جريمة

115 قضية ابتزاز ونصب إلكتروني في أسبوع

تحرير:محمد الأشموني ٢١ مايو ٢٠١٩ - ١١:٢٨ ص
نصب إلكتروني
نصب إلكتروني
115 قضية ابتزاز مادي ونصب، تمكن قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بوزارة الداخلية من ضبطها في أسبوع، وذلك في إطار الجهود الأمنية التي تبذلها كل قطاعات وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لا سيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة، والتي ترتكب من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، ومكافحة جرائم الابتزاز المادي، والنصب لحماية المواطنين.. وتنوعت القضايا المضبوطة ما بين "ابتزاز مادى- نصب على المواطنين - ترويج لبيع الآثار والأدوية المستوردة مجهولة المصدر - تزوير أختام شهادات جامعية - انتحال صفة".
ويأتي ذلك بعدما لاحقت إدارة مكافحة جرائم الحاسبات، بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، في وقت سابق عددا من "الهاكرز" على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، وتمكنت من ضبط 67 قضية "ابتزاز مادى، نصب، ترويج لبيع آثار، وأدوية مستوردة مجهولة المصدر، تزوير أختام شهادات جامعية، انتحال صفه"،
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يحيى-القزاز

يحيى القزاز يصل قسم المرج تمهيدا لإطلاق سراحه

قال المحامي محمد فتحي، إن الدكتور يحيى القزاز، يتواجد حاليا في قسم شرطة المرج، وتم الانتهاء من إجراءات صحة الإفراج عنه، وفي انتظار موافقة الأمن على إطلاق سراحه، على خلفية القرار الصادر، الإثنين، بإخلاء سبيله بجانب السفير معصوم مرزوق، وعبد الفتاح البنا، والدكتور رائد سلامة، والناشطة نرمين حسين، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وتكدير السلم العام، ونشر أخبار كاذبة، في وقائع القضية التي تحمل رقم 1305 لسنة 2018 .
قفاص-محكمة (1)

الجنايات تُخلي سبيل عدد من المتهمين في قضايا «إرهاب»

أصدرت محاكم جنايات القاهرة والجيزة، اليوم الثلاثاء، جملة من قرارات إخلاء السبيل في عدد من قضايا الإرهاب التي تنعقد جلساتها داخل مجمع محاكم طرة، حيث أخلت الدائرة 15 جنايات القاهرة سبيل جميع المعروضين في القضية 316 لسنة 2017، كما قضت ذات الدائرة بإخلاء سبيل جميع المعروضين أمامها في القضية 359 لسنة 2017، بجانب إخلاء سبيل جميع المعروضين في القضية رقم 760 لسنة 2017، فيما قررت الدائرة 29 جنايات القاهرة إخلاء سبيل محمد سيد داوود حسين في القضية رقم 1869 جنايات عين شمس، بجانب إخلاء سبيل احمد علي جابر في القضية رقم 598 لسنة 2017.
اعدام

إحالة أوراق سباك بالمنيا للمُفتي لقتله زوجته ووالدها

أحالت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الواحد، ووائل شعبان حافظ، وأمانة سر أمجد سمير ومحمد مصطفى هارون، اليوم الثلاثاء، أوراق سباك إلى مفتي الجمهورية لقتله زوجته ووالدها، وتحديد جلسة اليوم الثالث من الشهر المقبل للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهم لحين ورود رأي فضيلة المُفتي، وقال مصدر قانوني في تصريحات له، إن المحكمة أحالت أوراق المتهم "ه. ي. ا" 41 عاما، سباك ومقيم بمركز سمالوط، إلى فضيلة مفتي الجمهورية.
محاكمة لجين

«فتاة كانت الطعم».. تفاصيل مقتل طفل بالسلام

أحالت نيابة شرق القاهرة، اليوم الثلاثاء، 5 أشخاص لمحكمة الجنايات بتهمة قتل طفل يعمل سائق "توك توك"، وسرقة دارجته النارية، ووجهت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد المقترن بالسرقة، وكشفت التحقيقات أن المتهمين استعانوا بفتاة، والتى استوقفت الضحية وطلبت منه توصيلها لأحد الأماكن، وتمكنت بهذه الطريقة من استدراج المجنى عليه، حتى تمكنوا من قتله، وسرقة المركبة تفاصيل الواقعة ترجع إلى تلقي قسم شرطة السلام بلاغاً من أهالي منطقة النهضة، يفيد بالعثور على جثة طفل، بجوار كمبوند الطيران بمنطقة النهضة شرق القاهرة.
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حبس-كلابشات

بالتفاصيل.. أسباب القبض على مؤسس حملة «اشفى مدمن»

ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، اليوم السبت، القبض على أحد الأشخاص لقيامه باستخدام اسم وشعار صندوق مكافحة وعلاج الإدمان للترويج لحملة لعلاج الإدمان وجمع تبرعات عبر شبكة الإنترنت. أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير قيام أحد الأشخاص "حاصل على دبلوم" مقيم بالقاهرة، بإنشاء صفحة إلكترونية احتيالية على "فيسبوك" تحت مسمى "اشفى مدمن"، مستخدما اسم وشعار صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزارة التضامن الاجتماعى، وظهوره بعدد من القنوات الفضائية بصفته صحفيا ومؤسس الحملة وحاصل على دكتوراه فى علاج الإدمان.
حبس-كلابشات

سقوط عاطل تخصص فى سرقة أموال الأرامل والسيدات

ألقت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، اليوم الثلاثاء، القبض على عاطل تخصص فى النصب على الأرامل والأيتام والاستيلاء على أموالهم عقب إيهامهم بعمله بإحدى الجمعيات الخيرية، والتى تقدم مساعدات مالية ويشترط تحويل مبالغ مالية على هاتفه المحمول.. حيث تلقت الشرطة بلاغا من إحدى المواطنات مقيمة بالإسكندرية، بتضررها من مستخدم أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، لقيامه بالنصب عليها من خلال نشره مشاركات تتضمن الإعلان عن جمعية خيرية تقدم مساعدات مالية لسيدات "أرامل، مطلقات" وغيرهم ممن هن فى حاجة لمساعدات وقروض مالية.
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