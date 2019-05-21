جريمة

«متطرف وإرهابي» إحالة عامل في مدرسة بالمنيا للمحاكمة

المتهم خرب عمدًا مبنيين مخصصين لمصالح حكومية وهما (مبنى وحدة مرور ملوي التابع لوزارة الداخلية ومبنى مدرسة الغطاس والجهاد التابع لوزارة التربية والتعليم)
تحرير:محمد رشدي ٢١ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٣٨ ص
النيابة الإدارية
النيابة الإدارية
أحالت هيئة النيابة الإدارية، عاملا بمدرسة ملوي الثانوية الزراعية للمحاكمة العاجلة، كما أمرت بمساءلة مسئولي شئون العاملين بذات المدرسة إداريا، يأتي ذلك في ضوء الدور بالغ الخطورة الذي تقوم به النيابة الإدارية لمكافحة الفكر المتطرف داخل أروقة الوظائف العامة واجتثاث من يثبت -بحكم بات- تورطه بالإرهاب أو اعتناق الأفكار الإرهابية من الوظيفة العامة بأسرها؛ حيث تورط الأول في ارتكاب جرائم إرهابية بنطاق ملوي محل الاتهام في القضية رقم 138 لسنة 2015 جنايات عسكرية أسيوط.
بالإضافة إلى عدم قيام باقي المتهمين باتخاذ الإجراءات نحو انقطاع الأول عن العمل اعتبارا من 28/8/2016 مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية له دون وجه حق. وكانت النيابة الإدارية بملوي قد باشرت تحقيقاتها في قضيتها رقم 236 لسنة 2018 أمام المستشار حازم عبد الحكيم، بإشراف المستشار أحمد عبد السلام علي -نائب رئيس
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يحيى-القزاز

يحيى القزاز يصل قسم المرج تمهيدا لإطلاق سراحه

قال المحامي محمد فتحي، إن الدكتور يحيى القزاز، يتواجد حاليا في قسم شرطة المرج، وتم الانتهاء من إجراءات صحة الإفراج عنه، وفي انتظار موافقة الأمن على إطلاق سراحه، على خلفية القرار الصادر، الإثنين، بإخلاء سبيله بجانب السفير معصوم مرزوق، وعبد الفتاح البنا، والدكتور رائد سلامة، والناشطة نرمين حسين، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وتكدير السلم العام، ونشر أخبار كاذبة، في وقائع القضية التي تحمل رقم 1305 لسنة 2018 .
قفاص-محكمة (1)

الجنايات تُخلي سبيل عدد من المتهمين في قضايا «إرهاب»

أصدرت محاكم جنايات القاهرة والجيزة، اليوم الثلاثاء، جملة من قرارات إخلاء السبيل في عدد من قضايا الإرهاب التي تنعقد جلساتها داخل مجمع محاكم طرة، حيث أخلت الدائرة 15 جنايات القاهرة سبيل جميع المعروضين في القضية 316 لسنة 2017، كما قضت ذات الدائرة بإخلاء سبيل جميع المعروضين أمامها في القضية 359 لسنة 2017، بجانب إخلاء سبيل جميع المعروضين في القضية رقم 760 لسنة 2017، فيما قررت الدائرة 29 جنايات القاهرة إخلاء سبيل محمد سيد داوود حسين في القضية رقم 1869 جنايات عين شمس، بجانب إخلاء سبيل احمد علي جابر في القضية رقم 598 لسنة 2017.
اعدام

إحالة أوراق سباك بالمنيا للمُفتي لقتله زوجته ووالدها

أحالت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الواحد، ووائل شعبان حافظ، وأمانة سر أمجد سمير ومحمد مصطفى هارون، اليوم الثلاثاء، أوراق سباك إلى مفتي الجمهورية لقتله زوجته ووالدها، وتحديد جلسة اليوم الثالث من الشهر المقبل للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهم لحين ورود رأي فضيلة المُفتي، وقال مصدر قانوني في تصريحات له، إن المحكمة أحالت أوراق المتهم "ه. ي. ا" 41 عاما، سباك ومقيم بمركز سمالوط، إلى فضيلة مفتي الجمهورية.
محاكمة لجين

«فتاة كانت الطعم».. تفاصيل مقتل طفل بالسلام

أحالت نيابة شرق القاهرة، اليوم الثلاثاء، 5 أشخاص لمحكمة الجنايات بتهمة قتل طفل يعمل سائق "توك توك"، وسرقة دارجته النارية، ووجهت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد المقترن بالسرقة، وكشفت التحقيقات أن المتهمين استعانوا بفتاة، والتى استوقفت الضحية وطلبت منه توصيلها لأحد الأماكن، وتمكنت بهذه الطريقة من استدراج المجنى عليه، حتى تمكنوا من قتله، وسرقة المركبة تفاصيل الواقعة ترجع إلى تلقي قسم شرطة السلام بلاغاً من أهالي منطقة النهضة، يفيد بالعثور على جثة طفل، بجوار كمبوند الطيران بمنطقة النهضة شرق القاهرة.
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النيابة الإدارية

إحالة موظف متهم في أحداث العدوة للمحاكمة التأديبية

أمرت النيابة الإدارية بإحالة صراف في صرافة صفانية، التابعة لمأمورية الضرائب العقارية "مبانٍ" بالعدوة بمحافظة المنيا، إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، لتورطه في ارتكاب جرائم إرهابية بدائرة مركز العدوة في المنيا محل الاتهام في القضية رقم 28 لسنة 2014 جنايات كلي- المنيا، وذلك فى ضوء الدور بالغ الخطورة الذي تنفذه النيابة الإدارية لمكافحة الفكر المتطرف داخل أروقة الوظيفة العامة، واجتثاث مَن يثبت -بحكم بات- تورطه في الإرهاب أو اعتناق الأفكار الإرهابية، من الوظيفة العامة بأسرها.
حريق

السيطرة على حريق هائل في ملوي بالمنيا

اندلع حريق هائل في شارع العرفاني وسط مدينة المنيا، والتهم عددًا من الأكشاك الخشبية، صباح اليوم الجمعة، ونجح رجال الدفاع المدني الذين حضروا على الفور إلى مكان الحريق في إخماده، وتبيّن أنه طال عددا من الأكشاك المملوكة للبائعين، وأنه لم يُسفر عن أي خسائر بشرية أو إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ إزالة آثار الحريق، وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات، وتلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور قسم شرطة ملوي، بتلقيه إشارة من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق في شارع العرفاني وسط المدينة.
جثة-طفل

أتوبيس يدهس تلميذين أمام مدرسة بالمنيا..ومصرع أحدهما

لقي تلميذ بالصف الثاني الابتدائي مصرعه وأصيب زميله بإصابات بالغة؛ بعد أن صدمهما أتوبيس أمام مدرستهما محمد فريد الابتدائية جنوب مدينة المنيا، اليوم السبت، في أثناء خروجهما من المدرسة عقب انتهاء امتحانات نهاية العام. تلقي اللواء مجدي عامر مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنيا، إخطارًا من شرطة النجدة، بوصول كل من محمد صالح التلميذ بالصف الثاني الابتدائي بمدرسة محمد فريد بمدينة المنيا جثة هامدة، وزميله حازم مصطفى مصاب بإصابات بالغة لمستشفى المنيا الجامعي.
النيابة الإدارية

«الإدارية» تحيل 5 من قيادات الإسكان للمحاكمة

أحالت هيئة النيابة الإدارية 5 من قيادات وزارة الإسكان للمحاكمة العاجلة، بعد ثبوت قيامهم بالتلاعب في عملية إنشاء مشروع الإسكان الاجتماعي بالمنوفية، خلال الفترة من 2014 حتى 2017، مما ترتب عليه إهدار ملايين الجنيهات، وقررت النيابة الإدارية إفراد تحقيق مستقل بشأن واقعة طلب أحد المتهمين (أحمد.ا.ح) رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بوزارة الإسكان رشوة من شركة المنوفية للمقاولات العامة مقابل الإخلال بعملية طرح وترسية عملية شبكات مياه الشرب والصرف لعدد 6 عمارات بالمشروع خلال فترة شغله وظيفة مدير مديرية الإسكان بالمنوفية.
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