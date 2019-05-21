جريمة

إخلاء سبيل المتهمة بقتل زوجها في حلوان وحبس الابن

تحرير:محمد رشدي ٢١ مايو ٢٠١٩ - ١١:٠٥ ص
قتل -أرشيفية-
قتل -أرشيفية-
كشفت تحقيقات نيابة حلوان تفاصيل جديدة في واقعة اتهام سيدة بقتل زوجها بمساعدة ابنها، حيث تبين عدم تورط السيدة فى قتل المجنى عليه نظرًا لانفصالهما منذ فترة وعدم وجود صلة بينهما، وأشارت التحقيقات إلى أن نجل المجنى عليه متهم بالواقعة بسبب الخلافات المالية، بعدما طلب المتهم من والده مبلغًا ماليًا فرفض المجنى عليه فتعدى عليه نجله بالضرب حتى سقط جثة هامدة، وقررت النيابة إخلاء سبيل السيدة وحبس ابنها 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل والده، كما أمرت بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية بالواقعة.
تفاصيل الواقعة ترجع إلى تلقي قسم شرطة حلوان، إشارة من المستشفى العام، بوصول المدعو "أحمد.إ"، 62 سنة، سائق ومقيم بمدينة الشمس، جثة هامدة. وأضافت التحقيقات وجود خلافات بين المجني عليه وطليقته، وتدعى "رضا.م"، 56 سنة، صاحبة محل مواد تموينية، ومقيمة بذات العنوان، ونجله "إبراهيم"، 28 سنة، محاسب، ومقيم بنفس
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يحيى-القزاز

يحيى القزاز يصل قسم المرج تمهيدا لإطلاق سراحه

قال المحامي محمد فتحي، إن الدكتور يحيى القزاز، يتواجد حاليا في قسم شرطة المرج، وتم الانتهاء من إجراءات صحة الإفراج عنه، وفي انتظار موافقة الأمن على إطلاق سراحه، على خلفية القرار الصادر، الإثنين، بإخلاء سبيله بجانب السفير معصوم مرزوق، وعبد الفتاح البنا، والدكتور رائد سلامة، والناشطة نرمين حسين، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وتكدير السلم العام، ونشر أخبار كاذبة، في وقائع القضية التي تحمل رقم 1305 لسنة 2018 .
قفاص-محكمة (1)

الجنايات تُخلي سبيل عدد من المتهمين في قضايا «إرهاب»

أصدرت محاكم جنايات القاهرة والجيزة، اليوم الثلاثاء، جملة من قرارات إخلاء السبيل في عدد من قضايا الإرهاب التي تنعقد جلساتها داخل مجمع محاكم طرة، حيث أخلت الدائرة 15 جنايات القاهرة سبيل جميع المعروضين في القضية 316 لسنة 2017، كما قضت ذات الدائرة بإخلاء سبيل جميع المعروضين أمامها في القضية 359 لسنة 2017، بجانب إخلاء سبيل جميع المعروضين في القضية رقم 760 لسنة 2017، فيما قررت الدائرة 29 جنايات القاهرة إخلاء سبيل محمد سيد داوود حسين في القضية رقم 1869 جنايات عين شمس، بجانب إخلاء سبيل احمد علي جابر في القضية رقم 598 لسنة 2017.
اعدام

إحالة أوراق سباك بالمنيا للمُفتي لقتله زوجته ووالدها

أحالت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الواحد، ووائل شعبان حافظ، وأمانة سر أمجد سمير ومحمد مصطفى هارون، اليوم الثلاثاء، أوراق سباك إلى مفتي الجمهورية لقتله زوجته ووالدها، وتحديد جلسة اليوم الثالث من الشهر المقبل للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهم لحين ورود رأي فضيلة المُفتي، وقال مصدر قانوني في تصريحات له، إن المحكمة أحالت أوراق المتهم "ه. ي. ا" 41 عاما، سباك ومقيم بمركز سمالوط، إلى فضيلة مفتي الجمهورية.
محاكمة لجين

«فتاة كانت الطعم».. تفاصيل مقتل طفل بالسلام

أحالت نيابة شرق القاهرة، اليوم الثلاثاء، 5 أشخاص لمحكمة الجنايات بتهمة قتل طفل يعمل سائق "توك توك"، وسرقة دارجته النارية، ووجهت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد المقترن بالسرقة، وكشفت التحقيقات أن المتهمين استعانوا بفتاة، والتى استوقفت الضحية وطلبت منه توصيلها لأحد الأماكن، وتمكنت بهذه الطريقة من استدراج المجنى عليه، حتى تمكنوا من قتله، وسرقة المركبة تفاصيل الواقعة ترجع إلى تلقي قسم شرطة السلام بلاغاً من أهالي منطقة النهضة، يفيد بالعثور على جثة طفل، بجوار كمبوند الطيران بمنطقة النهضة شرق القاهرة.
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جثة-فى-شقة

توكيل وجثة..ليلة مقتل سائق على يد زوجته ونجله بحلوان

لم تتردد "رضا" في اتخاذ قرار هو الأصعب في حياتها للحفاظ على محل بقالة ملكها، بعد علمها بنية زوجها "أحمد إبراهيم" إلغاء توكيل عام منحها إياه للتصرف في ممتلكاته، اتفقت مع نجلها المحاسب على قتل الزوج في اليوم الحادي عشر لشهر رمضان، تلك الجريمة التي أضحت حديث الساعة تتناقلها الألسن وسط ذهول أهالي مدينة الموظفين في منطقة حلوان بمحافظة القاهرة، إذ تعدى المتهمان على الضحية بالضرب المبرح حتى فاضت روحه إلى بارئها، وتمكن رجال البحث الجنائي بالقسم من ضبطهما.
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«غسلت عاري» جزار ينهي حياة شقيقته بـ«سكين الشك»

لسوء سلوكها وارتباطها بعدد من الشباب، حسب زعم «أحمد» شقيقها، ويعمل جزارًا، قرر الأخير التخلص للأبد من شقيقته، ليغسل عاره، فتوجه إليها في ساعة شيطان، حاملا بين طيات ملابسه سكينا، وباغتها بطعنتين قاتلتين، سقطت على أثرهما غارقة في دمائها. تم نقلها إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، بينما تمكن رجال مباحث البدرشين من القبض على المتهم في الواقعة، وإحالته للنيابة التي تولت التحقيق وأمرت بحبسه على ذمته، بعدما أدلى باعترافات تفصيلية عن الحادث. واستعجلت النيابة تحريات المباحث النهائية عن ظروف وملابسات الواقعة.
حزن-ندم-حوادث-امرأة-سيدة (3)

الشهوة والدم.. جريمة الكوافيرة والعشيق تهز شبرا

«رحمة صابر» سيدة عشرينية، تتمتع بجمال متوسط وجسد ممشوق.. تقطن داخل منطقة بيجام في شبرا الخيمة، ارتبطت عاطفيا بـ«ضياء» عامل البناء، الذي يكبرها بعامين، إلا أن ظروفه المادية العثرة حالت بينه وبين الزواج، تركت «رحمة» حبيبها بعد أن تقدّم لها «الحاج رمضان»، صاحب محل الأدوات المنزلية، والذي يكبرها بـ30 عاما، وعلى الرغم من فارق السن الكبير بينهما، فإنها لم تتردد في الموافقة على الزواج منه، بسبب مستواه الاجتماعي المتيسر مقارنةً بها. بعد مرور عام، اقترحت «رحمة» على زوجها المسن بأن يفتح محل كوافير لها.. «زهقانة من قعدة البيت».
جثة-طفل

رسالة و3 جثث.. ماذا حدث في انتحار فتيات البحيرة؟

«أنا ماليش حد في الدنيا دي.. أنا تعبانة وتعبت أكتر والله، وربنا بس اللي يعلم أنا ماليش حد يطبطب عليا لما أتعب أو ياخدني في حضنه لما يحس إني خلاص قربت أنهار من العياط»، ترى لماذا لم يسمع أحد استغاثة الصغيرة دينا ابنة الـ15 عاما وهي تصرخ من أعماق نفسها المكسورة، ألم يلاحظ أحد من أقاربها أو جيرانها كيف تمشي مهزومة مكسورة إيابا وذهابا في الطريق إلى الدرس، كيف لأحد لم يلاحظ نور وجهها الذي انطفأ مرة واحدة، ربما لو انتبه أحدهم لكان أنقذها من مصيرها المحتوم نحو الهاوية والبحث عن الموت السريع، لتضع حدا لحياتها البائسة.
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