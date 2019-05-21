115 قضية ابتزاز ونصب إلكتروني في أسبوع
تحرير:محمد الأشموني
٢١ مايو ٢٠١٩ - ١١:٢٨ ص
نصب إلكتروني
115 قضية ابتزاز مادي ونصب، تمكن قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بوزارة الداخلية من ضبطها في أسبوع، وذلك في إطار الجهود الأمنية التي تبذلها كل قطاعات وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لا سيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة، والتي ترتكب من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، ومكافحة جرائم الابتزاز المادي، والنصب لحماية المواطنين.. وتنوعت القضايا المضبوطة ما بين "ابتزاز مادى- نصب على المواطنين - ترويج لبيع الآثار والأدوية المستوردة مجهولة المصدر - تزوير أختام شهادات جامعية - انتحال صفة".
ويأتي ذلك بعدما لاحقت إدارة مكافحة جرائم الحاسبات، بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، في وقت سابق عددا من "الهاكرز" على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، وتمكنت من ضبط 67 قضية "ابتزاز مادى، نصب، ترويج لبيع آثار، وأدوية مستوردة مجهولة المصدر، تزوير أختام شهادات جامعية، انتحال صفه"،
ويأتي ذلك بعدما لاحقت إدارة مكافحة جرائم الحاسبات، بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، في وقت سابق عددا من "الهاكرز" على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، وتمكنت من ضبط 67 قضية "ابتزاز مادى، نصب، ترويج لبيع آثار، وأدوية مستوردة مجهولة المصدر، تزوير أختام شهادات جامعية، انتحال صفه"، وذلك على مستوى مديريات الأمن المختلفة.
وتمكن قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة ضابط شرطة، وإنشاء حساب وهمى على موقع التواصل الاجتماعى باسم مباحث الإنترنت، والإبلاغ عن جرائم الإنترنت لتلقى بلاغات المواطنين.
حيث كشفت التحريات أن مرتكب الواقعة "عبدالرحمن.م"، حاصل على دبلوم ومقيم بالباجور بالمنوفية.
بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية، تم استهداف المتهم وضبطه بمحل إقامته.