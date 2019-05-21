أجيري يستقر على ضم 25 لاعبا لكأس الأمم

٢١ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٥١ ص

خافيير أجيري

أكد هاني رمزي المدرب المساعد للمنتخب الوطني في جهاز المدير الفني المكسيكي خافيير أجيري، أنه من المتوقع الإعلان عن قائمة الفراعنة، التي ستخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، خلال 24 ساعة، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن المنتخب الوطني وقع على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا.

وقال هاني رمزي، إن الموقع الرسمي لاتحاد الكرة، هو القناة الرسمية للإعلان عن قائمة المنتخب، حيث يسلم خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة، الأسماء المختارة إلى إيهاب لهيطة مدير المنتخب، بعد الاستقرار عليها. وأضاف المدرب المساعد للمنتخب الوطني، أن الجهاز الفني بقيادة أجيري عقد اجتماعًا للتشاور حول القائمة،