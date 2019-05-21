حريق هائل في محول كهرباء بمحطة ري بالبحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٢١ مايو ٢٠١٩ - ١١:٥٩ ص

صورة أرشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة من السيطرة على حريق هائل، اليوم الثلاثاء، بمحول كهرباء "نص ميجا" خاص بـ"محطة ري 12" بقرية العزيمة التابعة لمركز بدر، وذلك باستخدام 3 سيارات إطفاء، وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق نشب بسبب زيادة أحمال وارتفاع درجة الحرار في الجو، ما أدى لاشتعال المحول بالكامل، تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا من الرائد محمد الديب رئيس مباحث مركز شرطة بدر، يفيد بوجود حريق هائل بمحول كهرباء نص ميجا خاص بمحطة ري 12 بقرية العزيمة التابعة لمركز بدر.

على الفور، انتقل ضباط مباحث مركز شرطة بدر، والعقيد محمد بلبع وكيل إدارة الحماية المدنية بالبحيرة، و 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وسيارة إسعاف وتمت السيطرة على الحريق. وكشفت المعاينة الأولية، أن الحريق نشب بسبب زيادة الأحمال وارتفاع درجة الحرارة في الجو، مما أدى اشتعال المحول بالكامل. وتحرر محضر بالواقعة،