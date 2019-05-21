جريمة

حريق هائل في محول كهرباء بمحطة ري بالبحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٢١ مايو ٢٠١٩ - ١١:٥٩ ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة من السيطرة على حريق هائل، اليوم الثلاثاء، بمحول كهرباء "نص ميجا" خاص بـ"محطة ري 12" بقرية العزيمة التابعة لمركز بدر، وذلك باستخدام 3 سيارات إطفاء، وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق نشب بسبب زيادة أحمال وارتفاع درجة الحرار في الجو، ما أدى لاشتعال المحول بالكامل، تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا من الرائد محمد الديب رئيس مباحث مركز شرطة بدر، يفيد بوجود حريق هائل بمحول كهرباء نص ميجا خاص بمحطة ري 12 بقرية العزيمة التابعة لمركز بدر.
على الفور، انتقل ضباط مباحث مركز شرطة بدر، والعقيد محمد بلبع وكيل إدارة الحماية المدنية بالبحيرة، و 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وسيارة إسعاف وتمت السيطرة على الحريق. وكشفت المعاينة الأولية، أن الحريق نشب بسبب زيادة الأحمال وارتفاع درجة الحرارة في الجو، مما أدى اشتعال المحول بالكامل. وتحرر محضر بالواقعة،
اقرأ المزيد
يحيى-القزاز

يحيى القزاز يصل قسم المرج تمهيدا لإطلاق سراحه

قال المحامي محمد فتحي، إن الدكتور يحيى القزاز، يتواجد حاليا في قسم شرطة المرج، وتم الانتهاء من إجراءات صحة الإفراج عنه، وفي انتظار موافقة الأمن على إطلاق سراحه، على خلفية القرار الصادر، الإثنين، بإخلاء سبيله بجانب السفير معصوم مرزوق، وعبد الفتاح البنا، والدكتور رائد سلامة، والناشطة نرمين حسين، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وتكدير السلم العام، ونشر أخبار كاذبة، في وقائع القضية التي تحمل رقم 1305 لسنة 2018 .
قفاص-محكمة (1)

الجنايات تُخلي سبيل عدد من المتهمين في قضايا «إرهاب»

أصدرت محاكم جنايات القاهرة والجيزة، اليوم الثلاثاء، جملة من قرارات إخلاء السبيل في عدد من قضايا الإرهاب التي تنعقد جلساتها داخل مجمع محاكم طرة، حيث أخلت الدائرة 15 جنايات القاهرة سبيل جميع المعروضين في القضية 316 لسنة 2017، كما قضت ذات الدائرة بإخلاء سبيل جميع المعروضين أمامها في القضية 359 لسنة 2017، بجانب إخلاء سبيل جميع المعروضين في القضية رقم 760 لسنة 2017، فيما قررت الدائرة 29 جنايات القاهرة إخلاء سبيل محمد سيد داوود حسين في القضية رقم 1869 جنايات عين شمس، بجانب إخلاء سبيل احمد علي جابر في القضية رقم 598 لسنة 2017.
اعدام

إحالة أوراق سباك بالمنيا للمُفتي لقتله زوجته ووالدها

أحالت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الواحد، ووائل شعبان حافظ، وأمانة سر أمجد سمير ومحمد مصطفى هارون، اليوم الثلاثاء، أوراق سباك إلى مفتي الجمهورية لقتله زوجته ووالدها، وتحديد جلسة اليوم الثالث من الشهر المقبل للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهم لحين ورود رأي فضيلة المُفتي، وقال مصدر قانوني في تصريحات له، إن المحكمة أحالت أوراق المتهم "ه. ي. ا" 41 عاما، سباك ومقيم بمركز سمالوط، إلى فضيلة مفتي الجمهورية.
محاكمة لجين

«فتاة كانت الطعم».. تفاصيل مقتل طفل بالسلام

أحالت نيابة شرق القاهرة، اليوم الثلاثاء، 5 أشخاص لمحكمة الجنايات بتهمة قتل طفل يعمل سائق "توك توك"، وسرقة دارجته النارية، ووجهت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد المقترن بالسرقة، وكشفت التحقيقات أن المتهمين استعانوا بفتاة، والتى استوقفت الضحية وطلبت منه توصيلها لأحد الأماكن، وتمكنت بهذه الطريقة من استدراج المجنى عليه، حتى تمكنوا من قتله، وسرقة المركبة تفاصيل الواقعة ترجع إلى تلقي قسم شرطة السلام بلاغاً من أهالي منطقة النهضة، يفيد بالعثور على جثة طفل، بجوار كمبوند الطيران بمنطقة النهضة شرق القاهرة.
اقرأ المزيد من الأخبار
إخماد حريق - أرشيفية

بسبب حرارة الجو.. إصابة 30 شخصًا في حريق بالبحيرة

استقبلت مستشفى كفر الدوار الشاملة 30 مصابًا، بحالات اختناق جراء نشوب حريق هائل، في أرض فضاء على مساحة فدانين بمنطقة الفيلات داخل شركة مصر للغزل والنسيج ببندر كفر الدوار في محافظة البحيرة، حيث أنقذت الحماية المدنية المنطقة بالكامل من كارثة قبل امتداد النيران للفيلات والمصنع، وذلك باستخدام 4 سيارات إطفاء ثقيلة ومجهزة بأحدث معدات الإطفاء، وذلك بسبب زيادة ارتفاع درجة الحرارة في الجو، إذ تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة إخطارًا من مباحث قسم شرطة كفر الدوار يفيد بوجود حريق هائل داخل شركة مصر للغزل والنسيج.
الحماية-المدنية-تنقذ-البحيرة-من-كارثة (4)

الحماية المدنية تنقذ محطة كهرباء بالبحيرة من انفجار

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق هائل، اليوم الثلاثاء، بمحول كهرباء ضغط عالي قدرته 25 ألف ميجا وات داخل "محطة محولات" في قرية النجاح التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة، قبل امتداده لباقي المحولات وقبل انفجار المحطة بالكامل، وذلك باستخدام 3 سيارات إطفاء ثقيلة ومجهزة بأحدث معدات الإطفاء، وذلك بسبب زيادة أحمال أدى لاشتعال تنك الزيت الخاص بالمحول، وتمت السيطرة عليه وسرعة إخماده باستخدام مواد إطفاء رغوي وعمل تبريد على المحولات المجاورة لمنع انتشار الحريق ومحاصرته.
حريق-الراشدة

حريق يلتهم فداني قمح في البحيرة.. و4 سيارات لإطفائه

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، اليوم الإثنين، من السيطرة على حريق هائل في فدانين و14 قيراط قمح بقرية مليط بإيتاي البارود، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده باستخدام 4 سيارات إطفاء، حيث تم حجب الحريق عن باقي الأرض الزراعية، التى تتعدى 10 فدادين، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات. تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية، بأنه تلقى بلاغا من الرائد إسلام السعدنى رئيس مباحث مركز شرطة إيتاى البارود، بوجود حريق هائل في فدانين و14 قيراط قمح بقرية مليط بدائرة المركز.
حريق-معمل-تحاليل-بالبحيرة (2)

خسائر مليون جنيه.. حريق معمل تحاليل في البحيرة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق هائل في معمل للتحاليل بمدينة حوش عيسى، مما أدى إلى حريق المعمل بالكامل، وقدرت الخسائر الأولية بمليون جنيه، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده باستخدام 3 سيارات إطفاء، وأسفر الحريق عن إصابة أحد الأشخاص، وتم نقله لمستشفى حوش عيسى العام لتلقي العلاج اللازم، وجار تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجار انتقال النيابة العامة لمكان الحريق للمعاينة ومعرفة السبب الحقيقي للحريق.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org