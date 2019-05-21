جريمة

غفلوني.. سرقة 15 ألف جنيه من «فيزا» سيدة بالزقازيق

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢١ مايو ٢٠١٩ - ١١:٤٥ ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تقدمت ربة منزل تُدعى «سعدية» في نهاية العقد الخامس من عمرها، ببلاغ تتهم فيه مجهولين بسرقة بطاقة الصرف الآلي «الفيزا كارد» الخاصة بها؛ بعدما غافلوها أثناء صرفها لمعاشها الشهري من إحدى ماكينات الصرف بمدينة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، حيث تمكن أحدهم من معرفة الرقم السري بعدما ظلَّ واقفًا بجوارها، وتبع ذلك بخطف البطاقة وصرف خمسة عشر ألف جنيه من رصيدها، وأخطرت نيابة أول الزقازيق العامة لمباشرة التحقيقات برئاسة أحمد سلام، مدير النيابة، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
تلقى اللواء جرير مصطفى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من ربة منزل تُدعى «سعدية محمود» في نهاية العقد الخامس من عمرها، تتهم فيه مجهولين بالاستيلاء على بطاقة الصرف الآلي لمعاشها «فيزا كارد» وسرقة خمسة عشر ألف جنيه من رصيدها. وأوضحت
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يحيى-القزاز

يحيى القزاز يصل قسم المرج تمهيدا لإطلاق سراحه

قال المحامي محمد فتحي، إن الدكتور يحيى القزاز، يتواجد حاليا في قسم شرطة المرج، وتم الانتهاء من إجراءات صحة الإفراج عنه، وفي انتظار موافقة الأمن على إطلاق سراحه، على خلفية القرار الصادر، الإثنين، بإخلاء سبيله بجانب السفير معصوم مرزوق، وعبد الفتاح البنا، والدكتور رائد سلامة، والناشطة نرمين حسين، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وتكدير السلم العام، ونشر أخبار كاذبة، في وقائع القضية التي تحمل رقم 1305 لسنة 2018 .
قفاص-محكمة (1)

الجنايات تُخلي سبيل عدد من المتهمين في قضايا «إرهاب»

أصدرت محاكم جنايات القاهرة والجيزة، اليوم الثلاثاء، جملة من قرارات إخلاء السبيل في عدد من قضايا الإرهاب التي تنعقد جلساتها داخل مجمع محاكم طرة، حيث أخلت الدائرة 15 جنايات القاهرة سبيل جميع المعروضين في القضية 316 لسنة 2017، كما قضت ذات الدائرة بإخلاء سبيل جميع المعروضين أمامها في القضية 359 لسنة 2017، بجانب إخلاء سبيل جميع المعروضين في القضية رقم 760 لسنة 2017، فيما قررت الدائرة 29 جنايات القاهرة إخلاء سبيل محمد سيد داوود حسين في القضية رقم 1869 جنايات عين شمس، بجانب إخلاء سبيل احمد علي جابر في القضية رقم 598 لسنة 2017.
اعدام

إحالة أوراق سباك بالمنيا للمُفتي لقتله زوجته ووالدها

أحالت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الواحد، ووائل شعبان حافظ، وأمانة سر أمجد سمير ومحمد مصطفى هارون، اليوم الثلاثاء، أوراق سباك إلى مفتي الجمهورية لقتله زوجته ووالدها، وتحديد جلسة اليوم الثالث من الشهر المقبل للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهم لحين ورود رأي فضيلة المُفتي، وقال مصدر قانوني في تصريحات له، إن المحكمة أحالت أوراق المتهم "ه. ي. ا" 41 عاما، سباك ومقيم بمركز سمالوط، إلى فضيلة مفتي الجمهورية.
محاكمة لجين

«فتاة كانت الطعم».. تفاصيل مقتل طفل بالسلام

أحالت نيابة شرق القاهرة، اليوم الثلاثاء، 5 أشخاص لمحكمة الجنايات بتهمة قتل طفل يعمل سائق "توك توك"، وسرقة دارجته النارية، ووجهت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد المقترن بالسرقة، وكشفت التحقيقات أن المتهمين استعانوا بفتاة، والتى استوقفت الضحية وطلبت منه توصيلها لأحد الأماكن، وتمكنت بهذه الطريقة من استدراج المجنى عليه، حتى تمكنوا من قتله، وسرقة المركبة تفاصيل الواقعة ترجع إلى تلقي قسم شرطة السلام بلاغاً من أهالي منطقة النهضة، يفيد بالعثور على جثة طفل، بجوار كمبوند الطيران بمنطقة النهضة شرق القاهرة.
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سجن

حبس 4 أشخاص خطفوا طفلا وطلبوا فدية 2 مليون جنيه

أصدرت نيابة مشتول السوق العامة، برئاسة المستشار محمد سليمان، وإشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الخميس، قرارا بحبس 4 عاطلين، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية اتهامهم بخطف طفل في الرابعة عشرة من عمره، من أمام منزل أسرته بدائرة المركز، وطلب المتهمون فدية مالية قدرها 2 مليون جنيه مقابل إعادة الطفل لأهله، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من تحرير الطفل، وذلك بعد مُضي نحو 72 ساعة على اختطافه.
محافظ-كفر-الشيخ-ومدير-الأمن ينتقلوا إلى موقع خروج القطار عن القضبان (9)

قطار العياط يدهس مسنا أثناء عبوره السكة الحديد

لقي عامل مصرعه اليوم الأربعاء، بمدينة العياط، حيث صدمه قطار أثناء عبوره السكة الحديد، قبل أن يتم نقله بواسطة سيارة إسعاف لأقرب مستشفى تحت تصرف النيابة العامة، تلقت شرطة النجدة بالجيزة بلاغا من الأهالي يفيد اصطدام قطار العياط بأحد المواطنين، أثناء عبوره السكة الحديد، لقى مصرعه في الحال، قبل أن ينتقل رجال البحث الجنائي بالتنسيق مع شرطة السكة الحديد، لفحص الحادث وسرعة نقل جثة المجني عليه وإخطار النيابة التي تولت التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته كاملا.
خطف

كمين الانتقام.. فتاة تستعين بفيسبوك لخطف شقيقين

أمرت نيابة أكتوبر، اليوم الثلاثاء، بحبس فتاة و7 متهمين آخرين، 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم بخطف شقيقين نتيجة خلافات مالية بينهم، واستعجلت النيابة تحريات المباحث النهائية حول ظروف وملابسات الواقعة، في ضوء البلاغ المقدم إلى رجال المباحث بقسم شرطة أكتوبر، بخطف المجني عليهما تحت تهديد السلاح، نجحت بعدها قوة أمنية من رجال المباحث في القبض على المتهمين، وأقروا بارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية على مبلغ 500 ألف جنيه خاصة بتسفير عمالة للخارج.
سجن (2)

برأ شقيقه.. السجن 10 سنوات لقاتل عجوز في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة الحلواني وعبدالرحمن شتلة، وسكرتارية تامر عبدالعظيم وقلبس صبحي، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة عاطل بالسجن لمدة عشر سنوات، وبراءة شقيقه؛ على خلفية اتهامهما "الاثنين" بقتل جارهما العجوز، إثر خلافات بينهما على «ركن سيارة» في جراج، حيث إن المتهم هو من أثبت براءة شقيقه بعدما أدلى باعترافه وهو في قفص الاتهام أمام القاضي، بأنه القاتل وليس شقيقه.
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