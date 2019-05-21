سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

بدء التشغيل التجريبي لمحور محمد نجيب بعد تطويره

٢١ مايو ٢٠١٩ - ١١:٢٨ ص
محور محمد نجيب
محور محمد نجيب
أعلن المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، بدء التشغيل التجريبي لمشروع تطوير محور محمد نجيب، بطول 13 كم في مدينة القاهرة الجديدة، من طريق السويس وحتى طريق العين السخنة، وهو أحد المحاور المرورية الهامة بالمدينة، ويمر بالتجمعات الـ3 (الأول شمالاً، فالخامس، فالثالث جنوباً)، موضحاً أنه جارٍ استكمال الجزء الأخير من تقاطع المحور مع طريق العين السخنة إلى الدائرى الأوسطي بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
المهندس عبد المطلب ممدوح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، قال إنه إنه تم وضع برنامج لتطوير المحور بتكلفة 377 مليون جنيه، ما يجعله شرياناً رئيسياً يربط طريق السويس شمالاً، بالطريق الدائرى الأوسطى جنوباً، حيث تم توسعة الطريق ليصبح 5 حارات مرورية بكل اتجاه، وتم علاج التقاطعات
اقرأ المزيد
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

«المحافظين»: يجب محاسبة وزير التعليم بسبب «التابلت»

قال النائب مصطفى كمال الدين حسين، عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، إن وزير التربية والتعليم لا بد أن يُحاسب على إهدار المال العام، على خلفية أزمة "التابلت" التي شهدتها امتحانات الثانوية العامة، التى وصلت إلى حد تظاهر طلاب أولى ثانوي بعدد من المحافظات اعتراضًا على ذلك النظام. وأضاف "حسين"، أن تلك الأزمة تعد جزءًا من فشل الوزير في المنظومة التعليمية، لأنه كثف جهوده على منظومة التعليم التكنولوجية فقط، وأهمل باقي أركان المنظومة، من بنية تحتية للمدارس، وتطوير للمناهج، واهتمام بالمعلمين من الناحية التدريبية والاجتماعية والمادية.
محمد-شاكر (2)

شاكر: السيسي قرر مد تحريك أسعار الكهرباء لمصلحة المواطن

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن القيادة السياسية اتخذت قرار إطالة أمد تحريك أسعار الكهرباء من 5 إلى 8 سنوات لتخفيف الأعباء عن المواطن. وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن تحرير سعر صرف الدولار كان له تأثير على سعر الكهرباء، وأن الحكومة أعلنت قبل ذلك أكثر من مرة عن الزيادات التي ستتم تدريجيًّا، وتحديدًا في شهر يوليو من كل عام مع تطبيق الميزانية الجديدة للدولة.
الصلاة (1)

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 22 مايو بمحافظات مصر

بمناسبة شهر رمضان الكريم، تقدم "التحرير" اليوم الأربعاء 22 مايو، خدمة مواقيت الصلاة ومواعيد رفع الأذان، في عدد من المدن والمحافظات المصرية، حسب التوقيتات المحلية، وهي: "القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وأسيوط".. ويصوم المصريون في أول أيام رمضان، 15 ساعة و3 دقائق، ومن المعروف أن أطول عدد ساعات للصيام تكون في آخر الشهر، إذ تصل إلى 15 ساعة و43 دقيقة. وهي فترة زمنية متوسطة مقارنة بدول العالم، والتي تسجل فيها الدول الإسكندنافية "الدنمارك والنرويج والسويد"، عدد ساعات صيام يتراوح من 20 إلى 21 ساعة.
زيوت-عطرية

حكم العطر في رمضان.. الأزهر والإفتاء يجيبان

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن من شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حبه الطيب والإكثار من التطيب؛ قَالَ رَسُولُ الله: «حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطِّيبُ، وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ». وأضاف مفتى الجمهورية، فى فتوى له، أن الطيب ممنوع في أثناء الإحرام، ومع ذلك فقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يضع الطيب قبل الإحرام؛ روى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: "كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ".
اقرأ المزيد من الأخبار
عربه-توزيع-المياة (2)

قطع المياه عن عدة مدن بالقاهرة الجديدة لمدة 12 ساعة

أعلن المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز مدينة العبور، قطع مياه الشرب عن عدة مدن في القاهرة الجديدة، وذلك لمدة 12 ساعة، تبدأ من الساعة 2 صباح الأحد حتى انتهاء أعمال الصيانة في اليوم نفسه الساعة 2 ظهرًا. وقال عمران، في بيان له اليوم، السبت، إنه نظرًا لأعمال الصيانة بالمأخذ الرئيسى لمحطة المياه في مدينة العبور، سيتم انقطاع المياه عن المدن والمناطق الآتية: "العبور والشروق ومدينة السلام بالكامل ومدينة النهضة بالكامل والفاروقية ومدينة قباء بالكامل وبعض مناطق السد العالى جسر السويس".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org