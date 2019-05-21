الجمهور يتفاعل مع رسالة ياسمين صبري لأحمد صلاح حسني

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢١ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

مسلسل حكايتي الحلقة الـ15 - أحمد صلاح حسني وياسمين صبري

على مدى الأيام الماضية شغلت قصة حب «داليدا» التي تجسدها ياسمين صبري، و«على» يجسده أحمد صلاح حسني، بمسلسل «حكايتي» اهتمام المشاهدين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تعايشوا مع القصة كأنها حقيقة، وخلال الساعات الماضية احتل المشهد الذى جمع بين «على» و«داليدا» بالحلقة الخامسة عشرة من «حكايتي» تريند مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن قررت «داليدا» أن تتركه وترحل مرة أخرى، حتى لا تكون سببا فى إيذائه، بعد أن صوب «أدهم» يجسده أحمد حاتم، رصاص مسدسه عليهما، لينتقم من ابنة عمه التي رفضت حبه، بعد أن فكر فى قتلها انتقاما من والدها فيها.

وعلق المشاهدون على الرسالة التي أرسلتها «داليدا» إلى «على»، وتقول فيها: «إوعى تزعل مني يا على.. أنا المرة دي مشيت وانا مش عاوزة أمشي.. أنا المرة دي مشيت وأنا اللى عاوزه أقعد وأفضل معاك.. بس حياتك وسلامتك أهم مني.. لو كنت استنيت كانت حياتك فى خطر، ودي حاجة أنا مارضهاش..