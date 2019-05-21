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التخطيط: تنفيذ 12 مشروعا بـ«النقل» بـ9.6 مليار جنيه

تحرير:رنا عبد الصادق ٢١ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٣٤ ص
وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط
التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، للتباحث حول الخطة الاستثمارية لوزارة النقل والتعاون الاستثماري بين الهيئات التابعة لوزارة النقل والبنوك والمؤسسات المالية الدولية، وحضر اللقاء قيادات الوزارتين. وأشارت "السعيد" خلال اللقاء إلى النقلة الإيجابية التي يشهدها قطاع النقل حاليا، ولفتت إلى أن الخطة التي استعرضتها وزارة النقل تتضمن خطوات تنموية في هذا القطاع المهم، مؤكدة حرص الوزارة على تقديم الدعم اللازم لقطاع النقل.
وأشارت "السعيد" إلى أن خطة التنمية المستدامة للعام 2019/2020 استهدفت تحقيق نسبة 17% زيادة في مخصصات قطاع النقل لإضافة خمس محطات لتشغيل مترو الأنفاق مع استكمال المرحلتين الثالثة والرابعة من شبكات مترو الأنفاق واستكمال إنشاء عشرة محاور عرضية على النيل. وأضافت الوزيرة أن المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها
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الوزير: ضخ مليارات الدولارات في بنية النقل لتحقيق عوائد اقتصادية

عقد وزير النقل الفريق كامل الوزير، اجتماعا موسعا مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بمقر وزارة النقل، للتباحث حول الخطة الاستثمارية لوزارة النقل والتعاون الاستثماري بين الهيئات التابعة لوزارة النقل والبنوك والمؤسسات المالية الدولية، وحضر اللقاء قيادات الوزارتين، واستعرض الوزير الخطة الاستثمارية لقطاعات النقل المختلفة: "السكك الحديدية - مترو الانفاق - النقل البحري - الطرق والكباري - المواني البرية والجافة – النقل النهري"، مشيرا إلى الجهود التي تبذلها الوزارة في تطوير كافة قطاعاتها.
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الوزير لـ«العاملين بالمترو»: سوف أفاجئكم صباحا ومساء

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كامل الوزير: زيادة منافذ بيع تذاكر القطارات في رمضان

أصدر وزير النقل المهندس كامل الوزير، تعليمات مشددة لقيادات الهيئة القومية للسكك الحديدية برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال شهر رمضان المبارك، مشددا على عدم خروج أي قطار من الورش إلا بعد التأكد التام من الحالة الفنية له، وزيادة منافذ بيع التذاكر تسهيلا على المواطنين، خاصة مع تطبيق الغرامات على الركوب بدون تذكرة، وكذلك انتشار كافة القيادات بمواقع التشغيل وإجراء وتشكيل لجان مفاجئة لمتابعة مستوى الخدمة على كافة خطوط السكك الحديدية، بالإضافة إلى إعلام الركاب عبر الإذاعة الداخلية للمحطات التي تتمتع بهذه الخدمة بمواعيد القطارات.
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