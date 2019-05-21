رياضة

اللعب المالي النظيف يدفع تشيلسي لبيع هازارد

٢١ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٤ م
إيدين هازارد
إيدين هازارد
ارتبط اسم النجم البلجيكي إيدين هازارد بالانتقال إلى ريال مدريد خلال هذا الصيف بقوة، حيث صرح هازارد نفسه بأنه أخبر نادي تشيلسي برغبته، حيث يرغب في أن يضع حدًا لمسيرة 7 سنوات قضاها في صفوف البلوز بعد خوض نهائي الدوري الأوروبي الأسبوع المقبل أمام أرسنال، وذلك في الوقت الذي يرغب فيه المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في التعاقد معه، من أجل إعادة بناء فريق ريال مدريد، بعد الموسم المخيب للآمال الذي مر به المرينجي هذا الموسم، وخروجه خالي الوفاض دون التتويج بأي لقب.
وينتهي عقد هازارد مع تشيلسي في شهر يونيو من عام 2020، وبالتالي بإمكان ريال مدريد الانتظار موسم إضافي والحصول على خدماته بالمجان. وتوصل تشيلسي الآن إلى أنه لا يمكن المغامرة بترك هازارد يرحل بالمجان، خوفًا من خرق سياسة اللعب المالي النظيف الخاصة بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا". وفي حال وافق تشيلسي
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الاهلى-والمصرى

المصري: رد فيفا كان صادمًا حول العودة لاستاد بورسعيد

كشف حسن عمار، عضو مجلس إدارة المصري البورسعيدي، عن رد الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» على النادي بشأن شكواه لعدم اللعب في ستاد بورسعيد. وقال عمار في تصريحات تليفزيونية، مساء الثلاثاء، إن الفيفا رد على شكوى النادي قائلًا: «عدم اللعب في بورسعيد ليس مسئوليتنا وإنما مسئولية اتحاد الكرة والاتحاد الإفريقي»، مشيرًا إلى أن رد الفيفا كان صادمًا لمجلس إدارة المصري، وأن الاستاد سيتم إصلاحه بالصورة المطلوبة. وعن مستقبل نجم الفريق إسلام عيسى، شدد أنه لن يرحل وباق مع المصري، موضحًا أنه لم يتلق أي عروض الفترة الحالية.
وليد-سليمان

مدرب المنتخب يكشف سر ضم وليد سليمان وأحمد علي

كشف تيتو جارسيا، المدرب العام لمنتخب مصر، عن سر انضمام وليد سليمان، لاعب الأهلي، لقائمة الفراعنة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر. وقال جارسيا في تصريحات لبرنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، عبر فضائية «صدى البلد»: «وليد سليمان لاعب قادر على إحداث الفارق، وسبب ضمه في أمم إفريقيا بعدما كان خارج الحسابات في وقت سابق، أن البطولة المقبلة ستقام في مصر وليس الكاميرون، وبالتالي فالمنتخب يحتاج لاعبين قادرين على اللعب تحت ضغط جماهيري كبير دون تأثير على مستواهم، وهو ما يتوفر في وليد سليمان».
بتروجت

في بيان رسمي.. بتروجت يرفض خوض مباراة المقاولون

أصدر مجلس إدارة نادي بتروجت بيانًا رسميًا، منذ قليل، بعد خسارة الفريق من سموحة بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، على استاد المكس بالإسكندرية، وتأزم موقف الفريق البترولي في بطولة الدوري واقترابه من الهبوط. وجاء في نص البيان: «قرر مجلس إدارة نادى بتروجت برئاسة المهندس أحمد فهيم رفض خوض مباراه الفريق البترولى مع فريق المقاولون العرب التى كان مقرر إقامتها يوم 2 يونيو المقبل على ملعب استاد السويس الجديد وذلك بسبب عدم خوض الفرق المنافسة على الهبوط لكل مؤجلاتها حرصا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية».
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لوكا-يوفيتش‎

سكاي سبورتس: ريال مدريد أنهى التعاقد مع يوفيتش

أشار موقع "سكاي سبورتس" إلى إنهاء ريال مدريد التعاقد مع المهاجم الصربي، لوكا يوفيتش، لاعب إينتراخت فرانكفورت، مقابل 52.4 مليون جنيه إسترليني، ووقع اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا، عقدا يمتد لخمس سنوات مع العملاق الإسباني، على أن يحصل على أجر سنوى يصل إلى 8.7 مليون جنيه إسترليني، ومن المنتظر أن يدفع فرانكفورت إلى بنفيكا، نادي اللاعب الكرواتي السابق، نحو 10.5 مليون جنيه إسترليني، ليواصل ريال مدريد تدعيم صفوفه بعد الموسم المخيب للآمال الذي مر به.
هازارد (3)

إيدين هازارد: تشيلسي يعرف قراري النهائي

أكد إيدين هازارد على أنه أخبر تشيلسي برغبته الخاصة بالبقاء أو الرحيل عن الفريق هذا الصيف، مشيرًا إلى انتظاره لتحديد مصيره، وقال هازارد بأنه أخبر إدارة تشيلسي برغبته منذ أسبوعين ولا يزال ينتظر قرار الإدارة، خاصة أنه ينتظر ذلك القرار قبل خوض نهائي الدوري الأوروبي، ويأتي ذلك في الوقت الذي يثق فيه ريال مدريد في الظفر بخدمات هازارد الصيف المقبل، خاصة أن النجم البلجيكي ينتهي تعاقده مع تشيلسي صيف عام 2020 بعدما انضم إلى البلوز من ليل الفرنسي في عام 2012 مقابل 32 مليون جنيه إسترليني.
إيدين-هازارد

هازارد يثير الشكوك حول مستقبله مع تشيلسي

سجل النجم البلجيكي إيدين هازارد ركلة الترجيح الحاسمة التي أهلت تشيلسي إلى نهائي الدوري الأوروبي على حساب إينتراخت فرانكفورت، ليواجه البلوز في المباراة النهائية مواطنه أرسنال، في مباراة قد تكون الأخيرة للنجم البلجيكي إذا قرر الرحيل عن الفريق اللندني هذا الصيف، وارتبط اسم صانع الألعاب البلجيكي بشدة بالانتقال إلى ريال مدريد، وذلك في الوقت الذي يرغب فيه الفريق الملكي في إحداث ثورة في الميركاتو المقبل بعد الموسم الباهت الذي مر به الفريق، إلى جانب رغبة هازارد نفسه في العمل مع مدرب الريال زين الدين زيدان، وذلك حسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.
ليفربول - برشلونة (3)

ماذا ننتظر من الجولة الأخيرة في البريميرليج؟

تختتم مباريات الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2018- 2019، يوم الأحد المقبل من خلال إقامة مباريات الجولة رقم 38 والأخيرة في ميعاد واحد، وهو الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة. وستشهد تلك الجولة حسم الكثير من الأمور، فبعد أن ضمنت أندية ليفربول ومانشستر سيتي وتشيلسي التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، يبقى أن نعرف هوية الفريق الرابع وهوية الفريق البطل وهوية الفرق التي ستتأهل إلى الدوري الأوروبي الموسم المقبل، إلى جانب معرفة المراكز التي ستنهي بها كل الفرق لتحديد قيمة الجوائز المالية التي ستحصل عليها.
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