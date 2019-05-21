أجيري يستقر على ضم 25 لاعبا لكأس الأمم
٢١ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٥١ ص
خافيير أجيري
أكد هاني رمزي المدرب المساعد للمنتخب الوطني في جهاز المدير الفني المكسيكي خافيير أجيري، أنه من المتوقع الإعلان عن قائمة الفراعنة، التي ستخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، خلال 24 ساعة، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن المنتخب الوطني وقع على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا.
وقال هاني رمزي، إن الموقع الرسمي لاتحاد الكرة، هو القناة الرسمية للإعلان عن قائمة المنتخب، حيث يسلم خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة، الأسماء المختارة إلى إيهاب لهيطة مدير المنتخب، بعد الاستقرار عليها.
وأضاف المدرب المساعد للمنتخب الوطني، أن الجهاز الفني بقيادة أجيري عقد اجتماعًا للتشاور حول القائمة،
وقال هاني رمزي، إن الموقع الرسمي لاتحاد الكرة، هو القناة الرسمية للإعلان عن قائمة المنتخب، حيث يسلم خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة، الأسماء المختارة إلى إيهاب لهيطة مدير المنتخب، بعد الاستقرار عليها.
وأضاف المدرب المساعد للمنتخب الوطني، أن الجهاز الفني بقيادة أجيري عقد اجتماعًا للتشاور حول القائمة، وتم التوصل إلى الشكل النهائي للقائمة التي ستضم 25 لاعبا بشكل مبدئي، ونوه بأن القائمة النهائية سترسل إلى الاتحاد الإفريقي، يوم 11 يونيو المقبل، وستضم 23 لاعبًا.
ومن المقرر أن يدخل المنتخب معسكرا مغلقًا خلال الأسبوع الأول من يونيو في مدينة برج العرب؛ حيث سيخوض وديتين قبل المشاركة في كأس الأمم، وذلك بسبب بطولة الدوري، ووصول الزمالك لنهائي الكونفيدرالية، حيث من المقرر أن يواجه نهضة بركان المغربي، إيابًا يوم 26 الجاري، بعدما خسر ذهابا (1-0).