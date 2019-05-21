115 قضية ابتزاز ونصب إلكتروني في أسبوع

تحرير:محمد الأشموني ٢١ مايو ٢٠١٩ - ١١:٢٨ ص

نصب إلكتروني

115 قضية ابتزاز مادي ونصب، تمكن قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بوزارة الداخلية من ضبطها في أسبوع، وذلك في إطار الجهود الأمنية التي تبذلها كل قطاعات وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لا سيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة، والتي ترتكب من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، ومكافحة جرائم الابتزاز المادي، والنصب لحماية المواطنين.. وتنوعت القضايا المضبوطة ما بين "ابتزاز مادى- نصب على المواطنين - ترويج لبيع الآثار والأدوية المستوردة مجهولة المصدر - تزوير أختام شهادات جامعية - انتحال صفة".

ويأتي ذلك بعدما لاحقت إدارة مكافحة جرائم الحاسبات، بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، في وقت سابق عددا من "الهاكرز" على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، وتمكنت من ضبط 67 قضية "ابتزاز مادى، نصب، ترويج لبيع آثار، وأدوية مستوردة مجهولة المصدر، تزوير أختام شهادات جامعية، انتحال صفه"،