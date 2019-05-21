جريمة

رجل يشنق نفسه في الشرقية.. ووالده: «مريض نفسي»

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢١ مايو ٢٠١٩ - ١١:٢٩ ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أقدم رجل، في مُقتبل العقد الخامس من العمر، على التخلص من حياته، اليوم الثلاثاء؛ بعدما شنق نفسه بواسطة حبل علقه بسقف غرفته داخل منزل أسرته بقرية «كفر موسى جاويش» التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح، بمحافظة الشرقية، فيما أفاد والده بأنه كان يُعاني من مرض نفسي ألمَّ به في الفترة الأخيرة وأنه انتحر لسوء حالته، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات برئاسة المستشار محمد المراكبي، رئيس النيابة، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من أسرة المدعو «أيمن.ع.ع»، 40 عامًا، مُقيم بقرية «كفر موسى جاويش» التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح، مشنوقًا داخل مسكنه بالقرية. بالانتقال والفحص، وبسؤال والد المتوفى،
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يحيى-القزاز

يحيى القزاز يصل قسم المرج تمهيدا لإطلاق سراحه

قال المحامي محمد فتحي، إن الدكتور يحيى القزاز، يتواجد حاليا في قسم شرطة المرج، وتم الانتهاء من إجراءات صحة الإفراج عنه، وفي انتظار موافقة الأمن على إطلاق سراحه، على خلفية القرار الصادر، الإثنين، بإخلاء سبيله بجانب السفير معصوم مرزوق، وعبد الفتاح البنا، والدكتور رائد سلامة، والناشطة نرمين حسين، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وتكدير السلم العام، ونشر أخبار كاذبة، في وقائع القضية التي تحمل رقم 1305 لسنة 2018 .
قفاص-محكمة (1)

الجنايات تُخلي سبيل عدد من المتهمين في قضايا «إرهاب»

أصدرت محاكم جنايات القاهرة والجيزة، اليوم الثلاثاء، جملة من قرارات إخلاء السبيل في عدد من قضايا الإرهاب التي تنعقد جلساتها داخل مجمع محاكم طرة، حيث أخلت الدائرة 15 جنايات القاهرة سبيل جميع المعروضين في القضية 316 لسنة 2017، كما قضت ذات الدائرة بإخلاء سبيل جميع المعروضين أمامها في القضية 359 لسنة 2017، بجانب إخلاء سبيل جميع المعروضين في القضية رقم 760 لسنة 2017، فيما قررت الدائرة 29 جنايات القاهرة إخلاء سبيل محمد سيد داوود حسين في القضية رقم 1869 جنايات عين شمس، بجانب إخلاء سبيل احمد علي جابر في القضية رقم 598 لسنة 2017.
اعدام

إحالة أوراق سباك بالمنيا للمُفتي لقتله زوجته ووالدها

أحالت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الواحد، ووائل شعبان حافظ، وأمانة سر أمجد سمير ومحمد مصطفى هارون، اليوم الثلاثاء، أوراق سباك إلى مفتي الجمهورية لقتله زوجته ووالدها، وتحديد جلسة اليوم الثالث من الشهر المقبل للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهم لحين ورود رأي فضيلة المُفتي، وقال مصدر قانوني في تصريحات له، إن المحكمة أحالت أوراق المتهم "ه. ي. ا" 41 عاما، سباك ومقيم بمركز سمالوط، إلى فضيلة مفتي الجمهورية.
محاكمة لجين

«فتاة كانت الطعم».. تفاصيل مقتل طفل بالسلام

أحالت نيابة شرق القاهرة، اليوم الثلاثاء، 5 أشخاص لمحكمة الجنايات بتهمة قتل طفل يعمل سائق "توك توك"، وسرقة دارجته النارية، ووجهت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد المقترن بالسرقة، وكشفت التحقيقات أن المتهمين استعانوا بفتاة، والتى استوقفت الضحية وطلبت منه توصيلها لأحد الأماكن، وتمكنت بهذه الطريقة من استدراج المجنى عليه، حتى تمكنوا من قتله، وسرقة المركبة تفاصيل الواقعة ترجع إلى تلقي قسم شرطة السلام بلاغاً من أهالي منطقة النهضة، يفيد بالعثور على جثة طفل، بجوار كمبوند الطيران بمنطقة النهضة شرق القاهرة.
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الانتحار شنقا - أرشيفية

العثور على خبير بوزارة العدل مشنوقًا بشقته في الظاهر

انتقل فريق من النيابة العامة إلى شارع الجيش بحي الظاهر؛ لمعاينة جثة خبير بوزارة العدل، عثر عليه مشنوقًا داخل شقته وملفوفا حول رقبته حبل غسيل، بينما وصل فريق من ضباط البحث الجنائي إلى المكان، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأمر اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية للأمن العام، بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث، والوقوف على ملابساته، وفحص علاقات المتوفى، وكذا تفريغ مكالماته الهاتفية، والتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة بالقرب من موقع الحادث، وحصر خلافات المجني عليه.
سجن

السجن 5 سنوات لطالبين هددا جارتهما بـ«صور عارية»

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين أسامة الحلواني وعبد الرحمن شتلة، وسكرتارية تامر عبد العظيم وقلبس صبحي، اليوم الأحد، بمعاقبة طالبين اثنين بالسجن لمدة خمس سنواتٍ لكل منهما، وألزمتهما بمصاريف القضية؛ على خلفية اتهامهما باختراق خصوصية ربة منزل، جارة أحدهما، وتهديدها بإنشاء حساب وهمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» ونشر صور عارية لها عبره، وذلك بعدما رفضت طلبهما بدفع خمسة عشر ألف جنيه نظير عدم نشر الصور.
سجن (2)

تهديد وصور عارية.. سجن زوجين اخترقا حساب إماراتية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين أسامة الحلواني وعبد الرحمن شتلة، وسكرتارية تامر عبد العظيم وقلبس صبحي، اليوم الأحد، بمعاقبة مهندس زراعي بالسجن لمدة خمس سنوات، وزوجته، وتعمل مدرسة، بالحبس لمدة سنة واحدة؛ على خلفية اتهامهما في القضية رقم 7251 جنايات بلبيس لسنة 2018، باختراق حساب سيدة إماراتية والتحصل منها على صور تُظهر عورتها، قبل أن يقدما على إنشاء حساب وهمي باسمها، ونشر الصور من خلاله بعدما رفضت تهديداتهما لها بدفع مبلغ من المال يقدر بنحو مليون جنيه مصري.
جثة

مصرع طالبة سقطت من الطابق الثامن في الإسكندرية

سقطت طالبة من شرفة سكنها بالطابق الثامن في عقار بمنطقة زيزينيا شرق الإسكندرية، لتلقى مصرعها فى الحال، اليوم السبت، ولم يستدل عن أسباب الوفاة إذا ما كانت انتحار أو وجود شبهة جنائية أو أنها سقطت لأسباب أخرى، فيما أشارت أسرتها إلى أنها كانت تعاني من نوبات صرع وربما يكون سبب سقوطها من الشرفة. وبدأت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها بشأن الواقعة ومعرفة أسباب الوفاة، بينما تم نقل جثة المتوفية إلى مشرحة كوم الدكة وجارٍ عرض الواقعة على النيابة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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