بدء التشغيل التجريبي لمحور محمد نجيب بعد تطويره

٢١ مايو ٢٠١٩ - ١١:٢٨ ص

محور محمد نجيب

أعلن المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، بدء التشغيل التجريبي لمشروع تطوير محور محمد نجيب، بطول 13 كم في مدينة القاهرة الجديدة، من طريق السويس وحتى طريق العين السخنة، وهو أحد المحاور المرورية الهامة بالمدينة، ويمر بالتجمعات الـ3 (الأول شمالاً، فالخامس، فالثالث جنوباً)، موضحاً أنه جارٍ استكمال الجزء الأخير من تقاطع المحور مع طريق العين السخنة إلى الدائرى الأوسطي بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

المهندس عبد المطلب ممدوح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، قال إنه إنه تم وضع برنامج لتطوير المحور بتكلفة 377 مليون جنيه، ما يجعله شرياناً رئيسياً يربط طريق السويس شمالاً، بالطريق الدائرى الأوسطى جنوباً، حيث تم توسعة الطريق ليصبح 5 حارات مرورية بكل اتجاه، وتم علاج التقاطعات