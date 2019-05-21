أجيري يعلن قائمة المنتخب لكأس الأمم

٢١ مايو ٢٠١٩ - ١١:١٤ ص

منتخب مصر

اختار الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة خافيير أجيري، 25 لاعبا للانضمام لمعسكر الفريق في برج العرب يوم 6 يونيو المقبل لأداء مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 يونيو في استاد برج العرب، استعدادا لخوض بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو من العام الجاري، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن المنتخب وقع على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا، واللاعبون هم:

- أحمد المحمدي (أستون فيلا) - وليد سليمان (الأهلي) - عبد الله السعيد (بيراميدز) - أحمد علي كامل (المقاولون العرب) - محمد النني (أرسنال) - محمد صلاح (ليفربول ) - أحمد حجازي (ويست بروميتش) - عمر جابر (بيراميدز) - أحمد الشناوي (بيراميدز) - مروان محسن (الأهلي) - محمد أبو جبل (سموحة) - طارق حامد (الزمالك) -

- أحمد المحمدي (أستون فيلا)

- وليد سليمان (الأهلي)

- عبد الله السعيد (بيراميدز)

- أحمد علي كامل (المقاولون العرب)

- محمد النني (أرسنال)

- محمد صلاح (ليفربول )

- أحمد حجازي (ويست بروميتش)

- عمر جابر (بيراميدز)

- أحمد الشناوي (بيراميدز)

- مروان محسن (الأهلي)

- محمد أبو جبل (سموحة)

- طارق حامد (الزمالك)

- أحمد حسن كوكا (أوليمبياكوس اليوناني)

- علي أحمد "غزال" (فيرنس البرتغالي)

- محمود حسن "تريزيجيه" (قاسم باشا التركي)

- عمرو وردة (أتروميتوس اليوناني)

- أيمن أشرف (الأهلي)

- محمد الشناوي (الأهلي)

- محمود حمدي "الونش" (الزمالك)

- باهر المحمدي (الإسماعيلي)

- أحمد أيمن منصور (بيراميدز)

- نبيل عماد "دونجا" (بيراميدز)

- محمود عبد الرحيم "جنش" (الزمالك)

- محمود علاء (الزمالك)

- أحمد أبو الفتوح (سموحة)

