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الجمهور يتفاعل مع رسالة ياسمين صبري لأحمد صلاح حسني

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢١ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
مسلسل حكايتي الحلقة الـ15 - أحمد صلاح حسني وياسمين صبري
مسلسل حكايتي الحلقة الـ15 - أحمد صلاح حسني وياسمين صبري
على مدى الأيام الماضية شغلت قصة حب «داليدا» التي تجسدها ياسمين صبري، و«على» يجسده أحمد صلاح حسني، بمسلسل «حكايتي» اهتمام المشاهدين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تعايشوا مع القصة كأنها حقيقة، وخلال الساعات الماضية احتل المشهد الذى جمع بين «على» و«داليدا» بالحلقة الخامسة عشرة من «حكايتي» تريند مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن قررت «داليدا» أن تتركه وترحل مرة أخرى، حتى لا تكون سببا فى إيذائه، بعد أن صوب «أدهم» يجسده أحمد حاتم، رصاص مسدسه عليهما، لينتقم من ابنة عمه التي رفضت حبه، بعد أن فكر فى قتلها انتقاما من والدها فيها.
وعلق المشاهدون على الرسالة التي أرسلتها «داليدا» إلى «على»، وتقول فيها: «إوعى تزعل مني يا على.. أنا المرة دي مشيت وانا مش عاوزة أمشي.. أنا المرة دي مشيت وأنا اللى عاوزه أقعد وأفضل معاك.. بس حياتك وسلامتك أهم مني.. لو كنت استنيت كانت حياتك فى خطر، ودي حاجة أنا مارضهاش..
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حنان-مطاوع-من-مسلسل-ياسر-جلال

حنان مطاوع تتفوق على نفسها بـ«عايدة» في «لمس أكتاف»

في كل موسم رمضاني ينال بعض الممثلين إشادات كبيرة من النقاد على أدائهم، وهناك بعض الأسماء كلما شاركت في عمل ومهما كانت مساحة الدور، يظلوا في هذه القائمة، ومن بينهم النجمة حنان مطاوع التي تطل علينا هذا العام في مسلسل «لمس أكتاف» مع ياسر جلال وفتحي عبد الوهاب، تأليف هاني سرحان، إخراج حسين المنباوي، حيث تجسد شخصية «عايدة» لتعبر من خلالها كعادتها عن نفسها، فتقدم لنا شخصية مليئة بالمتناقضات، فهي واحدة من تجار المخدرات، تطبخ خلطات المخدرات بيدها، لكنها رغم ذلك تحافظ على فروض الصلاة، وتعرف كتاب الله جيدا، لم تنجب لكنها تعيش الشعور بالأمومة.
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كندة علوش تعرض فستان زفافها للبيع لهذا السبب

أعلنت الفنانة كندة علوش، مساء الثلاثاء، عن عرضها فستان زفافها على الفنان عمرو يوسف للبيع، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، ونشرت عددًا من الصور لها بالفستان وعلّقت قائلة: "يمكن صعب نفرط بالأشياء اللي مرتبطة عنا بذكريات جميلة وغالية، وخصوصي فستان العرس، بس إذا كان في ناس رح تستفيد من ثمنه فحيصير لهذه الذكرى معنى أقيم، فستان زفافي معروض حاليًا للبيع، لأي حدا مهتم بأن يشتريه، ورح اتبرع بسعره لأكتر من جهة خيرية، وهذا الشيء حيكون بعلم الشخص اللي هيشتريه».
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إنجى المقدم: «صفية» أرهقتنى نفسيًا بـ«ولد الغلابة»

صفية امرأة صعيدية ذات جبروت، تحاول أن تنتقم من شقيقها بعد أن قتل الشخص، الذى كانت تحبه، هذا هو الدور الذى تلعبه الفنانة إنجى المقدم من خلال مسلسل «ولد الغلابة» المذاع عبر فضائية MBC مصر، وتتحدى من خلال هذا الدور نفسها أولا، خاصة أنها المرة الأولى التى تتحدث فيها باللهجة الصعيدية، كما أن الجمهور رآها العام الماضى من خلال مسلسل «ليالى أوجينى» بشخصية مختلفة تماما عن التى تجسدها فى "ولد الغلابة"، ولكنها استطاعت أن تخطف قلوب الجمهور إليها وأشادوا بأدائها خاصة بعد مشهد المواجهة بينها وبين شقيقها عيسى الذى يجسده الفنان أحمد السقا.
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مسلسل حكايتي (14).. «علي» ينقذ «داليدا» من يد «أدهم»

انطلقت الحلقة الـ14 من مسلسل «حكايتي» بوصول «أدهم» يجسده أحمد حاتم إلى أتيليه «فريدة عسل» تجسدها وفاء عامر، وانتابت «داليدا» تجسدها ياسمين صبري، حالة من الصدمة والخوف من المصير الذي ينتظرها، واصطحبها معه وحاول أن يطمئنها، لكنها أخذت تبكي وتترجى أن يتركها، وقام رجاله بتكميمها حتى لا تصرخ، وسط شماتة «فريدة» التى أرادت الانتقام منها بعد أن فضحتها أمام الجميع، ووصل «علي» يجسده أحمد صلاح حسني، إلى الأتيليه، وسأل عن «داليدا» فأخبرته «نسرين» تجسدها هنادي مهنا، بأن أهلها أخذوها إلى مكان يدعى الخان بالقاهرة.
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مسلسل حكايتي (13)| ياسمين صبري تفضح وفاء عامر

انطلقت الحلقة الـ13 من مسلسل «حكايتي»، بطلب «داليدا» تجسدها ياسمين صبري، من «فريدة العسال» أن تكتب اسمها إلى جوارها على الفستان فى مسابقة أسبوع الموضة، كون الفستان من تصميمها، لكنها رفضت، أما والدة «على» تجسدها نهال عنبر، فطلبت من ابنها أن يتصل بـ«بيري» تجسدها سارة نخلة، ويصالحها، لكنه رفض وطلب منها أن تتركه يفعل ما يحب، لترد عليه بغضب شديد وتنصحه بالابتعاد عن «داليدا»، بينما تركت زوجة «سليم» الثانية البيت له، بعد أن أصبح لا يملك شيئا، لكن اعترضها «حسام» الذي يجسده إسلام جمال، وقام بمنعها، حتى لا تبلغ عنه وعن والده بأنهما قتلا «نور».
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مسلسل حكايتي (12)| ياسمين صبري تنجو من شقيقها

شهدت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل «حكايتي» وصول «حسام» يجسده إسلام جمال، إلى الإسكندرية وهناك شاهد شقيقته «داليدا» تجسدها ياسمين صبري، على البحر ونزل من عربته وجرى خلفها، لكنها هربت منه، وفى الوقت نفسه وصل «أدهم» يجسده أحمد حاتم، إلى مكان سكن أهل «داليدا» ولم يصل لشيء وعادت «داليدا» إلى أتيليه «فريدة عسل» تجسدها وفاء عامر، لتكون في أمان بعيدا عن يد شقيقها، وحذرتها «فريدة» من الهرب منها لأنها لن تجد مأوى آخر وطلبت منها أن تبدأ في العمل على التصميمات الجديدة، ونجح «أدهم» فى أن يصل إلى مكان عمل «داليدا» لكن «فريدة» أخبرته بأنها لا تعلم عنها شيئا.
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مسلسل حكايتي الحلقة (8)| طرد داليدا من عملها ومنزلها

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل «حكايتي»، استيقاظ «داليدا» تجسدها ياسمين صبري، من كابوس مخيف رأت فيه «أدهم» يجسده أحمد حاتم، فيما جلس «على» يجسده أحمد صلاح حسني، مع جده «البارون» يجسده جميل برسوم، وأخذ يحكى له عن الفتاة التي أنقذها وأنه وقع فى حبها، ولا يعرف عنها أى شيء، وطلب جده منه أن يسأل عنها ويعرف من هي عائلتها، خاصة أنهم من عائلة كبيرة فى الإسكندرية، وأخبر رجال «أدهم» عما يقوله «الخان» عنه، وأن الجميع يتحدث عن عدم قدرته على أخذ حق أخته التي قتلت.
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