سانسا ستارك ترد على منتقدي نهاية المسلسل: قلة احترام

تحرير:حليمة الشرباصي ٢١ مايو ٢٠١٩ - ١١:٣٠ ص

صوفي ترنر

حملت الحلقة الأخيرة من مسلسل Game of Thrones نهاية سعيدة للممثلة الإنجليزية صوفي ترنر التي عرفناها بشخصية سانسا ستارك، إذ تم تتويجها ملكة الشمال، وإعلان وينترفيل مملكة مستقلة عن الممالك الست الأخرى. وأسهمت هذه النهاية السعيدة في خروج الممثلة لتعلن غضبها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في أعقاب حملة معجبي المسلسل الواسعة لتغيير الموسم الثامن والأخير بسبب عدم رضاهم عنه، إذ وقع نحو مليون شخص على عريضة Change.org لتغيير المسلسل، وتقديم نهاية أفضل للمشاهدين، حسب موقع Nova الأمريكي.

ووصفت "ترنر" المعجبين عبر صفحتها الشخصية على موقع إنستجرام بـ"قلة الاحترام"، لأن دعوتهم للتغيير لا تقدر جهد طاقم عمل المسلسل، وتفانيهم في إسعادهم وإمتاعهم على مدى أعوام، وتابعت: "أنا راضية تمامًا عن النهاية، أما هؤلاء الثائرون لأن النهاية لم تكن على مزاجهم فهم قليلو الاحترام". بنرشحلك (الموسم الاخير