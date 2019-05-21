15 سيارة انخفضت أسعارها في شهر مايو

مع كل شروق شمس نجد تخفيضات جديدة على أسعار السيارات في السوق المحلية في محاولة من الشركات والوكلاء لتحريك المبيعات بعد ركود ملحوظ.. فهل تنجح في ذلك؟

تحرير:كريم ربيع ٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

زادت أعداد أعضاء حملة "خليها تصدي" مقتربة من 1.8 مليون عضو، وانخفض سعر الدولار، فارتبك السوق، من ثم تراجعت مبيعات السيارات في مصر بشكل كبير وفقًا لبيانات مجلس سوق السيارات، فلجأت غالبية الشركات والوكلاء إلى تخفيض أسعار سياراتهم، في محاولة لاسترضاء الراغبين في الشراء ممن اتخذوا قرار التأجيل. فلجأت شركات ووكلاء السيارات في مصر إلى إجراء تخفيضات سعرية جديدة رابطين ذلك بشهر رمضان الكريم، في محاولة لكسر المقاطعة وتحريك المبيعات.. فهل تنجح محاولاتهم أو لا؟

BMW الفئة السابعة 740Li حصلت الفئة السابعة -المجمعة محليا- من العملاق الألماني على نسبة تخفيض مرتفعة للغاية، بعد تخفيضها بقيمة 250 ألف جنيه، ليصبح سعرها الرسمي 2 مليون و600 ألف جنيه، وتأتي السيارة الفارهة بمحرك مكون من 6 أسطوانات سعة 3.0 لترات، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 8 نقلات، بقوة 326

BMW الفئة السابعة 740Li

حصلت الفئة السابعة -المجمعة محليا- من العملاق الألماني على نسبة تخفيض مرتفعة للغاية، بعد تخفيضها بقيمة 250 ألف جنيه، ليصبح سعرها الرسمي 2 مليون و600 ألف جنيه، وتأتي السيارة الفارهة بمحرك مكون من 6 أسطوانات سعة 3.0 لترات، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 8 نقلات، بقوة 326 حصانا، وعزم أقصى 450 نيوتن متر.

X6 BMW

تم تخفيض أسعار السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات X6 -المجمعة محليا-، بقيمة 130 ألف جنيه، لتباع بسعر رسمي مليون و850 ألف جنيه، وتأتي السيارة بمحرك مكون من 8 أسطوانات سعة 4400 سي سي، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 8 نقلات، بقوة 450 حصانا، عزم أقصى 650 نيوتن متر.

فيات تيبو



شملت قائمة التخفيضات التي أعلنت عنها الشركة بداية من مايو الجاري جميع فئات السيارة المقدمة في نسختين "سيدان"، "هاتشباك"، وانخفضت أسعار "تيبو" مرتين خلال 2019 تزامنًا مع البدء في تطبيق الإعفاء الجمركي للسيارات الأوروبية، ويعد تخفيض مايو هو الثالث والأكبر.

وتتراوح نسبة التخفيضات بين 13 و42 ألف جنيه، على جميع فئات فيات "تيبو" الـ5 والتي تعمل الفئة الأولى والثانية منها بمحرك سعة 1.4 لتر مرتبط بناقل حركة يدوي من 6 نقلات، بقوة 95 حصانا. بينما زودت الفئات الأعلى منها بمحرك أكبر سعة 1.6 لتر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 نقلات، بقوة 110 أحصنة.

وأصبحت أسعار "تيبو" في مصر تبدأ من 214.900 جنيه بدلا من 227.900 جنيه، بخصم 13.000 جنيه، بينما خفضت الفئة الثانية 14.000 جنيه، لتباع بسعر رسمي 223.900 جنيه بدلا من 237.900 جنيه.

كما وصلت نسبة التخفيض على الفئة الثالثة المزودة بناقل حركة أوتوماتيك، إلى 23.000 جنيه، لتباع بسعر رسمي 269.900 جنيه بدلا من 292.900 جنيه. بينما انخفضت أعلى فئة من "تيبو" السيدان بنسبة 29.000 جنيه، لتباع بسعر رسمي 299.900 جنيه، بدلا من 328.900 جنيه. وحصلت فئة الهاتشباك على أعلى نسبة تخفيض حيث تراجعت 42.000 جنيه دفعة واحدة، وأصبحت تباع بسعر رسمي 284.900 بدلا من 326.900 جنيه.

نيسان تخفض أسعار 3 طرازات

أعلنت الشركة اليابانية «نيسان» في مصر، تخفيض أسعار عدد من سياراتها المطروحة في السوق المحلية، وفي مقدمتها سيارتاها المجمعتان في مصر «صني، وسنترا» بقيمة تصل إلى 18 ألف جنيه، بالإضافة إلى سيارتها الخدمية الرياضية الكروس أوفر «قشقاي» بقيمة 30 ألف جنيه.

وحصلت نيسان صني على تخفيض قدره 11 ألف جنيه على جميع فئاتها، ليبدأ سعرها من 209 آلاف جنيه، بدلا من 220 ألفا للفئة «ستاندرد»، و220 ألف جنيه بدلا من 231 ألف جنيه لفئة الـ«فول أوبشن»، و231 ألف جنيه بدلا من 242 ألف جنيه للفئة «سوبر صالون».

أما نيسان سنترا فاستفادت بتخفيض قدره 18 ألف جنيه على فئتيها «بيز لاين» و«هاي لاين» بحيث يبدأ سعرها من 269 ألف جنيه، بدلا من 287 ألفًا للفئة «بيز لاين»، و287 ألف جنيه بدلا من 305 آلاف للفئة «هاي لاين».

وفي ما يخص سيارتها المستوردة «قشقاي» فقد حصلت على تخفيض بقيمة 30 ألفا، وبعد التخفيض أصبح سعر الفئة «بيز لاين» هو 379 ألف جنيه بدلا من 409 آلاف، والفئة «هاي لاين» بـ409 آلاف بدلا من 439 ألفًا، والفئة «سبورت لاين» بـ439 ألفا بدلا من 469 ألفًا.

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85 ألف جنيه تخفيضًا لـ«أودي A4»

أعلنت شركة السيارات الألمانية «أودي» عن إجراء تخفيضات على سيارتها الـ«A4» موديل 2019، وصل إجماليها إلى 85 ألف جنيه، مقارنة بما كان عليه موديل 2018، إذ تم تخفيض سعرها بقيمة 70 ألف جنيه في يناير الماضي، ثم خُفض جمركيا بقيمة 15 ألف جنيه، على الفئة «لاكشيري»، التي أصبح سعرها 700 ألف جنيه، بدلا من 785 ألف جنيه قبل يناير 2019.

كما تم تخفيض سعر الفئة «سبورت» بقيمة 15 ألفا، ليكون 770 ألف جنيه.

هيونداي تحاول إنعاش مبيعاتها

في محاولة منها لإنعاش مبيعاتها في السوق، والاستجابة إلى مطالبات شعبية بتخفيض أسعار السيارات، أجرت الشركة الكورية في مصر «هيونداي» تخفيضات بدايةً من مايو الحالي، في أسعار عدد من سياراتها في السوق المصرية، وهي الهاتشباك «i10»، والسيدان المستوردة «Elantra AD»، والخدمية الرياضية الكروس أوفر «Creta».

وتم تخفيض سعر «i10» بقيمة 5000 جنيه للفئة الثانية فقط ليكون سعرها 249.900 جنيه، بدلا من 254.900 جنيه، ليصل إجمالي التخفيضات التي حصلت عليها السيارة إلى 25 ألف جنيه.

كما تم تخفيض كل فئات «Elantra AD» بقيمة 15.100 جنيه، لتبدأ أسعارها من 299.900 جنيه، بدلا من 315 ألف جنيه، حتى 439.900 جنيه، بدلا من 455 ألف جنيه، ليصل إجمالي التخفيضات على السيارة إلى 48 ألف جنيه منذ يناير 2019.

وحصلت كل فئات «Creta» على تخفيضات سعرية، وصلت إلى 25 ألف جنيه، لتبدأ أسعارها من 340 ألف جنيه بدلا من 360 ألف جنيه، حتى 415 ألف جنيه، بدلا من 440 ألف جنيه، ليصل مجموع التخفيضات التي حصلت عليها السيارة إلى 42 ألفًا.

مازدا 3

أعلن وكيل السيارة اليابانية مازدا في مصر، عن تخفيضات طالت فئات السيارة «مازدا 3» الثلاثة، بداية من مايو الجاري، التي تأتي جميعها بمحرك مكون من 4 أسطوانات سعة 1.6 لتر، بقوة 105 أحصنة.

وتم تخفيض أسعارها للمرة الثانية وصلت إلى 31 ألف جنيه على جميع الفئات، لتبدأ أسعار النسخة السيدان من 309 آلاف جنيه لفئة Luxury، والفئة الثانية Sport إلى 369 ألف جنيه، والثالثة «هاتشباك» لتباع بـ373 ألف جنيه.

35 ألف جنيه لـ«زوتي»

أعلنت الشركة الصينية للسيارات «زوتي» في مصر عن عروض تخفيض بمناسبة شهر رمضان، على عدد من طرازاتها بقيمة تخفيض وصلت إلى 35 ألف جنيه.

وشمل التخفيض السيارة السيدان مدمجة الحجم «Z300» بقيمة 25 ألف جنيه من سعرها الأصلي لتكون بـ207 آلاف جنيه، بدلا من 232 ألف جنيه، وتعتمد على محرك 1600 سي سي قادر على إنتاج قوة 122 حصانا وعزم 151 نيوتن.متر.

كما استفادت السيارة السيدان متوسطة الحجم «Z560» من التخفيضات بخصم 35 ألف جنيه من سعرها الأصلي لتكون بـ264.990 جنيه بدلا من 299.990 جنيه، التي تعتمد على محرك تربو 1500 سي سي قادر على إنتاج قوة 150 حصانا، وصندوق تروس أوتوماتيكي فئة المتغير السرعات باستمرار من سرعة واحدة.

بروتون تخفض أسعارها

أعلن وكيل الشركة الماليزية «بروتون» في مصر تخفيض سعر السيارة العائلية إكسورا «Exora»، بقيمة 25 ألف جنيه، على فئتيها المتوفرتين في السوق المصرية.

وعقب التخفيض السعري تبدأ أسعار «Exora» من 294.900 جنيه، بدلا من 319.900 جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية بـ309.900 جنيه بدلا من 334.900 جنيه.

وتعتمد السيارة الماليزية على محرك تربو سعة 1600 سي سي، بقوة 140 حصانا مرتبط بناقل أوتوماتيكي من سرعة واحدة متغيرة باستمرار.

جيلي إمجراند X7

أعلنت وكيل الشركة الصينية «جيلي» في مصر، عن تخفيض أسعار طراز "إمجراندX7" الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات بواقع 19.100 جنيه، ليصبح السعر الرسمي بعد التخفيض 299.900 جنيه بدلا من 319.000 جنيه.

وتأتي إمجراند X7 في مصر بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.3 لتر معزز بشاحن هواء تربو بقوة 131 حصانا وعزم أقصى 185 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيك CVT من 6 سرعات.