الوزير: ضخ مليارات الدولارات في بنية النقل لتحقيق عوائد اقتصادية

وزيرة التخطيط: المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها خلال الربع الثاني من العام المالى الحالي 2018 /2019 تضمنت تنفيذ 12 مشروعا بتكلفة 9.6 مليار جنيه بقطاع النقل

تحرير:صديق العيسوي ٢١ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٣٨ ص

الفريق كامل الوزير والدكتورة هالة السعيد

عقد وزير النقل الفريق كامل الوزير، اجتماعا موسعا مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بمقر وزارة النقل، للتباحث حول الخطة الاستثمارية لوزارة النقل والتعاون الاستثماري بين الهيئات التابعة لوزارة النقل والبنوك والمؤسسات المالية الدولية، وحضر اللقاء قيادات الوزارتين، واستعرض الوزير الخطة الاستثمارية لقطاعات النقل المختلفة: "السكك الحديدية - مترو الانفاق - النقل البحري - الطرق والكباري - المواني البرية والجافة – النقل النهري"، مشيرا إلى الجهود التي تبذلها الوزارة في تطوير كافة قطاعاتها.

وأشار الوزير، إلى أن ذلك يتمثل في التعاقدات الكبيرة التي تم إبرامها في مجال الوحدات المتحركة "عربات – قطارات" للسكك الحديدية، ومشروعات تطوير نظم الإشارات لزيادة معدلات السلامة والأمان وتطوير المحطات والمزلقانات وتجديد البنية الأساسية، بالإضافة إلى مشروعات مترو الأنفاق الجديدة، والبدء في تنفيذ