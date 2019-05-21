التخطيط: تنفيذ 12 مشروعا بـ«النقل» بـ9.6 مليار جنيه

تحرير:رنا عبد الصادق ٢١ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٣٤ ص

وزيرة التخطيط

التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، للتباحث حول الخطة الاستثمارية لوزارة النقل والتعاون الاستثماري بين الهيئات التابعة لوزارة النقل والبنوك والمؤسسات المالية الدولية، وحضر اللقاء قيادات الوزارتين. وأشارت "السعيد" خلال اللقاء إلى النقلة الإيجابية التي يشهدها قطاع النقل حاليا، ولفتت إلى أن الخطة التي استعرضتها وزارة النقل تتضمن خطوات تنموية في هذا القطاع المهم، مؤكدة حرص الوزارة على تقديم الدعم اللازم لقطاع النقل.

وأشارت "السعيد" إلى أن خطة التنمية المستدامة للعام 2019/2020 استهدفت تحقيق نسبة 17% زيادة في مخصصات قطاع النقل لإضافة خمس محطات لتشغيل مترو الأنفاق مع استكمال المرحلتين الثالثة والرابعة من شبكات مترو الأنفاق واستكمال إنشاء عشرة محاور عرضية على النيل. وأضافت الوزيرة أن المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها