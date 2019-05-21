رشق زعيم حزب بريكست بالحليب في جولة انتخابية (فيديو)

٢١ مايو ٢٠١٩ - ١١:٥١ ص

زعيم حزب بريكست، نايجل فاراج

تعرض زعيم حزب بريكست البريطاني "نايجل فاراج" للرشق بكوب حليب في أثناء زيارة انتخابية إلى مدينة نيوكاسل، ما دفعه لقطع جولته الانتخابية إلى المدينة الإنجليزية الشمالية بعد الحادث، حيث أبعده الأمن الخاص به عن المكان، وفق مقطع فيديو عرضته فضائية "يورونيوز" صباح اليوم الثلاثاء. كان "فاراج" آخر سياسي بريطاني مؤيد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يتم استهدافه بمخفوق الحليب في الفترة التي تسبق الانتخابات الأوروبية بعد احتجاجات مماثلة ضد مرشحي حزب الاستقلال البريطاني اليميني المتطرف كارل بنيامين وتومي روبنسون خلال الأسابيع الأخيرة.

وطلبت الشرطة البريطانية من مطاعم "ماكدونالدز" في إدنبرة في وقت سابق بحظر بيع اللبن المخفوق والآيس كريم مؤقتا خلال الزيارة التي يقوم بها نايجل فاراج إلى عاصمة إسكتلندا، كإجراء احترازي. وجاء استهداف فاراج الذي يلقب بعرّاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تزامنا مع اقتراب موعد الانتخابات الأوروبية التي