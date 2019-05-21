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من يخلف بوتين في انتخابات الرئاسة الروسية 2024؟

طُرح على مجموعة كبيرة من سكان موسكو، أسئلة تستهدف التعرف على آرائهم بشأن إمكانية رحيل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن الرئاسة بعد انتخابات 2024.
تحرير:محمود نبيل ٢١ مايو ٢٠١٩ - ١١:٣٥ ص
بوتين
بوتين
تبدو الدراية السياسية لدى الشعب الروسي ليست من الأمور الأساسية في حياتهم، حيث إن معظمهم لا يشغلون بالهم كثيرًا بالمستقبل، ولديهم معرفة عابرة بجدول الأعمال السياسية أو حتى التعرف على مواعيد الانتخابات والاستحقاقات المختلفة في بلادهم. وفي مثل هذه الأجواء، قد تلعب الأحداث السياسية الأخيرة في البلدان الشقيقة والمجاورة لروسيا دورًا لمناقشة مثل هذه القضايا، خاصة بعد الاستقالة الرسمية من قبل رئيس كازاخستان وتغيير السلطة في أوكرانيا، فجميعها توفر فرصا لمزيد من الوعي والدراية السياسية للروس.
وترى صحيفة "موسكو تايمز" المعنية بالشأن الروسي، أن الأحداث السياسية في البلدان المجاورة، يمكن أن تدفع الشعب للبحث في شؤون الانتخابات الرئاسية 2024. 19 مليون فقير بروسيا.. كيف يواجه بوتين أزمة بلاده؟ وفي أواخر أبريل الماضي، قام مركز ليفادا السوسيولوجي بطرح مجموعات مركزة لسكان موسكو من مختلف الأعمار وكذلك
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بسبب خطة البريكست.. صراع في حزب المحافظين لخلافة ماي

في وقت سابق من الشهر الجاري أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، نيتها طرح اتفاق خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي للتصويت في مجلس العموم في شهر يونيو المقبل، واليوم تعقد ماي اجتماعا مع أعضاء حكومتها من أجل ضمان الحصول على دعمهم للاتفاق، ومن المتوقع أن يقود الوزراء المؤيدون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والذين يتطلعون إلى النجاح في خلافة ماي في منصبها كرئيس للوزراء المعارضة، حيث يناقشون مقترحات لجعل الاتفاقية أكثر جاذبية لحزب العمال المعارض، بما في ذلك تأسيس علاقة جمركية أكثر تقاربا مع الكتلة الأوروبية.
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استعباد الكوريات الشماليات جنسيا.. تجارة مربحة للصين

لا توجد إحصائيات رسمية حول عدد الكوريين الشماليين الذين يغادرون البلاد ويستقرون في الخارج، حيث أفادت مجموعات الإغاثة أن عشرات الآلاف من الكوريين الشماليين يعيشون في الصين كلاجئين، وفقا لتقرير للأمم المتحدة لعام 2014، في المقابل تدعي مؤسسة "مبادرة مستقبل كوريا" التي تتخذ من لندن مقرا لها أن العدد قد يصل إلى 200 ألف شخص، وزعمت في تقرير لها أن الآلاف من النساء والفتيات الكوريات الشماليات يتم الاتجار بهن وإجبارهن على العمل في الجنس داخل الصين، حيث يتم بيع العديد منهن كزوجات للرجال الصينيين، بينما يتم إجبار الآخرين على ممارسة الدعارة ضد إرادتهن.
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رشق زعيم حزب بريكست بالحليب في جولة انتخابية (فيديو)

تعرض زعيم حزب بريكست البريطاني "نايجل فاراج" للرشق بكوب حليب في أثناء زيارة انتخابية إلى مدينة نيوكاسل، ما دفعه لقطع جولته الانتخابية إلى المدينة الإنجليزية الشمالية بعد الحادث، حيث أبعده الأمن الخاص به عن المكان، وفق مقطع فيديو عرضته فضائية "يورونيوز" صباح اليوم الثلاثاء. كان "فاراج" آخر سياسي بريطاني مؤيد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يتم استهدافه بمخفوق الحليب في الفترة التي تسبق الانتخابات الأوروبية بعد احتجاجات مماثلة ضد مرشحي حزب الاستقلال البريطاني اليميني المتطرف كارل بنيامين وتومي روبنسون خلال الأسابيع الأخيرة.
روحاني في مفاعل نووي إيراني

إيران ترفع معدل إنتاجها من اليورانيوم المخصب

أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، أن إيران رفعت اعتبارا من، اليوم الإثنين، معدل إنتاجها من اليورانيوم المخصب ذات النسبة 3.67%، لـ4 أضعاف، وأن ذلك إثر القرار الأخير للمجلس الأعلى للأمن القومي، مضيفا أن هذا الأمر ليس بمعنى رفع نسبة التخصيب أو رفع عدد أجهزة الطرد المركزي أو تغيير نوعية أجهزة الطرد المركزي بل إن طاقة الإنتاج (سرعة الإنتاج) لليورانيوم المخصب ذات نسبة 3.67%، سترتفع إلى 4 أضعاف، وتم إطلاع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الأمر.
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بوتين وترامب

هل تجر إيران روسيا لصدام عسكري مباشر مع أمريكا؟

لم يعد هناك شك في أن استمرار وتيرة التصعيد المتبادل بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران خلال الساعات القليلة الماضية، يمكن أن يؤدي إلى تدخل مزيد من القوى العالمية في الأزمة، التي وصلت إلى ذروتها مع إرسال واشنطن قطعا عسكرية ضخمة في الشرق الأوسط. ووسط تزايد الضغوط الأمريكية، يبدو أن إيران وروسيا تستعدان لتوثيق العلاقات العسكرية والدفاعية، إذ أعلن قائد البحرية الإيرانية النظامية في الأسبوع الماضي عن خطط لإجراء مناورات عسكرية إيرانية- روسية مشتركة في الخليج العربي.
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19 مليون فقير بروسيا.. كيف يواجه بوتين أزمة بلاده؟

لم تخجل روسيا، وهي واحدة من أقوى البلدان على المستويين العسكري والسياسي، من مناقشة مدى توغل الفقر المدقع داخل البلاد، خاصة بعد أن أصبحت شريحة كبيرة من الجمهور تعاني العديد من المشكلات بسبب انخفاض مستويات الدخل اليومي. روسيا التي تتمتع بقدرات اقتصادية كبيرة، لا سيما أنها من كبار مُصدّري النفط بالأسواق العالمية، باتت الآن تسعى جاهدة لتقليل آثار الفقر المدقع داخل البلاد، بل ووضعت خطة متوسطة المدى من أجل خفض مستوياته داخل روسيا بمقدار النصف تقريبًا.
بوتين وروحاني.jpg2

روسيا المستفيد الأول من انهيار الاتفاق النووي لإيران

أعلنت إيران، أمس الأربعاء، أنها ستتوقف عن الامتثال لبنود معينة من خطة العمل الشاملة المشتركة، والمعروفة باسم الاتفاق النووي الإيراني، في غضون 60 يومًا إذا لم تجد الأطراف الموقعة المتبقية طريقة لجعل الصفقة أكثر فائدة من الناحية الاقتصادية لإيران. وجاء هذا الإعلان بعد عام من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، ثم أعاد فرض العقوبات التي جعلت من الصعب على إيران جني فوائد البقاء في الصفقة، وهو الأمر الذي أدى إلى تباين المواقف بشأن الاستفادة والضرر من الأحداث المتلاحقة.
بوتين

بوتين يتلقى تقارير حول حادث الطائرة المنكوبة

أكد المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، أن الرئيس فلاديمير بوتين لا يزال يتسلم تقارير متواصلة عن طائرة "سوخوي سوبر جيت -100"، التي تعرضت لحريق في مطار شيريميتيفو بموسكو، أمس الأحد، وتسبب بمصرع 41 راكبا، قائلا إن بوتين بدأ يتلقى تقارير عن الحادث، وأعطى التعليمات اللازمة لإجراء تحقيق ومساعدة المتضررين. وكانت لجنة التحقيقات الفدرالية الروسية قد أكدت مصرع 41 شخصا في حادث اندلاع حريق بالطائرة المذكورة خلال هبوطها اضطراريا في مطار شيريميتيفو بموسكو.
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