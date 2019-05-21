رجل يشنق نفسه في الشرقية.. ووالده: «مريض نفسي»

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢١ مايو ٢٠١٩ - ١١:٢٩ ص

صورة أرشيفية

أقدم رجل، في مُقتبل العقد الخامس من العمر، على التخلص من حياته، اليوم الثلاثاء؛ بعدما شنق نفسه بواسطة حبل علقه بسقف غرفته داخل منزل أسرته بقرية «كفر موسى جاويش» التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح، بمحافظة الشرقية، فيما أفاد والده بأنه كان يُعاني من مرض نفسي ألمَّ به في الفترة الأخيرة وأنه انتحر لسوء حالته، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات برئاسة المستشار محمد المراكبي، رئيس النيابة، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من أسرة المدعو «أيمن.ع.ع»، 40 عامًا، مُقيم بقرية «كفر موسى جاويش» التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح، مشنوقًا داخل مسكنه بالقرية. بالانتقال والفحص، وبسؤال والد المتوفى،