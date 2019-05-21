رياضة

أرسنال يحفز لاعبيه قبل نهائي الدوري الأوروبي

٢١ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٤٦ ص
أرسنال
أرسنال
رصد نادي أرسنال مكافآت ضخمة للاعبيه في حال نجحوا في التتويج بلقب الدوري الأوروبي الأسبوع المقبل، عندما يواجهون تشيلسي في المباراة النهائية في باكو غدا الأربعاء، وسيحصل كل لاعب من المدفعجية على نصف مليون جنيه إسترليني في حال التتويج باللقب القاري الأول لأرسنال منذ عام 1994، وحينها توج المدفعجية بلقب كأس الكؤوس الأوروبية، وسيساهم التتويج بلقب الدوري الأوروبي في مشاركة أرسنال في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد إنهائه الدوري الإنجليزي في المركز الخامس.
ولن يقتصر التغلب على تشيلسي في نهائي الدوري الأوروبي على مكاسب معنوية من الجانب الكروي لأرسنال فقط، بل سيمنح أرسنال دفعة مالية كبيرة. ومن المنتظر أن توفر إدارة أرسنال 40 مليون جنيه إسترليني للمدرب أوناي إيمري في الصيف لإبرام الصفقات، إلا أن تلك الميزانية سيتم رفعها في حال تأهل الفريق لدوري الأبطال
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الاهلى-والمصرى

المصري: رد فيفا كان صادمًا حول العودة لاستاد بورسعيد

كشف حسن عمار، عضو مجلس إدارة المصري البورسعيدي، عن رد الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» على النادي بشأن شكواه لعدم اللعب في ستاد بورسعيد. وقال عمار في تصريحات تليفزيونية، مساء الثلاثاء، إن الفيفا رد على شكوى النادي قائلًا: «عدم اللعب في بورسعيد ليس مسئوليتنا وإنما مسئولية اتحاد الكرة والاتحاد الإفريقي»، مشيرًا إلى أن رد الفيفا كان صادمًا لمجلس إدارة المصري، وأن الاستاد سيتم إصلاحه بالصورة المطلوبة. وعن مستقبل نجم الفريق إسلام عيسى، شدد أنه لن يرحل وباق مع المصري، موضحًا أنه لم يتلق أي عروض الفترة الحالية.
وليد-سليمان

مدرب المنتخب يكشف سر ضم وليد سليمان وأحمد علي

كشف تيتو جارسيا، المدرب العام لمنتخب مصر، عن سر انضمام وليد سليمان، لاعب الأهلي، لقائمة الفراعنة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر. وقال جارسيا في تصريحات لبرنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، عبر فضائية «صدى البلد»: «وليد سليمان لاعب قادر على إحداث الفارق، وسبب ضمه في أمم إفريقيا بعدما كان خارج الحسابات في وقت سابق، أن البطولة المقبلة ستقام في مصر وليس الكاميرون، وبالتالي فالمنتخب يحتاج لاعبين قادرين على اللعب تحت ضغط جماهيري كبير دون تأثير على مستواهم، وهو ما يتوفر في وليد سليمان».
بتروجت

في بيان رسمي.. بتروجت يرفض خوض مباراة المقاولون

أصدر مجلس إدارة نادي بتروجت بيانًا رسميًا، منذ قليل، بعد خسارة الفريق من سموحة بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، على استاد المكس بالإسكندرية، وتأزم موقف الفريق البترولي في بطولة الدوري واقترابه من الهبوط. وجاء في نص البيان: «قرر مجلس إدارة نادى بتروجت برئاسة المهندس أحمد فهيم رفض خوض مباراه الفريق البترولى مع فريق المقاولون العرب التى كان مقرر إقامتها يوم 2 يونيو المقبل على ملعب استاد السويس الجديد وذلك بسبب عدم خوض الفرق المنافسة على الهبوط لكل مؤجلاتها حرصا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية».
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ارسنال‎

توتنهام يخشى كابوس أرسنال في دوري الأبطال

ربما تحتفل شمال لندن بثنائية أوروبية في الأيام المقبلة، في حال نجح أرسنال في التتويج بلقب الدوري الأوروبي على حساب تشيلسي، وتمكن توتنهام من الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب ليفربول، وفي حال تمكن أرسنال من الفوز بلقب الدوري الأوروبي، فسيتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وهي البطولة التي فشل في التأهل إليها بعد إنهائه في المركز الخامس هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، وحينها سيشارك 5 أندية إنجليزية في دوري الأبطال، كما سبق وأن حدث الموسم الماضي، عندما شارك 5 أندية بعد فوز مانشستر يونايتد بلقب الدوري الأوروبي في موسم 2016- 2017.
الاتحاد-الأوروبي-لكرة-القدم-يويفا (2)

«يويفا» يعلن حكام نهائي الدوري الأوروبي

اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، الحكم الإيطالي جيانلوكا روكي، لإدارة مباراة نهائي بطولة الدوري الأوروبي نسخة موسم 2018-2019، بين فريقي تشيلسي وأرسنال، المقرر إقامتها، يوم 29 مايو الجاري، على ملعب "باكو الأولمبي" في أذربيجان، ويساعد روكي في إدارة اللقاء، طاقم تحكيم يتكون من فيليبو ميلي ولورينزو مانجانيلي، وأورساتو حكما رابعًا، فيما سيكون ماسيميليانو إيراتي مسؤولا عن تقنية الفيديو الـ"VAR"، حيث ستكون التقنية حاضرة لأول مرة في نهائي اليوروباليج.
إيدين-هازارد

هازارد يثير الشكوك حول مستقبله مع تشيلسي

سجل النجم البلجيكي إيدين هازارد ركلة الترجيح الحاسمة التي أهلت تشيلسي إلى نهائي الدوري الأوروبي على حساب إينتراخت فرانكفورت، ليواجه البلوز في المباراة النهائية مواطنه أرسنال، في مباراة قد تكون الأخيرة للنجم البلجيكي إذا قرر الرحيل عن الفريق اللندني هذا الصيف، وارتبط اسم صانع الألعاب البلجيكي بشدة بالانتقال إلى ريال مدريد، وذلك في الوقت الذي يرغب فيه الفريق الملكي في إحداث ثورة في الميركاتو المقبل بعد الموسم الباهت الذي مر به الفريق، إلى جانب رغبة هازارد نفسه في العمل مع مدرب الريال زين الدين زيدان، وذلك حسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.
تشيلسي‎

تشيلسي ينهي حلم فرانكفورت ويطير للنهائي الأوروبي

تأهل فريق تشيلسي الإنجليزي إلى نهائي بطولة الدوري الأوروبي، بعدما حقق الفوز على نظيره آينتراخت فرانكفورت، بنتيجة (4- 3)، بعد اللجوء لركلات الترجيح، عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب ستامفورد بريدج، في إياب دور نصف نهائي المسابقة الأوروبية، وهي نفس نتيجة مباراة الفريقين في لقاء الذهاب الذي أقيم بمدينة فرانكفورت الألمانية يوم الخميس الماضي، ليضرب موعدًا مع مواطنه آرسنال، في نهائي البطولة، الذي سيُقام في العاصمة الأذربيجانية باكو في 29 مايو الجاري.
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