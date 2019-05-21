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سانسا ستارك ترد على منتقدي نهاية المسلسل: قلة احترام

تحرير:حليمة الشرباصي ٢١ مايو ٢٠١٩ - ١١:٣٠ ص
صوفي ترنر
صوفي ترنر
حملت الحلقة الأخيرة من مسلسل Game of Thrones نهاية سعيدة للممثلة الإنجليزية صوفي ترنر التي عرفناها بشخصية سانسا ستارك، إذ تم تتويجها ملكة الشمال، وإعلان وينترفيل مملكة مستقلة عن الممالك الست الأخرى. وأسهمت هذه النهاية السعيدة في خروج الممثلة لتعلن غضبها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في أعقاب حملة معجبي المسلسل الواسعة لتغيير الموسم الثامن والأخير بسبب عدم رضاهم عنه، إذ وقع نحو مليون شخص على عريضة Change.org لتغيير المسلسل، وتقديم نهاية أفضل للمشاهدين، حسب موقع Nova الأمريكي.
ووصفت "ترنر" المعجبين عبر صفحتها الشخصية على موقع إنستجرام بـ"قلة الاحترام"، لأن دعوتهم للتغيير لا تقدر جهد طاقم عمل المسلسل، وتفانيهم في إسعادهم وإمتاعهم على مدى أعوام، وتابعت: "أنا راضية تمامًا عن النهاية، أما هؤلاء الثائرون لأن النهاية لم تكن على مزاجهم فهم قليلو الاحترام". بنرشحلك (الموسم الاخير
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حنان-مطاوع-من-مسلسل-ياسر-جلال

حنان مطاوع تتفوق على نفسها بـ«عايدة» في «لمس أكتاف»

في كل موسم رمضاني ينال بعض الممثلين إشادات كبيرة من النقاد على أدائهم، وهناك بعض الأسماء كلما شاركت في عمل ومهما كانت مساحة الدور، يظلوا في هذه القائمة، ومن بينهم النجمة حنان مطاوع التي تطل علينا هذا العام في مسلسل «لمس أكتاف» مع ياسر جلال وفتحي عبد الوهاب، تأليف هاني سرحان، إخراج حسين المنباوي، حيث تجسد شخصية «عايدة» لتعبر من خلالها كعادتها عن نفسها، فتقدم لنا شخصية مليئة بالمتناقضات، فهي واحدة من تجار المخدرات، تطبخ خلطات المخدرات بيدها، لكنها رغم ذلك تحافظ على فروض الصلاة، وتعرف كتاب الله جيدا، لم تنجب لكنها تعيش الشعور بالأمومة.
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كندة علوش تعرض فستان زفافها للبيع لهذا السبب

أعلنت الفنانة كندة علوش، مساء الثلاثاء، عن عرضها فستان زفافها على الفنان عمرو يوسف للبيع، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، ونشرت عددًا من الصور لها بالفستان وعلّقت قائلة: "يمكن صعب نفرط بالأشياء اللي مرتبطة عنا بذكريات جميلة وغالية، وخصوصي فستان العرس، بس إذا كان في ناس رح تستفيد من ثمنه فحيصير لهذه الذكرى معنى أقيم، فستان زفافي معروض حاليًا للبيع، لأي حدا مهتم بأن يشتريه، ورح اتبرع بسعره لأكتر من جهة خيرية، وهذا الشيء حيكون بعلم الشخص اللي هيشتريه».
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إنجى المقدم: «صفية» أرهقتنى نفسيًا بـ«ولد الغلابة»

صفية امرأة صعيدية ذات جبروت، تحاول أن تنتقم من شقيقها بعد أن قتل الشخص، الذى كانت تحبه، هذا هو الدور الذى تلعبه الفنانة إنجى المقدم من خلال مسلسل «ولد الغلابة» المذاع عبر فضائية MBC مصر، وتتحدى من خلال هذا الدور نفسها أولا، خاصة أنها المرة الأولى التى تتحدث فيها باللهجة الصعيدية، كما أن الجمهور رآها العام الماضى من خلال مسلسل «ليالى أوجينى» بشخصية مختلفة تماما عن التى تجسدها فى "ولد الغلابة"، ولكنها استطاعت أن تخطف قلوب الجمهور إليها وأشادوا بأدائها خاصة بعد مشهد المواجهة بينها وبين شقيقها عيسى الذى يجسده الفنان أحمد السقا.
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10 ملايين شخص يتغيبون عن العمل بسبب Game of Thrones

قدرت قناة CNBC الأمريكية أن هناك أكثر من 10 ملايين أمريكي سوف يتغيبون عن العمل غدًا الأحد، بسبب عرض الحلقة الأخيرة من المسلسل الأعلى مشاهدة عالميًا Game of Thrones، على شبكة HBO المنتجة. المعروف أن المسلسل الذي بدأ عرضه عام 2011، يحظى بأرقام مشاهدات خيالية منذ طرحه على شبكة HBO، إذ وصلت أرقام مشاهدة الموسم الثامن والأخير إلى 43 مليون مشاهد عبر أنحاء العالم، والمفترض أن يزيد الرقم لأن المسلسل من أعلى المسلسلات الدرامية قرصنة في التاريخ، وبالتالي من الصعب الوصول إلى إحصائية دقيقة.
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كوب قهوة يشعل خلافًا بين سانسا ستارك وأم التنانين

تسببت الحلقة الرابعة من الموسم الثامن لمسلسل Game of Thrones، في إشعال ضجة كبيرة عالميا، وأصبح السؤال الذي يدور في خاطر كل من شاهد الحلقة، من نسى كوب القهوة خلال تصوير المسلسل الفانتازي؟ لتأتي الممثلة الإنجليزية صوفي ترنر، التي عرفناها بشخصية سانسا ستارك، خلال لقاء لها في برنامج المذيع جيمي فالون، وتجيب عن هذا السؤال، متهمةً زميلتها البريطانية إميليا كلارك "أم التنانين" بأنها من نسيت الكوب، والدليل أنه موضوع أمامها، في محاولة منها لنفي التهمة عن نفسها، بعد أن حاصرها المذيع بأسئلته، بحسب موقع Buzzfeed الأمريكي.
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رابع حلقاتGame of Thrones| جون سنو يواجه أم التنانين

رغم دخول شهر رمضان، وبدء عرض المسلسلات المصرية والعربية التي جرى التحضير لها منذ عام وأكثر، فإن محبي الدراما الأجنبية والأجواء الخيالية ما زالوا على عشقهم لمسلسل Game of Thrones، يبحثون عن معركة ملحمية أخيرة ينتصر فيها الخير ويجلس جون سنو على العرش، وتسقط الملكة الظالمة سيرسي لانستر، إلا أن الحلقة الرابعة من المسلسل الثامن والاخير قد لا تحقق أمنية الجمهور هذه، إذ جاءت أحداث الحلقة مخيبة للآمال، مخالفة لتوقعات النقاد، مثيرة تساؤلات كثيرة أهمها، هل انتهت أسطورة مسلسل"صراع العروش"؟
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سانسا ستارك.. فكرت في الانتحار بسبب Game of Thrones

لا أحد يمكنه تفهم ما تفعله الشهرة بالإنسان، خاصة عندما يحصل عليها مبكرًا، وهو مجرد طفل صغير.. هكذا بدأت الممثلة الإنجليزية صوفي ترنر، حوارها مع موقع TMZ الأمريكية. ترنر التي عرفناها بدور سانسا ستارك من مسلسل Game of Thrones، بدأت تمثيل في الخامسة عشرة من عمرها، بدور "سانسا" لتقتحم به أبواب هوليوود دون استئذان، وفي عمر صغير خطفت أنظار الجمهور بجمالها وجاذبيتها، وهو ما سهل دخولها عالم عرض الأزياء، إلا أن هذه الشهرة لم تأتِ من فراغ، إذ كانت الانتقادات، واتهامات الفشل، تنهال على "صوفي" من كل اتجاه.
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