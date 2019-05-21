غفلوني.. سرقة 15 ألف جنيه من «فيزا» سيدة بالزقازيق

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢١ مايو ٢٠١٩ - ١١:٤٥ ص

صورة أرشيفية

تقدمت ربة منزل تُدعى «سعدية» في نهاية العقد الخامس من عمرها، ببلاغ تتهم فيه مجهولين بسرقة بطاقة الصرف الآلي «الفيزا كارد» الخاصة بها؛ بعدما غافلوها أثناء صرفها لمعاشها الشهري من إحدى ماكينات الصرف بمدينة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، حيث تمكن أحدهم من معرفة الرقم السري بعدما ظلَّ واقفًا بجوارها، وتبع ذلك بخطف البطاقة وصرف خمسة عشر ألف جنيه من رصيدها، وأخطرت نيابة أول الزقازيق العامة لمباشرة التحقيقات برئاسة أحمد سلام، مدير النيابة، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء جرير مصطفى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من ربة منزل تُدعى «سعدية محمود» في نهاية العقد الخامس من عمرها، تتهم فيه مجهولين بالاستيلاء على بطاقة الصرف الآلي لمعاشها «فيزا كارد» وسرقة خمسة عشر ألف جنيه من رصيدها. وأوضحت