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المجلس السيادي حجر عثرة أمام المفاوضات السودانية

يصر المجلس العسكري الحاكم في السودان منذ عزل البشير على أن تكون له أغلبية أعضاء المجلس السيادي المقرر تكوينه، وهو ما ترفضه قوى الحرية والتغيير، وهو الخلاف الأبرز بينهما
تحرير:وفاء بسيوني ٢١ مايو ٢٠١٩ - ١١:٥٤ ص
المجلس العسكري الانتقالي في السودان
المجلس العسكري الانتقالي في السودان
عقد السودانيون الكثير من الآمال على استئناف المفاوضات بين الحراك السوداني والمجلس العسكري الانتقالي الذي يحكم البلاد منذ عزل الرئيس عمر البشير، إلا أن نتائج الجلسة الأولى من تلك المفاوضات جاءت مخيبة للآمال بعد أن خرج الطرفان دون الاتفاق النهائي على الخطوط التي ستسير عليها الفترة المقبلة من الحكم الانتقالي في البلاد. وعادت المفاوضات مرة أخرى إلى نقطة الصفر بعد أن توقفت خلال الأسبوع الماضي نتيجة رفض المجلس العسكري الحاكم نصب المتظاهرين للمتاريس وغلق الطرق وتعطيلها، واستجاب الحراك وقام بإزالة المتاريس ومن ثم تم استئناف المفاوضات مرة أخرى.
مقترح تجاوز الخلافات تواصلت جلسات المفاوضات بين المجلس العسكري، وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، مساء أمس الإثنين، ولليوم الثاني على التوالي، حول القضايا المتبقية من ترتيبات الفترة الانتقالية، حيث دفعت قوى التغيير، بمقترح؛ لتجاوز أزمة الخلافات حول هيكلة مجلس السيادة، باقتراح رئاسة دورية لمجلس السيادة
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مجلس الأمن

زي انهاردة.. قرار بوقف إطلاق النار بين العرب واليهود

في مثل هذا اليوم 22 مايو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1948: مجلس الأمن يصدر قراره رقم 49 الخاص بوقف إطلاق النار أثناء الحرب بين العرب واليهود. وفي عام 1176: طائفة الحشاشين تحاول اغتيال صلاح الدين الأيوبي قرب حلب. وفي عام 1945: الرئيس الأمريكي هاري ترومان يعلن عن سياسته الخاصة بمحاربة الشيوعية.
استهداف النفط

السعودية تعلن التزامها بتجنب الحرب واستقرار سوق النفط

ذكرت وسائل إعلام رسمية، اليوم الأربعاء، أن مجلس الوزراء السعودي أكد التزام المملكة بتحقيق التوازن في أسواق النفط العالمية، ومنع نشوب صراع بالمنطقة، في ظل تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. وبحسب ما نقلته وكالة «رويترز»، جاء في بيان لمجلس الوزراء السعودي أن المملكة «ستفعل ما في وسعها لمنع قيام أي حرب، وأن يدها دائما ممتدة للسلم وتسعى إلى تحقيقه». وأضاف البيان أن حكومة المملكة ملتزمة «بتحقيق التوازن في سوق النفط والعمل على استقراره على أساس مستدام».
سفارة-أمريكا-في-العراق (2)

استهداف سفارة واشنطن ببغداد هل يطلق شرارة الحرب؟

يبدو أن دعوة وزارة الخارجية الأمريكية موظفيها لمغادرة العراق جاءت بعد أن تيقنت أن كل ما له علاقة بها في هذا البلد أصبح مستهدف في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران المجاورة للعراق، وهو ما ينذر بنشوب حرب. وشددت واشنطن الضغوط على طهران خلال الأيام الماضية واتهمت ايران بالتخطيط لشن هجمات "وشيكة" في المنطقة، كما عززت الحضور العسكري الأمريكي في الخليج. وورد في تحذير بشأن السفر أن "العديد من المجموعات الإرهابية والمتمردة تنشط في العراق وتهاجم بشكل متكرر قوات الأمن العراقية ومدنيين على السواء".
صحف-الإمارات (1)

صحف عربية:إيران تتحدى نوويا والحوثي يستهدف مكة مجددا

أبرزت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، كما طالعتنا الصحف بالمحاولة الحوثية الجديدة لاستهداف مكة المكرمة، وتناولت أيضا تطورات الأوضاع في مناطق الصراع بالشرق الأوسط. تحت عنوان "إيران تزيد 4 مرات إنتاجها من اليورانيوم المخصّب"، كشفت صحيفة "الحياة السعودية" أنه في خطوة يرجح أن تؤجج توتراً مع الولايات المتحدة والغرب، أعلنت إيران أنها زادت 4 مرات إنتاجها من اليورانيوم منخفض التخصيب، وهو ما قد يؤدي إلى صراع محتمل في المستقبل.
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السودان

الحراك السوداني و«العسكري» وجها لوجه بعد انقلاب فاشل

إقامة "المتاريس" كانت إحدى أدوات المتظاهرين في السودان للضغط على المجلس العسكري الحاكم مع بدء التفاوض خلال الأسبوع الماضي، لكن لم تحقق تلك الوسيلة الأهداف المرجوة منها، إذ تسببت في صدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن، وهو ما أدى إلى تصاعد الأوضاع في الشارع السوداني خلال اليومين الماضيين. وكانت مفاوضات بين العسكريين وقادة الاحتجاج أحرزت تقدما مهما منذ الإثنين، إذ تم الاتفاق على فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات، وتشكيل ثلاثة مجالس للسيادة والوزراء والتشريع لحكم البلاد خلال هذه الفترة.
مظاهرات السودان

السودان: إعلان موعد استئناف المفاوضات مع المعارضة

أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، اليوم السبت، استئناف تفاوضه مع "قوى الحرية والتغيير"، غدا الأحد، بالقصر الجمهوري في العاصمة السودانية الخرطوم. وفي وقت سابق، كان قد قرر المجلس الانتقالي (الذي يتولى إدارة شؤون الدولة بعد الإطاحة بحكم الرئيس عمر البشير، في 11 أبريل الماضي، بعد احتجاجات استمرت لـ4 أشهر)، تعليق المفاوضات لـ72 ساعة لتحدد قوى الحرية والتغيير خريطة الاعتصام ولإزالة المتاريس في محيط الاعتصام المستمر أمام مقر القيادة العامة للجيش في العاصمة الخرطوم.
المجلس العسكري السوداني

استئناف المفاوضات في السودان.. وحملة لتطهير الشرطة

منذ أن تمكن المتظاهرون أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني في الخرطوم، من إسقاط الرئيس السابق عمر البشير، وهم مستمرون في اعتصامهم مطالبين بتسليم الحكم لمجلس مدني يدير البلاد خلال الفترة الانتقالية، بدلا من المجلس العسكري الانتقالي الذي يدير السودان في الوقت الحالي، ويسعى المعتصمون، الذين يقودهم قوى إعلان الحرية والتغيير إلى تشكيل حكومة مدنية من ثلاثة مستويات "مجلس سيادي مدني بتمثيل عسكري محدود، ومجلس وزراء مكوّن من كفاءات مستقلة غير حزبية، ومجلس تشريعي انتقالي"، وهو ما يرفضه المجلس العسكري الانتقالي برئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان.
السودان

بعد تحديد نقاط الخلاف.. هل اقترب الحسم في السودان؟

حدد قادة الجيش السوداني وقوى "الحرية والتغيير" التي تقود الحراك في السودان، نقاط الخلاف بين الجانبين، بعد أن توقفت المفاوضات خلال الأيام الماضية، نتيجة الخلاف حول تكوين "المجلس السيادي" المقترح من قبل لجنة الوساطة، التي تم تشكيلها في إطار التفاوض حول المرحلة المقبلة في السودان. وكان الحراك السوداني قد صعد من مواقفه ردا على ما وصفه بـ"تعنت" المجلس العسكري وعرقلته تسليم السلطة لحكم مدني، وتم إيقاف التفاوض بين الطرفين إلى حين تشكيل مجلس قيادي لقوى التغيير.
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