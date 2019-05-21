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Morgan Stanley: «نتفليكس» أفضل شبكات البث بلا منازع

تحرير:حليمة الشرباصي ٢١ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م
نتفليكس
نتفليكس
من جديد تحافظ شبكة نتفليكس على تاجها وسط بقية شبكات البث الإلكتروني الأخرى، مثل HBO وأمازون، وفقًا لإحصائيات مؤسسة Morgan Stanley. كانت المؤسسة قد أجرت استطلاع رأي للمشتركين في شبكات البث الإلكتروني، لتتصدر نتفليكس قائمة الأكثر تفضيلًا للجمهور بنسبة 40% متفوقة على أرقامها في العام الماضي، التي لم تتجاوز 39%، أما المركز الثاني فقد كان من نصيب شبكة HBO التي حققت 11% متراجعة عن نسبها العام الماضي والتي تجاوزت 14%، أما السر فيرجع إلى عدم رضا الجمهور عن الحلقة الأخيرة من مسلسل Game of Thrones الذي تنتجه الشبكة.
وذكر موقع Variety الأمريكي، أن هذه الأرقام سوف تتغير قريبًا، بدخول شبكة البث الإلكتروني ديزني عالم المنافسة. وأجرت المؤسسة الاستفتاء على عينات مختلفة من ناحية العمر والجنس والديانة، مخيرين الجمهور بين المسلسلات الأصلية التي تقدمها كل شبكة، لتنجح نتفليكس في حسم السباق لصحالها، أما المركز الأخير في الاستطلاع
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حنان مطاوع تتفوق على نفسها بـ«عايدة» في «لمس أكتاف»

في كل موسم رمضاني ينال بعض الممثلين إشادات كبيرة من النقاد على أدائهم، وهناك بعض الأسماء كلما شاركت في عمل ومهما كانت مساحة الدور، يظلوا في هذه القائمة، ومن بينهم النجمة حنان مطاوع التي تطل علينا هذا العام في مسلسل «لمس أكتاف» مع ياسر جلال وفتحي عبد الوهاب، تأليف هاني سرحان، إخراج حسين المنباوي، حيث تجسد شخصية «عايدة» لتعبر من خلالها كعادتها عن نفسها، فتقدم لنا شخصية مليئة بالمتناقضات، فهي واحدة من تجار المخدرات، تطبخ خلطات المخدرات بيدها، لكنها رغم ذلك تحافظ على فروض الصلاة، وتعرف كتاب الله جيدا، لم تنجب لكنها تعيش الشعور بالأمومة.
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كندة علوش تعرض فستان زفافها للبيع لهذا السبب

أعلنت الفنانة كندة علوش، مساء الثلاثاء، عن عرضها فستان زفافها على الفنان عمرو يوسف للبيع، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، ونشرت عددًا من الصور لها بالفستان وعلّقت قائلة: "يمكن صعب نفرط بالأشياء اللي مرتبطة عنا بذكريات جميلة وغالية، وخصوصي فستان العرس، بس إذا كان في ناس رح تستفيد من ثمنه فحيصير لهذه الذكرى معنى أقيم، فستان زفافي معروض حاليًا للبيع، لأي حدا مهتم بأن يشتريه، ورح اتبرع بسعره لأكتر من جهة خيرية، وهذا الشيء حيكون بعلم الشخص اللي هيشتريه».
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إنجى المقدم: «صفية» أرهقتنى نفسيًا بـ«ولد الغلابة»

صفية امرأة صعيدية ذات جبروت، تحاول أن تنتقم من شقيقها بعد أن قتل الشخص، الذى كانت تحبه، هذا هو الدور الذى تلعبه الفنانة إنجى المقدم من خلال مسلسل «ولد الغلابة» المذاع عبر فضائية MBC مصر، وتتحدى من خلال هذا الدور نفسها أولا، خاصة أنها المرة الأولى التى تتحدث فيها باللهجة الصعيدية، كما أن الجمهور رآها العام الماضى من خلال مسلسل «ليالى أوجينى» بشخصية مختلفة تماما عن التى تجسدها فى "ولد الغلابة"، ولكنها استطاعت أن تخطف قلوب الجمهور إليها وأشادوا بأدائها خاصة بعد مشهد المواجهة بينها وبين شقيقها عيسى الذى يجسده الفنان أحمد السقا.
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سانسا ستارك ترد على منتقدي نهاية المسلسل: قلة احترام

حملت الحلقة الأخيرة من مسلسل Game of Thrones نهاية سعيدة للممثلة الإنجليزية صوفي ترنر التي عرفناها بشخصية سانسا ستارك، إذ تم تتويجها ملكة الشمال، وإعلان وينترفيل مملكة مستقلة عن الممالك الست الأخرى. وأسهمت هذه النهاية السعيدة في خروج الممثلة لتعلن غضبها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في أعقاب حملة معجبي المسلسل الواسعة لتغيير الموسم الثامن والأخير بسبب عدم رضاهم عنه، إذ وقع نحو مليون شخص على عريضة Change.org لتغيير المسلسل، وتقديم نهاية أفضل للمشاهدين، حسب موقع Nova الأمريكي.
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Game of Thrones الموسم الأخير.. الأسوأ على الإطلاق

يودع جمهور مسلسل Game of Thrones مسلسلهم المفضل بحزن على انتهاء واحدة من أطول وأعلى السلاسل التليفزيونية مشاهدة في التاريخ من جانب، ومن جانب آخر على رداءة العمل وما آل إليه من سوء، فبعد أن اشتهر بقدرته على صدمة الجمهور وتقديم حبكة متماسكة يصعب أن تجد بها أخطاء، تحول إلى عمل متواضع في أفضل أحواله، يمتلئ بالأخطاء بعد ظهور كوب قهوة في أحد مشاهده، وزجاجة مياه في الحلقة الأخيرة، كل هذا تسبب في إحباط الجمهور، وشعوره بأن مشاهدة المسلسل أصبحت واجبا لمعرفة النهاية، وليس للاستمتاع بعمل درامي متميز.
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10 ملايين شخص يتغيبون عن العمل بسبب Game of Thrones

قدرت قناة CNBC الأمريكية أن هناك أكثر من 10 ملايين أمريكي سوف يتغيبون عن العمل غدًا الأحد، بسبب عرض الحلقة الأخيرة من المسلسل الأعلى مشاهدة عالميًا Game of Thrones، على شبكة HBO المنتجة. المعروف أن المسلسل الذي بدأ عرضه عام 2011، يحظى بأرقام مشاهدات خيالية منذ طرحه على شبكة HBO، إذ وصلت أرقام مشاهدة الموسم الثامن والأخير إلى 43 مليون مشاهد عبر أنحاء العالم، والمفترض أن يزيد الرقم لأن المسلسل من أعلى المسلسلات الدرامية قرصنة في التاريخ، وبالتالي من الصعب الوصول إلى إحصائية دقيقة.
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تعرف على أفضل مسلسل رعب في تاريخ نتفليكس

وصف كاتب الرعب الشهير ستيفن كينج عبر صفحته الشخصية على موقع "تويتر" بمسلسل الرعب Black Summer الذي يعرض حاليًا على شبكة نتفليكس، بأنه أفضل مسلسل رعب في تاريخ الشبكة الأمريكية. وواصل الكاتب مدحه قائلًا إنه يختلف عن أي مسلسل "زومبي" أو موتى أحياء شاهده من قبل، إذ تجنب صناعه كثير من كليشيهات أعمال الرعب، فلا يوجد فيه مراهقين شباب متهورين، أو رجوع بالزمن للوراء "فلاش باك"، أو حتى مشاهد مصورة بكاميرا واحدة، بل يعتمد على الرعب الخام، بحسب موقع Joe البريطاني.
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