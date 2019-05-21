أرسنال يحفز لاعبيه قبل نهائي الدوري الأوروبي

٢١ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٤٦ ص

أرسنال

رصد نادي أرسنال مكافآت ضخمة للاعبيه في حال نجحوا في التتويج بلقب الدوري الأوروبي الأسبوع المقبل، عندما يواجهون تشيلسي في المباراة النهائية في باكو غدا الأربعاء، وسيحصل كل لاعب من المدفعجية على نصف مليون جنيه إسترليني في حال التتويج باللقب القاري الأول لأرسنال منذ عام 1994، وحينها توج المدفعجية بلقب كأس الكؤوس الأوروبية، وسيساهم التتويج بلقب الدوري الأوروبي في مشاركة أرسنال في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد إنهائه الدوري الإنجليزي في المركز الخامس.

ولن يقتصر التغلب على تشيلسي في نهائي الدوري الأوروبي على مكاسب معنوية من الجانب الكروي لأرسنال فقط، بل سيمنح أرسنال دفعة مالية كبيرة. ومن المنتظر أن توفر إدارة أرسنال 40 مليون جنيه إسترليني للمدرب أوناي إيمري في الصيف لإبرام الصفقات، إلا أن تلك الميزانية سيتم رفعها في حال تأهل الفريق لدوري الأبطال

ولن يقتصر التغلب على تشيلسي في نهائي الدوري الأوروبي على مكاسب معنوية من الجانب الكروي لأرسنال فقط، بل سيمنح أرسنال دفعة مالية كبيرة.



ومن المنتظر أن توفر إدارة أرسنال 40 مليون جنيه إسترليني للمدرب أوناي إيمري في الصيف لإبرام الصفقات، إلا أن تلك الميزانية سيتم رفعها في حال تأهل الفريق لدوري الأبطال الموسم المقبل.



يذكر أن تشيلسي ضمن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا بالفعل من خلال وجوده في المراكز الأربعة الأولى من الدوري الإنجليزي في الموسم المنقضي.



وسبق أن توج تشيلسي بلقب الدوري الأوروبي من قبل في عام 2013، وحينها تغلب في المباراة النهائية على بنفيكا البرتغالي.