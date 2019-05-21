ساري يطالب تشيلسي بسرعة تحديد مصيره من أجل يوفنتوس

٢١ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٣٣ ص

ماوريسيو ساري

طالب المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، إدارة نادي تشيلسي بسرعة تحديد مصير مستقبله مع الفريق، وذلك في الوقت الذي أعرب فيه يوفنتوس عن استعداده للتعاقد معه بعد رحيل مدرب السيدة العجوز ماسيمليانو أليجري بنهاية هذا الموسم، ويعد ساري على رأس قائمة المدربين الذين يرغب يوفنتوس في التعاقد معهم إلى جانب المدرب السابق لتشيلسي أنطونيو كونتي، ويستعد ساري حاليًا لمواجهة أرسنال في نهائي الدوري الأوروبي الأسبوع المقبل، وتحوم الشكوك حول مستقبله بسبب فشله في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.

وقدم ساري 3 مواسم مميزة مع نابولي قبل الرحيل إلى تشيلسي الصيف الماضي، وهو الأمر الذي يشجع يوفنتوس كثيرًا على فكرة التعاقد معه، كما كانت الإدارة ترغب في التعاقد مع كونتي الذي سبق أن درب اليوفي 3 مرات من قبل، إلا أن نجم الفريق كريستيانو رونالدو يعارض تلك الفكرة. ويأتي ذلك، في الوقت الذي أشارت فيه صحيفة

وقدم ساري 3 مواسم مميزة مع نابولي قبل الرحيل إلى تشيلسي الصيف الماضي، وهو الأمر الذي يشجع يوفنتوس كثيرًا على فكرة التعاقد معه، كما كانت الإدارة ترغب في التعاقد مع كونتي الذي سبق أن درب اليوفي 3 مرات من قبل، إلا أن نجم الفريق كريستيانو رونالدو يعارض تلك الفكرة.



ويأتي ذلك، في الوقت الذي أشارت فيه صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إلى رغبة تشيلسي في التعاقد مع أسطورة الفريق السابق فرانك لامبارد، للإشراف على تدريب الفريق بداية من الموسم المقبل.



ويعد لامبارد الهداف التاريخي لتشيلسي، الذي رحل عن البلوز في عام 2014، ويقود حاليًأ فريق ديربي كاونتي ووصل معه إلى المباراة النهائية في الأدوار التأهيلية للبريميرليج الموسم المقبل، حيث يستعد لمواجهة أستون فيلا.