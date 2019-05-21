جريمة

كاميرا حرارية ومدفع خارق..سيارة إطفاء سوبر بالقاهرة

تحرير:محمد الأشموني ٢١ مايو ٢٠١٩ - ١١:٢٧ ص
سيارة إطفاء
سيارة إطفاء
دعمت وزارة الداخلية، الإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، بسيارة إطفاء مزودة بمنصة هيدروليكية لأغراض الإطفاء والإنقاذ بالمبانى المرتفعة حتى 55 مترًا، بالإضافة إلى سلة إنقاذ حمولة 500 كيلو جرام، ومدفع علوى يمكن التحكم فيه عن بعد قدره 3000 لتر/ دقيقة، مع وجود نظام اتصال من منصة التشغيل وسلة الإنقاذ المزودة بكاميرا فيديو وكاميرا حرارية.. جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تحديث آليات الحماية المدنية من خلال التواصل المستمر مع التقدم التكنولوجى والاستعانة بأحدث المعدات والأجهزة بما يساهم فى تقديم خدمة أمنية سريعة فى وقت قياسي.
وزودت الوزارة، السيارة بمولد كهربائى لإنارة الكشافات، وكذا تشغيل الطوارئ فى حالة وجود أعطال بالنظام الهيدروليكى الأساسى، وتعمل السيارة من خلال ركائز اتزان هيدروليكى تضمن اتزان السيارة أثناء التشغيل ويمكن ضبط الركائز على مسافات متباينة بحيث تتيح عملها فى الشوارع الضيقة. وتقوم المعدة بعملية حسابية مستمرة
اقرأ المزيد
يحيى-القزاز

يحيى القزاز يصل قسم المرج تمهيدا لإطلاق سراحه

قال المحامي محمد فتحي، إن الدكتور يحيى القزاز، يتواجد حاليا في قسم شرطة المرج، وتم الانتهاء من إجراءات صحة الإفراج عنه، وفي انتظار موافقة الأمن على إطلاق سراحه، على خلفية القرار الصادر، الإثنين، بإخلاء سبيله بجانب السفير معصوم مرزوق، وعبد الفتاح البنا، والدكتور رائد سلامة، والناشطة نرمين حسين، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وتكدير السلم العام، ونشر أخبار كاذبة، في وقائع القضية التي تحمل رقم 1305 لسنة 2018 .
قفاص-محكمة (1)

الجنايات تُخلي سبيل عدد من المتهمين في قضايا «إرهاب»

أصدرت محاكم جنايات القاهرة والجيزة، اليوم الثلاثاء، جملة من قرارات إخلاء السبيل في عدد من قضايا الإرهاب التي تنعقد جلساتها داخل مجمع محاكم طرة، حيث أخلت الدائرة 15 جنايات القاهرة سبيل جميع المعروضين في القضية 316 لسنة 2017، كما قضت ذات الدائرة بإخلاء سبيل جميع المعروضين أمامها في القضية 359 لسنة 2017، بجانب إخلاء سبيل جميع المعروضين في القضية رقم 760 لسنة 2017، فيما قررت الدائرة 29 جنايات القاهرة إخلاء سبيل محمد سيد داوود حسين في القضية رقم 1869 جنايات عين شمس، بجانب إخلاء سبيل احمد علي جابر في القضية رقم 598 لسنة 2017.
اعدام

إحالة أوراق سباك بالمنيا للمُفتي لقتله زوجته ووالدها

أحالت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الواحد، ووائل شعبان حافظ، وأمانة سر أمجد سمير ومحمد مصطفى هارون، اليوم الثلاثاء، أوراق سباك إلى مفتي الجمهورية لقتله زوجته ووالدها، وتحديد جلسة اليوم الثالث من الشهر المقبل للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهم لحين ورود رأي فضيلة المُفتي، وقال مصدر قانوني في تصريحات له، إن المحكمة أحالت أوراق المتهم "ه. ي. ا" 41 عاما، سباك ومقيم بمركز سمالوط، إلى فضيلة مفتي الجمهورية.
محاكمة لجين

«فتاة كانت الطعم».. تفاصيل مقتل طفل بالسلام

أحالت نيابة شرق القاهرة، اليوم الثلاثاء، 5 أشخاص لمحكمة الجنايات بتهمة قتل طفل يعمل سائق "توك توك"، وسرقة دارجته النارية، ووجهت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد المقترن بالسرقة، وكشفت التحقيقات أن المتهمين استعانوا بفتاة، والتى استوقفت الضحية وطلبت منه توصيلها لأحد الأماكن، وتمكنت بهذه الطريقة من استدراج المجنى عليه، حتى تمكنوا من قتله، وسرقة المركبة تفاصيل الواقعة ترجع إلى تلقي قسم شرطة السلام بلاغاً من أهالي منطقة النهضة، يفيد بالعثور على جثة طفل، بجوار كمبوند الطيران بمنطقة النهضة شرق القاهرة.
اقرأ المزيد من الأخبار
القمص-مقار-سعد-مقار

النيابة تتحفظ على كاميرات «كنيسة شبرا الخيمة»

قررت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة بإشراف المستشار خالد الأتربي المحامى العام لنيابات جنوب بنها، بالتحفظ على كاميرات المراقبة بكنيسة مارمرقس، وذلك لتفريغها بمعرفة النيابة العامة لفحص واقعة مقتل القس مقار سعد راعى الكنيسة. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا يفيد مصرع القس مقار سعد، 65 عامًا راعى كنيسة مارمرقس بشبرا الخيمة من سلاح نارى طبنجة على يد فراش الكنيسة ويدعى "كمال.ش.ش"، 54 عامًا، ومقيم بأم بيومى، متأثرا بإصابته بطلق نارى بالرأس والبطن وتوفي في الحال.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org