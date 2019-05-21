أسرة خالد سعيد تقرر دفن والدته في أمريكا

تحرير:محمد مجلي ٢١ مايو ٢٠١٩ - ١١:٣٦ ص

والدة خالد سعيد

قال الدكتور علي قاسم عم الشاب "خالد سعيد" المعروف باسم "شهيد الطوارئ" أو "أيقونة الثورة"، إن الأسرة قررت دفن والدة خالد السيدة "ليلى مرزوق" في الولايات المتحدة الأمريكية والتي توفيت أول من أمس الأحد، بعد صراع طويل مع المرض حيث أصيبت بسرطان الغدد وانتشر المرض في مختلف أنحاء جسدها حتى فارقت الحياة بعد رحلة علاج استمرت ثلاث سنوات في أمريكا. كانت "زهرة" شقيقة خالد سعيد، أعلنت عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك" وفاة والدتها، ولقى الخبر انتشارا واسعا بين شباب ثورة يناير الذين حرصوا على نعيها والدعاء لها.

أوضح الدكتور علي قاسم، عم الشاب خالد سعيد، فى تصريحات خاصة لـ"التحرير" أن أسرتها اتخذت قرارا بدفنها بأمريكا وعدم إحضارها لمصر حيث يتواجد أبناؤها فى الولايات المتحدة الأمريكية فى الوقت الراهن. وأضاف عم "شهيد الطوارئ"، أن السيدة ليلى مرزوق عانت من مرض خطير حيث أُصيبت بالسرطان فى الغدد وانتشر المرض بصورة