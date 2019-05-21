جريمة

زوجة في دعوى خلع: «حب يهزر فوضع ثعبانا في السكرية»

قبل الخطوبة كان يعد المقالب لأصدقائه ومعارفه ووعدها بألا يطالها الأمر لكن يبدو أنه ادخر نصيبها إلى ما بعد الزواج وصب جهوده عليها حتى أصابها بانهيار عصبي
تحرير:سماح عوض الله ٢١ مايو ٢٠١٩ - ١١:٤٨ ص
ندم زوجة تعبيرية
ندم زوجة تعبيرية
أصيبت ربة منزل بانهيار عصبي استدعى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، لتخرج منه إلى محكمة الأسرة لتقيم دعوى خلع ضد زوجها، الذى تسبب فى سوء حالتها النفسية، ووضعها فى ضغط عصبي شديد بسبب اعتياده إخافتها وافتعال المقالب بها، وأكدت الزوجة استحالة العشرة بينهما، وتمسكها بطلب الخلع، وقالت: «أخلعه دلوقتى أحسن ما أتخلع أنا من الدنيا كلها بأزمة قلبية ولا سكتة دماغية بسبب سلوكه المتهور، دا إنسان مش طبيعي ولا يطاق.. ومقالبه سخيفة خالية من أى ملمح للطرافة، لكنه مدمنها ومعتاد عليها».
آخر مرة طلب منها زوجها إعداد كوب شاي له، وبمجرد أن فتحت السكرية، وجدت بها ثعبانًا، كان حقيقيًا وخرج عليها ولامس جسدها لترميه بعيدًا عنها وتلقى السكرية فى الأرض، وهرعت من المطبخ تصرخ فى حالة هستيرية، بينما كان زوجها يضحك ويشمت بها، ولم يستطع عقلها تحمل ما حدث، وأغشي عليها ولم تفلح جهود زوجها والجيران
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يحيى-القزاز

يحيى القزاز يصل قسم المرج تمهيدا لإطلاق سراحه

قال المحامي محمد فتحي، إن الدكتور يحيى القزاز، يتواجد حاليا في قسم شرطة المرج، وتم الانتهاء من إجراءات صحة الإفراج عنه، وفي انتظار موافقة الأمن على إطلاق سراحه، على خلفية القرار الصادر، الإثنين، بإخلاء سبيله بجانب السفير معصوم مرزوق، وعبد الفتاح البنا، والدكتور رائد سلامة، والناشطة نرمين حسين، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وتكدير السلم العام، ونشر أخبار كاذبة، في وقائع القضية التي تحمل رقم 1305 لسنة 2018 .
قفاص-محكمة (1)

الجنايات تُخلي سبيل عدد من المتهمين في قضايا «إرهاب»

أصدرت محاكم جنايات القاهرة والجيزة، اليوم الثلاثاء، جملة من قرارات إخلاء السبيل في عدد من قضايا الإرهاب التي تنعقد جلساتها داخل مجمع محاكم طرة، حيث أخلت الدائرة 15 جنايات القاهرة سبيل جميع المعروضين في القضية 316 لسنة 2017، كما قضت ذات الدائرة بإخلاء سبيل جميع المعروضين أمامها في القضية 359 لسنة 2017، بجانب إخلاء سبيل جميع المعروضين في القضية رقم 760 لسنة 2017، فيما قررت الدائرة 29 جنايات القاهرة إخلاء سبيل محمد سيد داوود حسين في القضية رقم 1869 جنايات عين شمس، بجانب إخلاء سبيل احمد علي جابر في القضية رقم 598 لسنة 2017.
اعدام

إحالة أوراق سباك بالمنيا للمُفتي لقتله زوجته ووالدها

أحالت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الواحد، ووائل شعبان حافظ، وأمانة سر أمجد سمير ومحمد مصطفى هارون، اليوم الثلاثاء، أوراق سباك إلى مفتي الجمهورية لقتله زوجته ووالدها، وتحديد جلسة اليوم الثالث من الشهر المقبل للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهم لحين ورود رأي فضيلة المُفتي، وقال مصدر قانوني في تصريحات له، إن المحكمة أحالت أوراق المتهم "ه. ي. ا" 41 عاما، سباك ومقيم بمركز سمالوط، إلى فضيلة مفتي الجمهورية.
محاكمة لجين

«فتاة كانت الطعم».. تفاصيل مقتل طفل بالسلام

أحالت نيابة شرق القاهرة، اليوم الثلاثاء، 5 أشخاص لمحكمة الجنايات بتهمة قتل طفل يعمل سائق "توك توك"، وسرقة دارجته النارية، ووجهت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد المقترن بالسرقة، وكشفت التحقيقات أن المتهمين استعانوا بفتاة، والتى استوقفت الضحية وطلبت منه توصيلها لأحد الأماكن، وتمكنت بهذه الطريقة من استدراج المجنى عليه، حتى تمكنوا من قتله، وسرقة المركبة تفاصيل الواقعة ترجع إلى تلقي قسم شرطة السلام بلاغاً من أهالي منطقة النهضة، يفيد بالعثور على جثة طفل، بجوار كمبوند الطيران بمنطقة النهضة شرق القاهرة.
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ندم

عدت على القهوة.. أغرب حالة خلع بين زوجين

من منا لا يصادف مقاهي حين يسير فى الشارع؟ ومن منا لا يضطر إلى العبور من أمامها، خاصة إذا كان يسير على الرصيف فى جهة مقصده، وفى ميدان مزدحم يعج شارعه بحركة سيارات الأجرة ومواقف السرفيس والباعة الجائلين كذلك، وهل مطلوب منى كزوجة وأم تسير بأبنائها فى الشارع أن تشق الأرض وتسير فى باطنها، لو صادفت فى طريقها مقهى مرت عليه؟ هذه الأسئلة كانت كفيلة لدفع ربة منزل إلى إقامة دعوى خلع ضد زوجها، الذى سبها وأهانها فى الشارع حين تصادف مرورها على مقهى بميدان رمسيس.
تعذيب-طفلة-حزن-ندم

طبيبة أجبرتها حماتها على مسح السلالم فخلعت ابنها

تزوجت طبيبة من زميلها فى العمل، بعدما قررت التغاضى عن ظروفه المادية السيئة، معتبرة أن تعليمه وثقافته سيرتقيان به، وعن الفارق الاجتماعي بين أسرتيهما، لكنها اصطدمت بعد الزواج بمشكلات أهله بقيادة حماتها، التى بدأت تفتعل مشكلات بين الزوجين من الشهر الأول للزواج، وهو ما دفع العروس إلى قصد المحكمة لإنهاء علاقتها الزوجية بالخلع، رافضة أى وساطات أو محاولات للصلح، بمجرد أن انساق زوجها وراء آراء والدته وحاول إجبارها عليها، وكان من ضمنها إجبارها على مسح سلالم المنزل.
حزن-ندم-حوادث-امرأة-سيدة (1)

زوجة فى دعوى خلع: مدمن ستات و«معدش يلزمني»

ينفق على مظهره ولا يترك فى منزله جنيهات لإفطار أبنائه فلذات أكباده، لا يعبأ بمسئولية واحتياجات أسرته، ويلهث وراء أى امرأة طامعة فى أمواله، كلما أنهى زيجة مبنية على الطمع دخل فى أخرى جديدة، بينما أولاده يعيشون فى فقر ومذلة بسبب إهمال والدهم لهم، وكثرة شجاره مع أمهم، وفى كل مرة تصل أنباء زواجه إلى الزوجة لا ينكرها، لكنه يخبرها من تلقاء نفسه إذا أراد الطلاق من عروس له أجبرته على الزواج بعقد شرعي، تلك هي تفاصيل حياة باتت كريهة لربة منزل وأم لثلاثة أطفال قصدت محكمة الأسرة بمحكمة زنانيري طلبًا للخلع.
ندم

زوجة في دعوى خلع: «بيلبس ماركات ويشحت آخر الشهر»

تعرفت عليه كريمًا شديد العطاء لكل من حوله، وهو معتاد ارتداء ملابس مهندمة من ماركات مشهورة، أحبها وتقدم لخطبتها وقدم لها أجمل الهدايا والذكريات، لكن بعد الزواج ارتطمت أحلامها معه بأرض الواقع ومسئوليات منزل الزوجية، إلى درجة التى فقدت معها الأمل فى قدرة زوجها على تدبر شئون حياتهما المعيشية وفق أسلوبه المعتاد، وسط مشاحنات متكررة بينهما واتهامات لها بالبخل إذا رفضت شراء أغراض يرغب فيها زوجها بحجة إكمال متطلبات باقى الشهر، إذ إن المعتاد لديه شراء جميع ما يرغب فيه حتى يُفلس، دون أن يعبأ بما سيحدث لاحقًا.
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