رياضة

أجيري يستقر على ضم 25 لاعبا لكأس الأمم

٢١ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٥١ ص
خافيير أجيري
خافيير أجيري
أكد هاني رمزي المدرب المساعد للمنتخب الوطني في جهاز المدير الفني المكسيكي خافيير أجيري، أنه من المتوقع الإعلان عن قائمة الفراعنة، التي ستخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، خلال 24 ساعة، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن المنتخب الوطني وقع على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا.
وقال هاني رمزي، إن الموقع الرسمي لاتحاد الكرة، هو القناة الرسمية للإعلان عن قائمة المنتخب، حيث يسلم خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة، الأسماء المختارة إلى إيهاب لهيطة مدير المنتخب، بعد الاستقرار عليها. وأضاف المدرب المساعد للمنتخب الوطني، أن الجهاز الفني بقيادة أجيري عقد اجتماعًا للتشاور حول القائمة،
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الاهلى-والمصرى

المصري: رد فيفا كان صادمًا حول العودة لاستاد بورسعيد

كشف حسن عمار، عضو مجلس إدارة المصري البورسعيدي، عن رد الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» على النادي بشأن شكواه لعدم اللعب في ستاد بورسعيد. وقال عمار في تصريحات تليفزيونية، مساء الثلاثاء، إن الفيفا رد على شكوى النادي قائلًا: «عدم اللعب في بورسعيد ليس مسئوليتنا وإنما مسئولية اتحاد الكرة والاتحاد الإفريقي»، مشيرًا إلى أن رد الفيفا كان صادمًا لمجلس إدارة المصري، وأن الاستاد سيتم إصلاحه بالصورة المطلوبة. وعن مستقبل نجم الفريق إسلام عيسى، شدد أنه لن يرحل وباق مع المصري، موضحًا أنه لم يتلق أي عروض الفترة الحالية.
وليد-سليمان

مدرب المنتخب يكشف سر ضم وليد سليمان وأحمد علي

كشف تيتو جارسيا، المدرب العام لمنتخب مصر، عن سر انضمام وليد سليمان، لاعب الأهلي، لقائمة الفراعنة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر. وقال جارسيا في تصريحات لبرنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، عبر فضائية «صدى البلد»: «وليد سليمان لاعب قادر على إحداث الفارق، وسبب ضمه في أمم إفريقيا بعدما كان خارج الحسابات في وقت سابق، أن البطولة المقبلة ستقام في مصر وليس الكاميرون، وبالتالي فالمنتخب يحتاج لاعبين قادرين على اللعب تحت ضغط جماهيري كبير دون تأثير على مستواهم، وهو ما يتوفر في وليد سليمان».
بتروجت

في بيان رسمي.. بتروجت يرفض خوض مباراة المقاولون

أصدر مجلس إدارة نادي بتروجت بيانًا رسميًا، منذ قليل، بعد خسارة الفريق من سموحة بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، على استاد المكس بالإسكندرية، وتأزم موقف الفريق البترولي في بطولة الدوري واقترابه من الهبوط. وجاء في نص البيان: «قرر مجلس إدارة نادى بتروجت برئاسة المهندس أحمد فهيم رفض خوض مباراه الفريق البترولى مع فريق المقاولون العرب التى كان مقرر إقامتها يوم 2 يونيو المقبل على ملعب استاد السويس الجديد وذلك بسبب عدم خوض الفرق المنافسة على الهبوط لكل مؤجلاتها حرصا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية».
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هانى-رمزى

هاني رمزي يكشف حقيقة قائمة المنتخب المسربة لكان 2019

نفى هاني رمزي المدرب العام بالجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافير أجيري، اختيار 20 لاعبا ضمن قائمة أولية للمنتخب استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا، بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، وحل المنتخب الوطني على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا.
أجيري (2)

أجيري يصدم نجوم الأهلي والزمالك قبل كأس الأمم

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، وحل المنتخب الوطني على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا، ومن المقرر أن يدخل المنتخب الوطني معسكرًا مغلقًا خلال الأسبوع الأول من يونيو في مدينة برج العرب؛ حيث سيخوض وديتين.
اجيري (1)

أجيري يقرر استبعاد نجمي الأهلي والزمالك من كأس الأمم

علمت «التحرير»، من مصادر مطلعة داخل المنتخب الوطني أن صلاح محسن، مهاجم النادي الأهلي، فرصته ضعيفة في الانضمام للفريق القومي في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، خاصة أنه لا يشارك مع القلعة الحمراء، علمًا بأن البطولة تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبا، وحل المنتخب الوطني على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا.
اجيرى-والجهاز-الفنى

أجيري يوجه صفعة لنجمي الزمالك قبل كأس الأمم

علم «التحرير»، من مصادر مطلعة في المنتخب الوطني، أن الثنائي محمود عبد المنعم «كهربا» ويوسف إبراهيم «أوباما» نجمي نادي الزمالك، خارج حسابات الفراعنة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن منتخب مصر وقع على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا.
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