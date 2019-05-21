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إعلان الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء (بث مباشر)

٢١ مايو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
الإعلان عن أسعاؤ شرائح الكهرباء الجديدة
الإعلان عن أسعاؤ شرائح الكهرباء الجديدة
يعقد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الآن، مؤتمرا صحفيا، للإعلان عن الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء، المقرر بدء تطبيقها اعتبارا من بداية السنة المالية الجديدة 2019-2020، في شهر يوليو المقبل، في إطار خطة ترشيد دعم الكهرباء التي بدأت في عام 2015، وتنتهي بتحرير الأسعار تماما من الدعم، على أن يحاسب المواطن بسعر تكلفة الكيلو وات. وسيتم خلال المؤتمر، توضيح كافة المعلومات الخاصة بالأسعار والتعريفة الجديدة للمحاسبة على استهلاك الكهرباء.
ومن المقرر أن تطبق قيمة التعريفة الجديدة للكهرباء، في الفواتير التي سيتم تحصيلها في شهر أغسطس المقبل، بحسب الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، الذي أكد أنهم تم صرف نحو 22 مليار جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء على مدى العامين الماضيين، وهو ما انعكس في الوقت الحالي على قلة انقطاع الكهرباء. وطمأن
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طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

«المحافظين»: يجب محاسبة وزير التعليم بسبب «التابلت»

قال النائب مصطفى كمال الدين حسين، عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، إن وزير التربية والتعليم لا بد أن يُحاسب على إهدار المال العام، على خلفية أزمة "التابلت" التي شهدتها امتحانات الثانوية العامة، التى وصلت إلى حد تظاهر طلاب أولى ثانوي بعدد من المحافظات اعتراضًا على ذلك النظام. وأضاف "حسين"، أن تلك الأزمة تعد جزءًا من فشل الوزير في المنظومة التعليمية، لأنه كثف جهوده على منظومة التعليم التكنولوجية فقط، وأهمل باقي أركان المنظومة، من بنية تحتية للمدارس، وتطوير للمناهج، واهتمام بالمعلمين من الناحية التدريبية والاجتماعية والمادية.
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شاكر: السيسي قرر مد تحريك أسعار الكهرباء لمصلحة المواطن

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن القيادة السياسية اتخذت قرار إطالة أمد تحريك أسعار الكهرباء من 5 إلى 8 سنوات لتخفيف الأعباء عن المواطن. وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن تحرير سعر صرف الدولار كان له تأثير على سعر الكهرباء، وأن الحكومة أعلنت قبل ذلك أكثر من مرة عن الزيادات التي ستتم تدريجيًّا، وتحديدًا في شهر يوليو من كل عام مع تطبيق الميزانية الجديدة للدولة.
الصلاة (1)

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 22 مايو بمحافظات مصر

بمناسبة شهر رمضان الكريم، تقدم "التحرير" اليوم الأربعاء 22 مايو، خدمة مواقيت الصلاة ومواعيد رفع الأذان، في عدد من المدن والمحافظات المصرية، حسب التوقيتات المحلية، وهي: "القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وأسيوط".. ويصوم المصريون في أول أيام رمضان، 15 ساعة و3 دقائق، ومن المعروف أن أطول عدد ساعات للصيام تكون في آخر الشهر، إذ تصل إلى 15 ساعة و43 دقيقة. وهي فترة زمنية متوسطة مقارنة بدول العالم، والتي تسجل فيها الدول الإسكندنافية "الدنمارك والنرويج والسويد"، عدد ساعات صيام يتراوح من 20 إلى 21 ساعة.
زيوت-عطرية

حكم العطر في رمضان.. الأزهر والإفتاء يجيبان

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن من شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حبه الطيب والإكثار من التطيب؛ قَالَ رَسُولُ الله: «حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطِّيبُ، وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ». وأضاف مفتى الجمهورية، فى فتوى له، أن الطيب ممنوع في أثناء الإحرام، ومع ذلك فقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يضع الطيب قبل الإحرام؛ روى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: "كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ".
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فاتورة-كهرباء

«الكهرباء» تعلن الأسعار الجديدة غدا

تعلن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، غدًا الثلاثاء، التعريفة الجديدة لأسعار بيع الكهرباء للعام المالي 2019- 2020، المقرر تطبيقها بدءًا من يوليو المقبل. يأتي ذلك في مؤتمر صحفي بحضور عدد من قيادات الكهرباء. وقال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في 7 أبريل الماضي، إنه وفقا للخطة التي تم وضعها والإعلان عنها عام 2014 لتحريك أسعار الكهرباء وإعادة هيكلة القطاع، فإنه سيتم تحريك أسعار الكهرباء خلال شهر يوليو المقبل. وأضاف حمزة، أن رفع أسعار الكهرباء في هذا التوقيت "كلام نهائي"، وسيتم الإعلان عنه في مؤتمر صحفي.
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18.5 مليار جنيه للحماية الاجتماعية بالموازنة الجديدة

استعرضت الدكتورة نيفين القباج، نائب وزيرة التضامن الاجتماعى للحماية الاجتماعية، مشروع موازنة الوزارة للسنة المالية 2019-2020، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى، اليوم، مؤكدة أن موازنة برامج الحماية الاجتماعية بوزارة التضامن بالعام المالي الجديد تتضمن 18.5 مليار جنيه بزيادة قدرها مليار جنيه عن موازنة العام الحالى 2018-2019، حيث بلغت مُخصصات الحماية الاجتماعية نحو 17.5 مليار جنيه، مشيرة إلى أن إجمالي موازنة الوزارة تبلغ 19.6 مليار جنيه أي أن 97% من موازنة الوزارة تخصص لبرامج الحماية الاجتماعية.
فواتير-كهرباء-خاطئة-في-الرحاب (2)

بأثر رجعي.. هل تلغي «الكهرباء» الفوائد على الفواتير؟

تعد من المرات القليلة، إن لم تكن الأولى لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد شاكر، أن يتراجع في قرار أصدره سابقًا، وكان المستهدف منه زيادة المحصلة المالية للكهرباء على حساب ما يدخره المواطن من مبالغ مالية تساعده على الوفاء بالتزاماته حتى آخر الشهر، إن استطاع. فقد ألغى الوزير قرار تحصيل فوائد على الفواتير المتأخرة، والتي كانت تزيد على 3 أشهر تأخيرا، على أن تُحصل الفوائد، وفقًا لسعر الفائدة المقرِّ من البنك المركزي، وقت إصدار الفواتير متضمنة الفائدة.
فاتورة-كهرباء

قرار حكومي جديد بشأن فواتير الكهرباء المتأخرة

في خطوة هدفها التخفيف على المواطنين، تراجعت الحكومة متمثلة في وزارة الكهرباء والطاقة، عن قرار كانت اتخذته لرفع نسب التحصيل، واسترداد مديونيات المشتركين؛ للحفاظ على حق الدولة، وذلك بفرض فائدة بنسبة 17%، على تقسيط الفواتير المتأخرة والمقرر تطبيقها بداية من شهر مايو المقبل. وأعلنت الشركة القابضة للكهرباء، بحسب بيان مساء اليوم الإثنين، عدم فرض أي غرامات تأخير على سداد الفواتير لصغار المشتركين من منازل ومحلات تجارية. ووجهت الشركة بعدم احتساب غرامات تأخير على المديونية المُستحقة على صغار المشتركين (منازل ومحلات تجارية).
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