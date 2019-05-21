زوجة في دعوى خلع: «حب يهزر فوضع ثعبانا في السكرية»

قبل الخطوبة كان يعد المقالب لأصدقائه ومعارفه ووعدها بألا يطالها الأمر لكن يبدو أنه ادخر نصيبها إلى ما بعد الزواج وصب جهوده عليها حتى أصابها بانهيار عصبي

تحرير:سماح عوض الله ٢١ مايو ٢٠١٩ - ١١:٤٨ ص

ندم زوجة تعبيرية

أصيبت ربة منزل بانهيار عصبي استدعى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، لتخرج منه إلى محكمة الأسرة لتقيم دعوى خلع ضد زوجها، الذى تسبب فى سوء حالتها النفسية، ووضعها فى ضغط عصبي شديد بسبب اعتياده إخافتها وافتعال المقالب بها، وأكدت الزوجة استحالة العشرة بينهما، وتمسكها بطلب الخلع، وقالت: «أخلعه دلوقتى أحسن ما أتخلع أنا من الدنيا كلها بأزمة قلبية ولا سكتة دماغية بسبب سلوكه المتهور، دا إنسان مش طبيعي ولا يطاق.. ومقالبه سخيفة خالية من أى ملمح للطرافة، لكنه مدمنها ومعتاد عليها».

آخر مرة طلب منها زوجها إعداد كوب شاي له، وبمجرد أن فتحت السكرية، وجدت بها ثعبانًا، كان حقيقيًا وخرج عليها ولامس جسدها لترميه بعيدًا عنها وتلقى السكرية فى الأرض، وهرعت من المطبخ تصرخ فى حالة هستيرية، بينما كان زوجها يضحك ويشمت بها، ولم يستطع عقلها تحمل ما حدث، وأغشي عليها ولم تفلح جهود زوجها والجيران