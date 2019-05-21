كاميرا حرارية ومدفع خارق..سيارة إطفاء سوبر بالقاهرة

تحرير:محمد الأشموني ٢١ مايو ٢٠١٩ - ١١:٢٧ ص

سيارة إطفاء

دعمت وزارة الداخلية، الإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، بسيارة إطفاء مزودة بمنصة هيدروليكية لأغراض الإطفاء والإنقاذ بالمبانى المرتفعة حتى 55 مترًا، بالإضافة إلى سلة إنقاذ حمولة 500 كيلو جرام، ومدفع علوى يمكن التحكم فيه عن بعد قدره 3000 لتر/ دقيقة، مع وجود نظام اتصال من منصة التشغيل وسلة الإنقاذ المزودة بكاميرا فيديو وكاميرا حرارية.. جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تحديث آليات الحماية المدنية من خلال التواصل المستمر مع التقدم التكنولوجى والاستعانة بأحدث المعدات والأجهزة بما يساهم فى تقديم خدمة أمنية سريعة فى وقت قياسي.

وزودت الوزارة، السيارة بمولد كهربائى لإنارة الكشافات، وكذا تشغيل الطوارئ فى حالة وجود أعطال بالنظام الهيدروليكى الأساسى، وتعمل السيارة من خلال ركائز اتزان هيدروليكى تضمن اتزان السيارة أثناء التشغيل ويمكن ضبط الركائز على مسافات متباينة بحيث تتيح عملها فى الشوارع الضيقة. وتقوم المعدة بعملية حسابية مستمرة