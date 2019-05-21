وزير الكهرباء: رفع الدعم نهائيا 2021

٢١ مايو ٢٠١٩ - ١١:٣٥ ص

وزير الكهرباء

أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خطة ترشيد الدعم المقدم على استهلاك الطاقة الكهربائية التي بدأت في عام 2015، مشيرا إلى أنها تعتمد على خفض قيمة الدعم المقدم تدريجيًا على مدى فترة زمنية بدأت في العام 2014 وكان مخططا أن تنتهى فى يوليو 2019. وأوضح "شاكر" في المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، أنه مع ارتفاع سعر الصرف بالنسبة للعملة الأجنبية خلال عام 2017، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمدّ خطة رفع الدعم إلى 8 سنوات بدلا من 5، لتخفيف العبء عن المواطنين، وبالفعل وضعت الوزارة خطة جديدة تمتد عملية رفع الدعم فيها حتى يوليو 2021.

ويعقد وزير الكهرباء مؤتمرا صحفيا، للإعلان عن الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء، المقرر بدء تطبيقها اعتبارا من بداية السنة المالية الجديدة 2019-2020، في شهر يوليو المقبل، في إطار خطة ترشيد دعم الكهرباء التي بدأت في عام 2015، وتنتهي بتحرير الأسعار تماما من الدعم، على أن يحاسب المواطن بسعر تكلفة الكيلووات.