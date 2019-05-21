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الكهرباء: خطة عاجلة لتغيير 20 مليون عداد تقليدي لمسبوق الدفع

٢١ مايو ٢٠١٩ - ١١:٥٣ ص
خطة عاجلة لتغيير 20 مليون عداد تقليدي لمسبوق الدفع
خطة عاجلة لتغيير 20 مليون عداد تقليدي لمسبوق الدفع
قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة تستهدف تغيير 20 مليون عداد تقليدي إلى عدادات مسبوقة الدفع خلال فترة زمنية 5 سنوات، مشيرا إلى أنه تم وضع خطة عاجلة للانتهاء من عملية الاستبدال، واصفا الاتجاه إلى هذه الخطوة بأنها "إنجاز غير مسبوق"، كما أشار خلال المؤتمر الصحفى للإعلان عن الأسعار الجديدة لشرائح استهلاك الكهرباء، اليوم الثلاثاء، إلى أن الخطة شملت تغيير أى عداد يتعرض للعطل أو الرفع نتيجة مديونية أو رفع قدرة أو غيرها بآخر مسبوق الدفع،
وأعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال المؤتمر، خطة ترشيد الدعم المقدم على استهلاك الطاقة الكهربائية والتي بدأت في العام 2015، مشيرا إلى أنها تعتمد على خفض قيمة الدعم المقدم تدريجيًا على مدار فترة زمنية بدأت في العام 2014 وكان مخططا أن تنتهى فى يوليو 2019. وأوضح شاكر، أنه مع ارتفاع سعر الصرف بالنسبة
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طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

«المحافظين»: يجب محاسبة وزير التعليم بسبب «التابلت»

قال النائب مصطفى كمال الدين حسين، عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، إن وزير التربية والتعليم لا بد أن يُحاسب على إهدار المال العام، على خلفية أزمة "التابلت" التي شهدتها امتحانات الثانوية العامة، التى وصلت إلى حد تظاهر طلاب أولى ثانوي بعدد من المحافظات اعتراضًا على ذلك النظام. وأضاف "حسين"، أن تلك الأزمة تعد جزءًا من فشل الوزير في المنظومة التعليمية، لأنه كثف جهوده على منظومة التعليم التكنولوجية فقط، وأهمل باقي أركان المنظومة، من بنية تحتية للمدارس، وتطوير للمناهج، واهتمام بالمعلمين من الناحية التدريبية والاجتماعية والمادية.
محمد-شاكر (2)

شاكر: السيسي قرر مد تحريك أسعار الكهرباء لمصلحة المواطن

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن القيادة السياسية اتخذت قرار إطالة أمد تحريك أسعار الكهرباء من 5 إلى 8 سنوات لتخفيف الأعباء عن المواطن. وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن تحرير سعر صرف الدولار كان له تأثير على سعر الكهرباء، وأن الحكومة أعلنت قبل ذلك أكثر من مرة عن الزيادات التي ستتم تدريجيًّا، وتحديدًا في شهر يوليو من كل عام مع تطبيق الميزانية الجديدة للدولة.
الصلاة (1)

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 22 مايو بمحافظات مصر

بمناسبة شهر رمضان الكريم، تقدم "التحرير" اليوم الأربعاء 22 مايو، خدمة مواقيت الصلاة ومواعيد رفع الأذان، في عدد من المدن والمحافظات المصرية، حسب التوقيتات المحلية، وهي: "القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وأسيوط".. ويصوم المصريون في أول أيام رمضان، 15 ساعة و3 دقائق، ومن المعروف أن أطول عدد ساعات للصيام تكون في آخر الشهر، إذ تصل إلى 15 ساعة و43 دقيقة. وهي فترة زمنية متوسطة مقارنة بدول العالم، والتي تسجل فيها الدول الإسكندنافية "الدنمارك والنرويج والسويد"، عدد ساعات صيام يتراوح من 20 إلى 21 ساعة.
زيوت-عطرية

حكم العطر في رمضان.. الأزهر والإفتاء يجيبان

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن من شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حبه الطيب والإكثار من التطيب؛ قَالَ رَسُولُ الله: «حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطِّيبُ، وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ». وأضاف مفتى الجمهورية، فى فتوى له، أن الطيب ممنوع في أثناء الإحرام، ومع ذلك فقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يضع الطيب قبل الإحرام؛ روى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: "كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ".
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محمد-شاكر (2)

إعلان الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء (بث مباشر)

يعقد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الآن، مؤتمرا صحفيا، للإعلان عن الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء، المقرر بدء تطبيقها اعتبارا من بداية السنة المالية الجديدة 2019-2020، في شهر يوليو المقبل، في إطار خطة ترشيد دعم الكهرباء التي بدأت في عام 2015، وتنتهي بتحرير الأسعار تماما من الدعم، على أن يحاسب المواطن بسعر تكلفة الكيلو وات. وسيتم خلال المؤتمر، توضيح كافة المعلومات الخاصة بالأسعار والتعريفة الجديدة للمحاسبة على استهلاك الكهرباء.
السيسي (6)

السيسي يفتتح محور روض الفرج وكوبري تحيا مصر (بث مباشر)

بدأت فعاليات افتتاح محور روض الفرج، أكبر المشروعات القومية في مجال الطرق والنقل في مصر، وكوبري "تحيا مصر" الملجم اليوم الأربعاء، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما حضر الافتتاح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وكامل الوزير وزير النقل والمواصلات، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة. بدأ الافتتاح بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ "أحمد تميم المراغي".
اجتماع-الحكومة (1)

انتهى عصر الورق.. التكنولوجيا تدخل اجتماعات الحكومة

عقدت الحكومة اجتماعها الأسبوعي اليوم الأربعاء، برئاسة الدُكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والذي شهد بدء تطبيق تجربة تقنية جديدة، وهى وجود جهاز تابلت أمام كُل وزير، يتضمنُ جدول أعمال الاجتماع، بدلاً من الملفات الورقية، وذلك في خطوة تهدفُ إلى إيجاد شكل جديد لإدارة جلسات اجتماعات الحكومة والمُناقشات بين رئيس الوزراء والوزراء من جانب، وبين الوزراء وبعضهم البعض، في الجوانب الفنية الخاصة بالموضوعات والملفات التي يتم بحثها خلال الاجتماع.
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رسالة من البرهان للسيسي: السودان يستقر بدعمكم

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني، الفريق أول أبو بكر دمبلاب، اليوم الإثنين، بحضور عباس كامل رئيس المخابرات المصرية. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة، إن دمبلاب سلم الرئيس السيسي رسالة من رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن، عبدالفتاح البرهان. وتضمنت الرسالة "الإحاطة بشأن آخر تطورات سير الأوضاع في السودان، فضلا عن إعراب البرهان عن تطلعه لاستمرار الدور المصري الداعم لأمن واستقرار السودان لتجاوز هذه المرحلة".
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