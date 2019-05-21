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وزير الكهرباء: رفع الدعم نهائيا 2021

٢١ مايو ٢٠١٩ - ١١:٣٥ ص
وزير الكهرباء
وزير الكهرباء
أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خطة ترشيد الدعم المقدم على استهلاك الطاقة الكهربائية التي بدأت في عام 2015، مشيرا إلى أنها تعتمد على خفض قيمة الدعم المقدم تدريجيًا على مدى فترة زمنية بدأت في العام 2014 وكان مخططا أن تنتهى فى يوليو 2019. وأوضح "شاكر" في المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، أنه مع ارتفاع سعر الصرف بالنسبة للعملة الأجنبية خلال عام 2017، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمدّ خطة رفع الدعم إلى 8 سنوات بدلا من 5، لتخفيف العبء عن المواطنين، وبالفعل وضعت الوزارة خطة جديدة تمتد عملية رفع الدعم فيها حتى يوليو 2021.
ويعقد وزير الكهرباء مؤتمرا صحفيا، للإعلان عن الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء، المقرر بدء تطبيقها اعتبارا من بداية السنة المالية الجديدة 2019-2020، في شهر يوليو المقبل، في إطار خطة ترشيد دعم الكهرباء التي بدأت في عام 2015، وتنتهي بتحرير الأسعار تماما من الدعم، على أن يحاسب المواطن بسعر تكلفة الكيلووات.
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طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

«المحافظين»: يجب محاسبة وزير التعليم بسبب «التابلت»

قال النائب مصطفى كمال الدين حسين، عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، إن وزير التربية والتعليم لا بد أن يُحاسب على إهدار المال العام، على خلفية أزمة "التابلت" التي شهدتها امتحانات الثانوية العامة، التى وصلت إلى حد تظاهر طلاب أولى ثانوي بعدد من المحافظات اعتراضًا على ذلك النظام. وأضاف "حسين"، أن تلك الأزمة تعد جزءًا من فشل الوزير في المنظومة التعليمية، لأنه كثف جهوده على منظومة التعليم التكنولوجية فقط، وأهمل باقي أركان المنظومة، من بنية تحتية للمدارس، وتطوير للمناهج، واهتمام بالمعلمين من الناحية التدريبية والاجتماعية والمادية.
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شاكر: السيسي قرر مد تحريك أسعار الكهرباء لمصلحة المواطن

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن القيادة السياسية اتخذت قرار إطالة أمد تحريك أسعار الكهرباء من 5 إلى 8 سنوات لتخفيف الأعباء عن المواطن. وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن تحرير سعر صرف الدولار كان له تأثير على سعر الكهرباء، وأن الحكومة أعلنت قبل ذلك أكثر من مرة عن الزيادات التي ستتم تدريجيًّا، وتحديدًا في شهر يوليو من كل عام مع تطبيق الميزانية الجديدة للدولة.
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مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 22 مايو بمحافظات مصر

بمناسبة شهر رمضان الكريم، تقدم "التحرير" اليوم الأربعاء 22 مايو، خدمة مواقيت الصلاة ومواعيد رفع الأذان، في عدد من المدن والمحافظات المصرية، حسب التوقيتات المحلية، وهي: "القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وأسيوط".. ويصوم المصريون في أول أيام رمضان، 15 ساعة و3 دقائق، ومن المعروف أن أطول عدد ساعات للصيام تكون في آخر الشهر، إذ تصل إلى 15 ساعة و43 دقيقة. وهي فترة زمنية متوسطة مقارنة بدول العالم، والتي تسجل فيها الدول الإسكندنافية "الدنمارك والنرويج والسويد"، عدد ساعات صيام يتراوح من 20 إلى 21 ساعة.
زيوت-عطرية

حكم العطر في رمضان.. الأزهر والإفتاء يجيبان

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن من شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حبه الطيب والإكثار من التطيب؛ قَالَ رَسُولُ الله: «حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطِّيبُ، وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ». وأضاف مفتى الجمهورية، فى فتوى له، أن الطيب ممنوع في أثناء الإحرام، ومع ذلك فقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يضع الطيب قبل الإحرام؛ روى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: "كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ".
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إعلان الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء (بث مباشر)

يعقد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الآن، مؤتمرا صحفيا، للإعلان عن الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء، المقرر بدء تطبيقها اعتبارا من بداية السنة المالية الجديدة 2019-2020، في شهر يوليو المقبل، في إطار خطة ترشيد دعم الكهرباء التي بدأت في عام 2015، وتنتهي بتحرير الأسعار تماما من الدعم، على أن يحاسب المواطن بسعر تكلفة الكيلو وات. وسيتم خلال المؤتمر، توضيح كافة المعلومات الخاصة بالأسعار والتعريفة الجديدة للمحاسبة على استهلاك الكهرباء.
فاتورة-كهرباء

«الكهرباء» تعلن الأسعار الجديدة غدا

تعلن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، غدًا الثلاثاء، التعريفة الجديدة لأسعار بيع الكهرباء للعام المالي 2019- 2020، المقرر تطبيقها بدءًا من يوليو المقبل. يأتي ذلك في مؤتمر صحفي بحضور عدد من قيادات الكهرباء. وقال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في 7 أبريل الماضي، إنه وفقا للخطة التي تم وضعها والإعلان عنها عام 2014 لتحريك أسعار الكهرباء وإعادة هيكلة القطاع، فإنه سيتم تحريك أسعار الكهرباء خلال شهر يوليو المقبل. وأضاف حمزة، أن رفع أسعار الكهرباء في هذا التوقيت "كلام نهائي"، وسيتم الإعلان عنه في مؤتمر صحفي.
عداد-الكهرباء

ضريبة الفيسبوك ورفع أسعار الكهرباء.. الحكومة تنفي 11 شائعة

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، تقرير توضيح الحقائق، بهدف توضيح ما أثير في عدد من المواقع الإلكترونية وصحفات التواصل الاجتماعي، إذ نفت الحكومة عددا من الشائعات التي تم تداولها خلال الأيام الماضية، أبرزها: "تسريح الحكومة لموظفي مصلحة الشهر العقاري والمكاتب التابعة لها وذلك بعد الانتهاء من عملية ميكنة الخدمات بها، واستغناء وزارة الصحة عن الممرضات المصريات واستبدال أخريات أجنبيات بهن في منظومة التأمين الصحي الشامل، وتعديل وزارة التربية والتعليم موعد امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، وانتشار حلوى صينية بالأسواق المصرية تسبب الخمول وتجلطات وتكسرا بالدم عند الأطفال".
سلع-استهلاكية

بعد تصريحات معيط.. هل ينخفض معدل التضخم لأقل من 10%؟

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة تستهدف الوصول بمعدلات التضخم إلى ما دون 10% خلال العام المالي 2019-2020، وبين 6 و7% خلال العام المالي 2020-2021. وتشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أنه يتراوح معدل التضخم فى مصر ما بين 13 و14% بنهاية العام المالي الحالي 2018-2019، على أن يصل إلى رقم أحادي خلال عام 2020. وارتفع معدل التضخم خلال شهر مارس الماضي مسجلا نحو 13.8%، مقارنة بنحو 13.1% خلال شهر مارس 2018. ومن المقرر أن يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء غدا، الخميس، بيانات التضخم خلال شهر أبريل 2019.
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