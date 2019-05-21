«متطرف وإرهابي» إحالة عامل في مدرسة بالمنيا للمحاكمة

المتهم خرب عمدًا مبنيين مخصصين لمصالح حكومية وهما (مبنى وحدة مرور ملوي التابع لوزارة الداخلية ومبنى مدرسة الغطاس والجهاد التابع لوزارة التربية والتعليم)

تحرير:محمد رشدي ٢١ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٣٨ ص

النيابة الإدارية

أحالت هيئة النيابة الإدارية، عاملا بمدرسة ملوي الثانوية الزراعية للمحاكمة العاجلة، كما أمرت بمساءلة مسئولي شئون العاملين بذات المدرسة إداريا، يأتي ذلك في ضوء الدور بالغ الخطورة الذي تقوم به النيابة الإدارية لمكافحة الفكر المتطرف داخل أروقة الوظائف العامة واجتثاث من يثبت -بحكم بات- تورطه بالإرهاب أو اعتناق الأفكار الإرهابية من الوظيفة العامة بأسرها؛ حيث تورط الأول في ارتكاب جرائم إرهابية بنطاق ملوي محل الاتهام في القضية رقم 138 لسنة 2015 جنايات عسكرية أسيوط.

بالإضافة إلى عدم قيام باقي المتهمين باتخاذ الإجراءات نحو انقطاع الأول عن العمل اعتبارا من 28/8/2016 مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية له دون وجه حق. وكانت النيابة الإدارية بملوي قد باشرت تحقيقاتها في قضيتها رقم 236 لسنة 2018 أمام المستشار حازم عبد الحكيم، بإشراف المستشار أحمد عبد السلام علي -نائب رئيس