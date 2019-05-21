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15 سيارة انخفضت أسعارها في شهر مايو

مع كل شروق شمس نجد تخفيضات جديدة على أسعار السيارات في السوق المحلية في محاولة من الشركات والوكلاء لتحريك المبيعات بعد ركود ملحوظ.. فهل تنجح في ذلك؟
تحرير:كريم ربيع ٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
نيسان صني
نيسان صني
زادت أعداد أعضاء حملة "خليها تصدي" مقتربة من 1.8 مليون عضو، وانخفض سعر الدولار، فارتبك السوق، من ثم تراجعت مبيعات السيارات في مصر بشكل كبير وفقًا لبيانات مجلس سوق السيارات، فلجأت غالبية الشركات والوكلاء إلى تخفيض أسعار سياراتهم، في محاولة لاسترضاء الراغبين في الشراء ممن اتخذوا قرار التأجيل. فلجأت شركات ووكلاء السيارات في مصر إلى إجراء تخفيضات سعرية جديدة رابطين ذلك بشهر رمضان الكريم، في محاولة لكسر المقاطعة وتحريك المبيعات.. فهل تنجح محاولاتهم أو لا؟
  BMW الفئة السابعة 740Li حصلت الفئة السابعة -المجمعة محليا- من العملاق الألماني على نسبة تخفيض مرتفعة للغاية، بعد تخفيضها بقيمة 250 ألف جنيه، ليصبح سعرها الرسمي 2 مليون و600 ألف جنيه، وتأتي السيارة الفارهة بمحرك مكون من 6 أسطوانات سعة 3.0 لترات، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 8 نقلات، بقوة 326
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سيارات-شركة-سويفل

7 شركات مصرية وصلت لقمة ريادة الأعمال العالمية

تشارك 7 شركات مصرية ناشئة في القمة العالمية لريادة الأعمال التي ستعقد في هولندا خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو المقبل، وتلقي الضوء على التقنيات التي يمكن التوسع في نطاق عملها، وتقدم فرصا متنوعة لرواد الأعمال في مجالات «البلوكتشين» و«الذكاء الصناعي» و«الروبوتات» والمجالات التكنولوجية الأخرى للتواصل مع المستثمرين وصناع القرار وكبار رجال الأعمال. وتركز القمة هذا العام على خمسة مجالات استثمارية وهي «الأغذية، الزراعة، الاتصال، الطاقة، الصحة، ومجال المياه».
عادل-حامد -رئيس-المصرية للاتصالات

عادل حامد: المصرية للاتصالات تشهد مرحلة تطور جديدة

المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، في أول لقاء مجمع له مع الصحفيين المتخصصين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كشف عن وجه جديد للشركة التي كانت على مدار عشرات السنوات محصورة في مفهوم "وصلة سلك"، بما تحمله الكلمة من معنى واسع، سواء في الاتصالات الصوتية أو خدمات الإنترنت، حيث يرى «حامد» أن التحول الرقمي في مصر لن يكتمل بدون مشاركة المصرية للاتصالات وما تقدمه من بنية تحتية وقيمة مضافة جديدة على تلك البنية التحتية، وهو جزء من مفهوم التحول الذي تنتهجه الشركة المصرية للاتصالات مؤخرًا.
دولارات

الدولار يواصل خسائره أمام الجنيه.. وCIB أقل سعر

واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعها أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الكويت الوطني، وبنك عودة بواقع قرش واحد فقط، ليسجل أقل سعر بنحو 17.06 جنيه للبيع، و17.96 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في بنك البركة بواقع قرش واحد فقط أيضا ليسجل نحو 17.09 جنيه للبيع، و16.99 جنيه للشراء، بينما بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.97 جنيه، ونحو 17.07 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

التخطيط: تنفيذ 12 مشروعا بـ«النقل» بـ9.6 مليار جنيه

التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، للتباحث حول الخطة الاستثمارية لوزارة النقل والتعاون الاستثماري بين الهيئات التابعة لوزارة النقل والبنوك والمؤسسات المالية الدولية، وحضر اللقاء قيادات الوزارتين. وأشارت "السعيد" خلال اللقاء إلى النقلة الإيجابية التي يشهدها قطاع النقل حاليا، ولفتت إلى أن الخطة التي استعرضتها وزارة النقل تتضمن خطوات تنموية في هذا القطاع المهم، مؤكدة حرص الوزارة على تقديم الدعم اللازم لقطاع النقل.
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سيارات-معاقين (2)

أسعار سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة| الطلب على الكوري

حالة من الحيرة تنتاب غالبية المقبلين على شراء سيارة سواء كانت جديدة أو مستعملة، أو سيارة مستعملة مستوردة ومخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، التي تأتي من ميناء بورسعيد أو دمياط، نظرًا لتنوع أنواع السيارات وموديلاتها وإمكانات كل واحدة، وصولا إلى الحالة لكل سيارة. وفي الفترة الأخيرة شهد هذا القطاع -سيارات ذوي الإعاقة- سيطرة للسيارات الواردة من كوريا على نظيرتها الواردة من دول الاتحاد الأوروبي أو اليابان.. لكن ما آراء مستوردي هذه السيارات فيها؟ وأي منها أفضل من الأخرى؟
كارلوس غصن

إخلاء سبيل كارلوس غصن بكفالة 4.5 مليون دولار

وافقت محكمة يابانية، الخميس، على إخلاء سبيل كارلوس غصن رئيس شركة "نيسان" السابق، مقابل كفالة قدرها 4.5 مليون دولار بحسب "روسيا اليوم". وسيخرج غصن قريبا من مركز اعتقاله في طوكيو لتحضير دفاعه ضد اتهامات بمخالفات مالية متعددة. وحددت المحكمة الكفالة بـ500 مليون ين (4.5 مليون دولار)، في الوقت الذي يواجه فيه نجم عالم صناعة السيارات 4 اتهامات تتراوح بين عدم الإعلان عن كامل راتبه إلى استغلال أموال شركة "نيسان" لمصالحه الشخصية. وكان غصن يدير قبل توقيفه المفاجئ في 19 نوفمبر في طوكيو، تحالف السيارات الأول عالميا الذي يضم "رينو" و"نيسان" و"ميتسوبيتشي".
مكتب-العمل

مكاتب العمل.. واسطة للصلح أم مقرّات من ورق؟

في عام 1962 صدر قرار رئاسي بإنشاء مكاتب العمل في مختلف المحافظات، بقرار من رئيس الجمهورية العربية المتحدة، لتتولى مراقبة التزام المنشآت المختلفة بأحكام قانون العمل، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار علاقات العامل بصاحب العمل داخل المنشآت والمؤسسات الحكومية والخاصة من خلال توعية طرفي الإنتاج بحقوقهم وواجباتهم. في المقابل كانت تتولى مكاتب السلامة والصحة المهنية التأكد من مدى التزام تلك المنشآت بمعايير السلامة والصحة، وهناك مكاتب التشغيل وتتولى توفير فرص عمل لراغبي العمل وحصر احتياجات سوق العمل من المهن المختلفة.
الرئيس-السيسى-يزواالنصب التذكاري للجندي-المجهول بمناسبة احتفالات-عيد تحرير سيناء (1)

عيد تحرير سيناء.. يوم قُهرت إسرائيل سياسيا وعسكريا

لم يكن انتصار حرب السادس من أكتوبر في عام 1973، أهم انتصار في المعارك العسكرية المباشرة بين بلدنا مصر في مواجهة دولة الكيان الصهيوني أوما تُعرف حاليا بدولة إسرائيل، وحطم انتصار مصر أسطورة جيش إسرائيل الذي لا يقهر، هي آخر المعارك التي علت فيها الراية المصرية منتصرة على إسرائيل، بل تعاقب على تلك الحرب انتصارات في معارك أخرى، ولكنها لم تكن عسكرية، بل كانت تتسم بالحنكة الدبلوماسية والسياسية المصرية، من فكر غير مألوف يقف أمامه أعتى قيادات العالم حتى وقتنا هذا بإجلال وتعظيم، نابع من عقل الزعيم الراحل محمد أنور السادات.
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