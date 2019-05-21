التخطيط: تنفيذ 12 مشروعا بـ«النقل» بـ9.6 مليار جنيه
تحرير:رنا عبد الصادق
٢١ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٣٤ ص
وزيرة التخطيط
التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، للتباحث حول الخطة الاستثمارية لوزارة النقل والتعاون الاستثماري بين الهيئات التابعة لوزارة النقل والبنوك والمؤسسات المالية الدولية، وحضر اللقاء قيادات الوزارتين.
وأشارت "السعيد" خلال اللقاء إلى النقلة الإيجابية التي يشهدها قطاع النقل حاليا، ولفتت إلى أن الخطة التي استعرضتها وزارة النقل تتضمن خطوات تنموية في هذا القطاع المهم، مؤكدة حرص الوزارة على تقديم الدعم اللازم لقطاع النقل.
وأشارت "السعيد" إلى أن خطة التنمية المستدامة للعام 2019/2020 استهدفت تحقيق نسبة 17% زيادة في مخصصات قطاع النقل لإضافة خمس محطات لتشغيل مترو الأنفاق مع استكمال المرحلتين الثالثة والرابعة من شبكات مترو الأنفاق واستكمال إنشاء عشرة محاور عرضية على النيل.
وأضافت الوزيرة أن المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها
وأشارت "السعيد" إلى أن خطة التنمية المستدامة للعام 2019/2020 استهدفت تحقيق نسبة 17% زيادة في مخصصات قطاع النقل لإضافة خمس محطات لتشغيل مترو الأنفاق مع استكمال المرحلتين الثالثة والرابعة من شبكات مترو الأنفاق واستكمال إنشاء عشرة محاور عرضية على النيل.
وأضافت الوزيرة أن المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها خلال الربع الثاني من العام المالى الحالي 2018/2019 تضمنت تنفيذ 12 مشروعًا بتكلفة 9.6 مليار جنيه بقطاع النقل.
من جانبه قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إن الوزارة تستهدف تطبيق إصلاحات هيكلية لرفع مستوى كفاءة الخدمة وإن التعاون الاستثماري القائم مع عدد من المؤسسات المالية الدولية يأتي في هذا الإطار، مشيرا إلى أن الدولة تضخ مليارات الجنيهات في البنية الأساسية لقطاع النقل لتحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية تعود إيجابيا على المواطن.