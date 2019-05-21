زوجة في دعوى خلع: «حب يهزر فوضع ثعبانا في السكرية»
قبل الخطوبة كان يعد المقالب لأصدقائه ومعارفه ووعدها بألا يطالها الأمر لكن يبدو أنه ادخر نصيبها إلى ما بعد الزواج وصب جهوده عليها حتى أصابها بانهيار عصبي
تحرير:سماح عوض الله
٢١ مايو ٢٠١٩ - ١١:٤٨ ص
ندم زوجة تعبيرية
أصيبت ربة منزل بانهيار عصبي استدعى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، لتخرج منه إلى محكمة الأسرة لتقيم دعوى خلع ضد زوجها، الذى تسبب فى سوء حالتها النفسية، ووضعها فى ضغط عصبي شديد بسبب اعتياده إخافتها وافتعال المقالب بها، وأكدت الزوجة استحالة العشرة بينهما، وتمسكها بطلب الخلع، وقالت: «أخلعه دلوقتى أحسن ما أتخلع أنا من الدنيا كلها بأزمة قلبية ولا سكتة دماغية بسبب سلوكه المتهور، دا إنسان مش طبيعي ولا يطاق.. ومقالبه سخيفة خالية من أى ملمح للطرافة، لكنه مدمنها ومعتاد عليها».
آخر مرة طلب منها زوجها إعداد كوب شاي له، وبمجرد أن فتحت السكرية، وجدت بها ثعبانًا، كان حقيقيًا وخرج عليها ولامس جسدها لترميه بعيدًا عنها وتلقى السكرية فى الأرض، وهرعت من المطبخ تصرخ فى حالة هستيرية، بينما كان زوجها يضحك ويشمت بها، ولم يستطع عقلها تحمل ما حدث، وأغشي عليها ولم تفلح جهود زوجها والجيران
آخر مرة طلب منها زوجها إعداد كوب شاي له، وبمجرد أن فتحت السكرية، وجدت بها ثعبانًا، كان حقيقيًا وخرج عليها ولامس جسدها لترميه بعيدًا عنها وتلقى السكرية فى الأرض، وهرعت من المطبخ تصرخ فى حالة هستيرية، بينما كان زوجها يضحك ويشمت بها، ولم يستطع عقلها تحمل ما حدث، وأغشي عليها ولم تفلح جهود زوجها والجيران فى إفاقتها حتى تم نقلها إلى المستشفى مصابة بانهيار عصبي.
استغرب الجميع مما حدث، وأقر لهم الزوج أنه من وضع الثعبان «بالسكرية»، مؤكدًا أنه ثعبان غير سام، اشتراه للمزاح به مع زوجته التى يعلم أن لديها "فوبيا" من الزواحف، وبرر الزوج فعلته بأنه مزاح بين زوجين، علاوة على رغبته فى تقوية قلبها -حد قوله- إذ يعتقد أن تكرار تعرضها للصدمات سيجعلها تتغلب عليها وتتجاوز خوفها، ولذلك استعان بثعبان باعتباره من الزواحف شديد الإيذاء، ليعلم زوجته أنه حتى أخطر أنواع الزواحف يمكن التعامل معها ومصادقتها.
يعمل الزوج موظفا فى إحدى الشركات الحكومية نهارًا، ويساعد والده فى محل أجهزة كهربائية يمتلكونه، حين تقدم لخطبتها بدا شخصا وسيما مثقفا وميسور الحال، وخلال فترة الخطبة كان محبًا للمزاح وإعداد المقالب للمحيطين به، وكانت تعتب عليه مقالبه مع أشقائها ومع أصدقائه، ووعدها أكثر من مرة بألا يطالها الأمر، لكن يبدو أنه قرر ادخار نصيبها إلى ما بعد الزواج، ليفاجئها كل فترة بمقلب جديد يثير فزعها ويزعجها.
وتروي من مواقفه أنه أحيانًا يطلب منها شيئا وحينما تذهب لإحضاره تفاجأ بكلبش حديدي يمسك بيدها، مرة تعود إلى المنزل وهو فى العمل، ويفاجئها باختبائه فى دولاب الملابس، مرات تضع يدها فى جيبها فتصدم بصرصار لعبة، مرة فتحت حقيبتها لتجد فأرا على نفس المنوال، مما يتسبب فى شعورها بالحرج بين الناس والباعة حين تصرخ وسط السوق أو داخل محل تجاري دون سبب يفهمه المحيطون بسبب مقالب زوجها.
فى إحدى المرات منحها شيكولاتة من نوع تحبه، وحين همت لأكلها فوجئت بكسر بيضة فاسدة، وبينما هو يضحك وهى مشمئزة من الموقف والرائحة، أصيبت بحالة من فقد الشهية والقيء المستمر لقرابة أسبوعين، إذ كرهت الطعام بعدما علقت نكهة البيض الفاسد بفمها، واستدعى الأمر تلقيها محاليل تغذية وعلاجات طبية لتتجاوز الموقف.
وتضمنت مقالبه السخيفة معها، طلبه إعداد السلطة فى إحدى المرات، وفاجأها بالصراخ وقطع 3 أصابع من يده، ألقاها فى وجهها بكفه المليء بالدماء، لتكتشف وبينما هى تصرخ وتبكي بهستريا من المشهد، تبين لها أن الأمر مجرد مقلب سخيف من مقالبه، لكن هذا لم يعفهما من الحرج حينما طرق الجيران بابهما يسألون عن سبب الصراخ، فقابلهم زوجها بابتسامة عريضة ومرر الموقف ببساطة.
تصف الزوجة حب المقالب بأنه إدمان لدى زوجها، وأنه لا يفوت فرصة سانحة له، ويتفنن فى الأساليب التى تنطلي عليها، بدءا من إبدال الملح بالسكر، أو تخريب ما تعده من طعام، أو إرعابها وإخافتها، وفى كل مرة يثير فيها جنون زوجته أو رعبها لا ينسى أن يتهمها بأنها كئيبة ولا تفهمه، فى حين تتفاقم خلافاتهما، لتصل إلى أسرتيهما، لتجد الزوجة من حولها يخبرونها بوجوب اعتيادها عليه وتحمله وأنه سيتحسن ويسير أكثر نضجًا مع الوقت، لكنها لم تجد جدوى من الأمر، وقررت أخيرًا طلب الخلع.