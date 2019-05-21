«متطرف وإرهابي» إحالة عامل في مدرسة بالمنيا للمحاكمة
المتهم خرب عمدًا مبنيين مخصصين لمصالح حكومية وهما (مبنى وحدة مرور ملوي التابع لوزارة الداخلية ومبنى مدرسة الغطاس والجهاد التابع لوزارة التربية والتعليم)
تحرير:محمد رشدي
٢١ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٣٨ ص
النيابة الإدارية
أحالت هيئة النيابة الإدارية، عاملا بمدرسة ملوي الثانوية الزراعية للمحاكمة العاجلة، كما أمرت بمساءلة مسئولي شئون العاملين بذات المدرسة إداريا، يأتي ذلك في ضوء الدور بالغ الخطورة الذي تقوم به النيابة الإدارية لمكافحة الفكر المتطرف داخل أروقة الوظائف العامة واجتثاث من يثبت -بحكم بات- تورطه بالإرهاب أو اعتناق الأفكار الإرهابية من الوظيفة العامة بأسرها؛ حيث تورط الأول في ارتكاب جرائم إرهابية بنطاق ملوي محل الاتهام في القضية رقم 138 لسنة 2015 جنايات عسكرية أسيوط.
بالإضافة إلى عدم قيام باقي المتهمين باتخاذ الإجراءات نحو انقطاع الأول عن العمل اعتبارا من 28/8/2016 مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية له دون وجه حق.
وكانت النيابة الإدارية بملوي قد باشرت تحقيقاتها في قضيتها رقم 236 لسنة 2018 أمام المستشار حازم عبد الحكيم، بإشراف المستشار أحمد عبد السلام علي -نائب رئيس
بالإضافة إلى عدم قيام باقي المتهمين باتخاذ الإجراءات نحو انقطاع الأول عن العمل اعتبارا من 28/8/2016 مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية له دون وجه حق.
وكانت النيابة الإدارية بملوي قد باشرت تحقيقاتها في قضيتها رقم 236 لسنة 2018 أمام المستشار حازم عبد الحكيم، بإشراف المستشار أحمد عبد السلام علي -نائب رئيس الهيئة، مدير النيابة-، بشأن واقعة عدم اتخاذ مسئولي شئون العاملين الإجراءات نحو ترك المتهم الأول العمل يوم 27/8/2016 وانقطاعه في اليوم التالي مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية دون وجه حق خلال انقطاعه، وكذا اتهامه بارتكاب عدد من الجرائم الجنائية والمقيدة برقم 138 لسنة 2015 جنايات عسكرية أسيوط.
وكشفت التحقيقات عن أنه تم القبض على المتهم المذكور أثناء عمله يوم 27/8/2016 ومنذ ذلك التاريخ تم حبسه على ذمة القضية المشار إليها، وذلك لاشتراكه مع آخرين في الجرائم الجنائية الآتية:
• خرب عمدا مبنيين مخصصين لمصالح حكومية وهما (مبنى وحدة مرور ملوي التابع لوزارة الداخلية - مبنى مدرسة الغطاس والجهاد التابع لوزارة التربية والتعليم) بأن أطلق أعيرة نارية في الهواء من الأسلحة النارية التي كانت بحوزته آنذاك مما ترتب عليه إحداث تلفيات بها.
• قام بسرقة المنقولات المملوكة لكل من مبنى وحدة مرور ملوي التابع لوزارة الداخلية، مبنى مدرسة الغطاس والجهاد التابعة لوزارة التربية والتعليم، الكنيسة الإنجيلية وكنيسة العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك بطريق الإكراه الواقع على العاملين بهم بأن أطلق أعيرة نارية كثيفة من الأسلحة النارية التي كانت بحوزته مع آخرين قاصدا من ذلك اقتحام المباني سالفة الذكر.
• عرض للخطر عمدا وسائل النقل البرية بأن عطل سيرها وقطع الطريق العام.
• حاز وأحرز بالذات والوساطة أسلحة نارية مششخنة (بنادق آلية) وأسلحة غير مششخنة (فرد وبنادق خرطوش) والذخائر الخاصة بها مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.
كما كشفت التحقيقات عن عدم قيام مسئولي شئون العاملين بالمدرسة بإخطار مسئول المهيات بترك المتهم الأول العمل وعدم التوقيع في دفتر الانصراف يوم 27/8/2016 وانقطاعه في اليوم التالي حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيقاف راتب المتهم المذكور مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية له دون وجه حق.
بناء على ما تقدم انتهت النيابة لقرارها المتقدم، بإحالة المتهم الأول للمحاكمة التأديبية، كما أمرت بمساءلة مسئولي شئون العاملين إداريا.
كما أمرت النيابة الجهة الإدارية بإعمال أوجه التعليمات نحو استرداد ما تم صرفه للمتهم الأول دون وجه حق.
يذكر أن النيابة الإدارية، قد أحالت أمس الإثنين، صرافا بـ(صيرفية صفانية) التابعة لمأمورية الضرائب العقارية مبانى بالعدوة للمحاكمة التأديبية العاجلة، لتورطه فى ارتكاب جرائم إرهابية بدائرة مركز العدوة التابع لمحافظة المنيا، فى القضية رقم 28 لسنة 2014 جنايات كلى - المنيا.
وكشفت التحقيقات عن اشتراك المتهم بدائرة مركز العدوة فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص بما من شأنه تكدير السلم العام وجعله فى خطر كما اشترك فى استعراض القوة والتلويح بالعنف واقترن ذلك بجرائم القتل والشروع فى القتل والانضمام لجماعة إرهابية ومساعدتها فى طلب الأسلحة والأدوات وحيازة أسلحة وذخائر مما لا يجوز حيازته وإحرازه.