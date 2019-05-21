إخلاء سبيل المتهمة بقتل زوجها في حلوان وحبس الابن

تحرير:محمد رشدي ٢١ مايو ٢٠١٩ - ١١:٠٥ ص

قتل -أرشيفية-

كشفت تحقيقات نيابة حلوان تفاصيل جديدة في واقعة اتهام سيدة بقتل زوجها بمساعدة ابنها، حيث تبين عدم تورط السيدة فى قتل المجنى عليه نظرًا لانفصالهما منذ فترة وعدم وجود صلة بينهما، وأشارت التحقيقات إلى أن نجل المجنى عليه متهم بالواقعة بسبب الخلافات المالية، بعدما طلب المتهم من والده مبلغًا ماليًا فرفض المجنى عليه فتعدى عليه نجله بالضرب حتى سقط جثة هامدة، وقررت النيابة إخلاء سبيل السيدة وحبس ابنها 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل والده، كما أمرت بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية بالواقعة.

تفاصيل الواقعة ترجع إلى تلقي قسم شرطة حلوان، إشارة من المستشفى العام، بوصول المدعو "أحمد.إ"، 62 سنة، سائق ومقيم بمدينة الشمس، جثة هامدة. وأضافت التحقيقات وجود خلافات بين المجني عليه وطليقته، وتدعى "رضا.م"، 56 سنة، صاحبة محل مواد تموينية، ومقيمة بذات العنوان، ونجله "إبراهيم"، 28 سنة، محاسب، ومقيم بنفس

تفاصيل الواقعة ترجع إلى تلقي قسم شرطة حلوان، إشارة من المستشفى العام، بوصول المدعو "أحمد.إ"، 62 سنة، سائق ومقيم بمدينة الشمس، جثة هامدة.



وأضافت التحقيقات وجود خلافات بين المجني عليه وطليقته، وتدعى "رضا.م"، 56 سنة، صاحبة محل مواد تموينية، ومقيمة بذات العنوان، ونجله "إبراهيم"، 28 سنة، محاسب، ومقيم بنفس العنوان، وذلك بسبب محاولة المتوفى إلغاء توكيل عام محرر للأولى وابنها.



وبتكثيف التحريات تبين تورط نجل المجنى عليه، وبراءة طليقة الضحية، لانفصالهما منذ فترة وعدم وجود حلقة وصل بينهما.



تحرر عن ذلك محضر رقم 13648 لسنة 2019، وأمرت النيابة بإخلاء سبيل السيدة وحبس ابنها.



