكاميرون، وبالتالي فالمنتخب يحتاج لاعبين قادرين على اللعب تحت ضغط جماهيري كبير دون تأثير على مستواهم، وهو ما يتوفر في وليد سليمان».
بتروجت

في بيان رسمي.. بتروجت يرفض خوض مباراة المقاولون

أصدر مجلس إدارة نادي بتروجت بيانًا رسميًا، منذ قليل، بعد خسارة الفريق من سموحة بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، على استاد المكس بالإسكندرية، وتأزم موقف الفريق البترولي في بطولة الدوري واقترابه من الهبوط. وجاء في نص البيان: «قرر مجلس إدارة نادى بتروجت برئاسة المهندس أحمد فهيم رفض خوض مباراه الفريق البترولى مع فريق المقاولون العرب التى كان مقرر إقامتها يوم 2 يونيو المقبل على ملعب استاد السويس الجديد وذلك بسبب عدم خوض الفرق المنافسة على الهبوط لكل مؤجلاتها حرصا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية».
اقرأ المزيد من الأخبار
ماسيمليانو-أليجري (1)

ماسيمليانو أليجري يكشف أسباب رحيله عن يوفنتوس

قال المدرب ماسيمليانو أليجري إن إدارة يوفنتوس هي التي قررت رحيله عن الفريق، بعد 5 سنوات توج خلالها بلقب الدوري الإيطالي 5 مرات وكأس إيطاليا 4 مرات، ووصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين، وقال أليجري: "أرحل عن مجموعة انتصارية قادرة على تكرار نجاحها في إيطاليا، وعلى أن تحظى بحملة جيدة في دوري الأبطال. لسوء الحظ، بعض المواقف حرمتنا من الذهاب بعيدًا في دوري الأبطال هذا الموسم، تحدثنا وناقشنا الأفكار في ما يخص الأفضل لمستقبل يوفنتوس، وقررت الإدارة أن الأفضل هو عدم وجودي، الموسم المقبل".
كريستيانو-رونالدو (7)

رونالدو لاعب الموسم في الدوري الإيطالي

توج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي هذا الموسم 2018- 2019، وذلك في أول مواسمه مع اليوفي، الذي انتقل إليه الصيف الماضي قادمًا من صفوف ريال مدريد الإسباني. ونجح النجم البرتغالي في تقديم عروض طيبة في الكالتشيو من خلال تسجيل 22 هدفًا وصناعة 11 هدفًا تحت قيادة المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليجري، الذي قررت إدارة اليوفي رحيله عن الفريق نهاية الموسم الجاري، وذلك بعد تتويجه مع الفريق بـ5 ألقاب في الدوري الإيطالي و4 ألقاب في كأس إيطاليا، إلى جانب وصوله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين، موسمي 2014- 2015 و2016- 2017.
ماسيمليانو-أليجري (1)

رسميا.. أليجري يرحل عن يوفنتوس نهاية الموسم

أكد نادي يوفنتوس رحيل مدربه ماسيمليانو أليجري عن صفوف الفريق في نهاية الموسم الجاري، على أن يلتقي مدرب السيدة العجوز مع رئيس النادي أندريا أجنيلي في مؤتمر صحفي سيعقد غدًا السبت، قبل مباراة اليوفي الأخيرة في الدوري الإيطالي على ملعب أليانز ستاديوم أمام أتلانتا، ويأتي ذلك القرار من إدارة يوفنتوس على الرغم من تبقّي عام في عقد أليجري مع الفريق، ونجاحه في قيادة الفريق للتتويج بلقب الدوري الإيطالي هذا الموسم بفارق 13 نقطة عن أقرب الملاحقين حتى الآن قبل جولتين من النهاية.
كيبا-أريزابالاجا (3)

كيبا: لا أفخر بواقعة نهائي كأس الرابطة أمام السيتي

تحدث حارس تشيلسي كيبا في حوار مع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن أزمة المباراة النهائية في كأس الرابطة الإنجليزية، عندما رفض استبداله أمام مانشستر سيتي قائلًا: "انتشرت تلك القصة حول العالم بصورة مخيفة، الجميع تحدث عن الموقف بصورة سيئة. الطبيعي أن تتحدث الجماهير، فوالدي تحدث معي عقب المباراة، ولكنه لم يحتج للتحدث كثيرًا، وحينها أدركت ماذا فعلت، ولم أجد الكثير لأقوله، كان أسبوعًا صعبًا، حدث ذلك في يوم أحد، ولم ألعب يوم الأربعاء أمام توتنهام، وعدت بعدها أمام فولهام".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org