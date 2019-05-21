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أسرة خالد سعيد تقرر دفن والدته في أمريكا

تحرير:محمد مجلي ٢١ مايو ٢٠١٩ - ١١:٣٦ ص
والدة خالد سعيد
والدة خالد سعيد
قال الدكتور علي قاسم عم الشاب "خالد سعيد" المعروف باسم "شهيد الطوارئ" أو "أيقونة الثورة"، إن الأسرة قررت دفن والدة خالد السيدة "ليلى مرزوق" في الولايات المتحدة الأمريكية والتي توفيت أول من أمس الأحد، بعد صراع طويل مع المرض حيث أصيبت بسرطان الغدد وانتشر المرض في مختلف أنحاء جسدها حتى فارقت الحياة بعد رحلة علاج استمرت ثلاث سنوات في أمريكا. كانت "زهرة" شقيقة خالد سعيد، أعلنت عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك" وفاة والدتها، ولقى الخبر انتشارا واسعا بين شباب ثورة يناير الذين حرصوا على نعيها والدعاء لها.
أوضح الدكتور علي قاسم، عم الشاب خالد سعيد، فى تصريحات خاصة لـ"التحرير" أن أسرتها اتخذت قرارا بدفنها بأمريكا وعدم إحضارها لمصر حيث يتواجد أبناؤها فى الولايات المتحدة الأمريكية فى الوقت الراهن. وأضاف عم "شهيد الطوارئ"، أن السيدة ليلى مرزوق عانت من مرض خطير حيث أُصيبت بالسرطان فى الغدد وانتشر المرض بصورة
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طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

«المحافظين»: يجب محاسبة وزير التعليم بسبب «التابلت»

قال النائب مصطفى كمال الدين حسين، عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، إن وزير التربية والتعليم لا بد أن يُحاسب على إهدار المال العام، على خلفية أزمة "التابلت" التي شهدتها امتحانات الثانوية العامة، التى وصلت إلى حد تظاهر طلاب أولى ثانوي بعدد من المحافظات اعتراضًا على ذلك النظام. وأضاف "حسين"، أن تلك الأزمة تعد جزءًا من فشل الوزير في المنظومة التعليمية، لأنه كثف جهوده على منظومة التعليم التكنولوجية فقط، وأهمل باقي أركان المنظومة، من بنية تحتية للمدارس، وتطوير للمناهج، واهتمام بالمعلمين من الناحية التدريبية والاجتماعية والمادية.
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شاكر: السيسي قرر مد تحريك أسعار الكهرباء لمصلحة المواطن

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن القيادة السياسية اتخذت قرار إطالة أمد تحريك أسعار الكهرباء من 5 إلى 8 سنوات لتخفيف الأعباء عن المواطن. وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن تحرير سعر صرف الدولار كان له تأثير على سعر الكهرباء، وأن الحكومة أعلنت قبل ذلك أكثر من مرة عن الزيادات التي ستتم تدريجيًّا، وتحديدًا في شهر يوليو من كل عام مع تطبيق الميزانية الجديدة للدولة.
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مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 22 مايو بمحافظات مصر

بمناسبة شهر رمضان الكريم، تقدم "التحرير" اليوم الأربعاء 22 مايو، خدمة مواقيت الصلاة ومواعيد رفع الأذان، في عدد من المدن والمحافظات المصرية، حسب التوقيتات المحلية، وهي: "القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وأسيوط".. ويصوم المصريون في أول أيام رمضان، 15 ساعة و3 دقائق، ومن المعروف أن أطول عدد ساعات للصيام تكون في آخر الشهر، إذ تصل إلى 15 ساعة و43 دقيقة. وهي فترة زمنية متوسطة مقارنة بدول العالم، والتي تسجل فيها الدول الإسكندنافية "الدنمارك والنرويج والسويد"، عدد ساعات صيام يتراوح من 20 إلى 21 ساعة.
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حكم العطر في رمضان.. الأزهر والإفتاء يجيبان

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن من شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حبه الطيب والإكثار من التطيب؛ قَالَ رَسُولُ الله: «حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطِّيبُ، وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ». وأضاف مفتى الجمهورية، فى فتوى له، أن الطيب ممنوع في أثناء الإحرام، ومع ذلك فقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يضع الطيب قبل الإحرام؛ روى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: "كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ".
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والدة-خالد-سعيد

وفاة والدة خالد سعيد بسبب «سرطان الغدد»

توفيت السيدة "ليلى مرزوق" والدة الشاب خالد سعيد المعروف باسم "شهيد الطوارئ" أو "أيقونة ثورة 25 يناير" الذي لقى مصرعه عام 2010 في القضية الشهيرة بعد تعرضه للضرب والتعذيب على يد أفراد من الشرطة. وأعلنت نبأ الوفاة ابنتها "زهرة سعيد"، صباح اليوم الأحد، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتبت تعليقا مقتضبا: "أمي ماتت"، بينما تداول النبأ عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وبخاصة شباب ثورة 25 يناير، الذين حرصوا على نعيها والدعاء لها.
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قمة كيم وبوتين.. لا جديد بانتظار كوريا الشمالية

أكدت وسائل الإعلام الكورية الشمالية الرسمية، صحة التقارير التي أشارت إلى أن زعيم البلاد كيم جونج أون، من المقرر أن يسافر إلى روسيا للقاء الرئيس فلاديمير بوتين للمرة الأولى، ولم يتم تحديد موعد نهائي للقاء، إلا أن الكرملين أعلن أن القمة ستكون في النصف الثاني من شهر أبريل الجاري، ويأتي هذا الاجتماع بين الحليفين القديمين، في وقت حاسم بالنسبة لكوريا الشمالية، بعد أن فشلت القمة الأخيرة بين كيم ودونالد ترامب في هانوي فبراير الماضي، إلا أن كلا من موسكو وبيونج يانج، تحملان أجندات مختلفة في القمة التي من المتوقع أن تستضيفها مدينة "فالديفوستوك" شرق روسيا.
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بعد الحديث عن مرضه.. هل يسير«البشير» على خطى«مبارك»؟

«البشير يسير على خطى مبارك»، بهذه العبارة علق قطاع عريض من رواد مواقع التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا، على الصورة المتداولة للرئيس المعزول عمر البشير، أثناء وجوده داخل أحد المستشفيات السودانية يتلقى العلاج، واصفين الأمر بأن الرئيس المعزول يحذو خطوات مبارك عقب رحيل الأخير عن حكم البلاد بنشوب ثورة الخامس والعشرين من يناير، وذلك بدخوله مستشفى المعادى العسكرى. وكانت بعض الوكالات الإخبارية، نشرت تقارير صحفية تفيد بأن الرئيس المعزول عمر البشير "أصيب بجلطة خفيفة قبل أيام؛ حيث تلقى العلاج بأحد المستشفيات قبل إعادته إلى مقر احتجازه.
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ارتفاع ضحايا زلزال الفلبين لـ11 قتيلا.. وهزة جديدة

ارتفع عدد ضحايا الزلزال، الذي ضرب شمال غرب الفلبين، أمس الإثنين، إلى 11 قتيلا، ويستمر رجال الإنقاذ في محاولة الوصول إلى عشرات الأشخاص الذين يخشى أنهم دفنوا تحت أنقاض مبنى بالقرب من مانيلا إنهار جراء الزلزال. وقال مسؤولو هيئة الكوارث بالفلبين، وفقا لقناة (العربية)، اليوم الثلاثاء، "إن أسوأ الأضرار كانت في إقليم بامبانجا، الذي سقط فيه القتلى الـ11، فيما أصيب عشرات آخرون جراء سقوط الحطام، بما في ذلك في العاصمة مانيلا". ويتوقع أن ترتفع حصيلة القتلى بعد انتشار طواقم الإنقاذ لتقييم الأضرار في القرى الصغيرة والمعزولة بعد انقطاع الكهرباء والاتصالات.
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