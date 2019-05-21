إعلان الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء (بث مباشر)

٢١ مايو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

الإعلان عن أسعاؤ شرائح الكهرباء الجديدة

يعقد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الآن، مؤتمرا صحفيا، للإعلان عن الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء، المقرر بدء تطبيقها اعتبارا من بداية السنة المالية الجديدة 2019-2020، في شهر يوليو المقبل، في إطار خطة ترشيد دعم الكهرباء التي بدأت في عام 2015، وتنتهي بتحرير الأسعار تماما من الدعم، على أن يحاسب المواطن بسعر تكلفة الكيلو وات. وسيتم خلال المؤتمر، توضيح كافة المعلومات الخاصة بالأسعار والتعريفة الجديدة للمحاسبة على استهلاك الكهرباء.

ومن المقرر أن تطبق قيمة التعريفة الجديدة للكهرباء، في الفواتير التي سيتم تحصيلها في شهر أغسطس المقبل، بحسب الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، الذي أكد أنهم تم صرف نحو 22 مليار جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء على مدى العامين الماضيين، وهو ما انعكس في الوقت الحالي على قلة انقطاع الكهرباء. وطمأن