من يخلف بوتين في انتخابات الرئاسة الروسية 2024؟

طُرح على مجموعة كبيرة من سكان موسكو، أسئلة تستهدف التعرف على آرائهم بشأن إمكانية رحيل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن الرئاسة بعد انتخابات 2024.

تحرير:محمود نبيل ٢١ مايو ٢٠١٩ - ١١:٣٥ ص

بوتين

تبدو الدراية السياسية لدى الشعب الروسي ليست من الأمور الأساسية في حياتهم، حيث إن معظمهم لا يشغلون بالهم كثيرًا بالمستقبل، ولديهم معرفة عابرة بجدول الأعمال السياسية أو حتى التعرف على مواعيد الانتخابات والاستحقاقات المختلفة في بلادهم. وفي مثل هذه الأجواء، قد تلعب الأحداث السياسية الأخيرة في البلدان الشقيقة والمجاورة لروسيا دورًا لمناقشة مثل هذه القضايا، خاصة بعد الاستقالة الرسمية من قبل رئيس كازاخستان وتغيير السلطة في أوكرانيا، فجميعها توفر فرصا لمزيد من الوعي والدراية السياسية للروس.

وترى صحيفة "موسكو تايمز" المعنية بالشأن الروسي، أن الأحداث السياسية في البلدان المجاورة، يمكن أن تدفع الشعب للبحث في شؤون الانتخابات الرئاسية 2024. 19 مليون فقير بروسيا.. كيف يواجه بوتين أزمة بلاده؟ وفي أواخر أبريل الماضي، قام مركز ليفادا السوسيولوجي بطرح مجموعات مركزة لسكان موسكو من مختلف الأعمار وكذلك