Morgan Stanley: «نتفليكس» أفضل شبكات البث بلا منازع

تحرير:حليمة الشرباصي ٢١ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م

نتفليكس

من جديد تحافظ شبكة نتفليكس على تاجها وسط بقية شبكات البث الإلكتروني الأخرى، مثل HBO وأمازون، وفقًا لإحصائيات مؤسسة Morgan Stanley. كانت المؤسسة قد أجرت استطلاع رأي للمشتركين في شبكات البث الإلكتروني، لتتصدر نتفليكس قائمة الأكثر تفضيلًا للجمهور بنسبة 40% متفوقة على أرقامها في العام الماضي، التي لم تتجاوز 39%، أما المركز الثاني فقد كان من نصيب شبكة HBO التي حققت 11% متراجعة عن نسبها العام الماضي والتي تجاوزت 14%، أما السر فيرجع إلى عدم رضا الجمهور عن الحلقة الأخيرة من مسلسل Game of Thrones الذي تنتجه الشبكة.

وذكر موقع Variety الأمريكي، أن هذه الأرقام سوف تتغير قريبًا، بدخول شبكة البث الإلكتروني ديزني عالم المنافسة. وأجرت المؤسسة الاستفتاء على عينات مختلفة من ناحية العمر والجنس والديانة، مخيرين الجمهور بين المسلسلات الأصلية التي تقدمها كل شبكة، لتنجح نتفليكس في حسم السباق لصحالها، أما المركز الأخير في الاستطلاع