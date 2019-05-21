اللعب المالي النظيف يدفع تشيلسي لبيع هازارد

٢١ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٤ م

إيدين هازارد

ارتبط اسم النجم البلجيكي إيدين هازارد بالانتقال إلى ريال مدريد خلال هذا الصيف بقوة، حيث صرح هازارد نفسه بأنه أخبر نادي تشيلسي برغبته، حيث يرغب في أن يضع حدًا لمسيرة 7 سنوات قضاها في صفوف البلوز بعد خوض نهائي الدوري الأوروبي الأسبوع المقبل أمام أرسنال، وذلك في الوقت الذي يرغب فيه المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في التعاقد معه، من أجل إعادة بناء فريق ريال مدريد، بعد الموسم المخيب للآمال الذي مر به المرينجي هذا الموسم، وخروجه خالي الوفاض دون التتويج بأي لقب.

وينتهي عقد هازارد مع تشيلسي في شهر يونيو من عام 2020، وبالتالي بإمكان ريال مدريد الانتظار موسم إضافي والحصول على خدماته بالمجان. وتوصل تشيلسي الآن إلى أنه لا يمكن المغامرة بترك هازارد يرحل بالمجان، خوفًا من خرق سياسة اللعب المالي النظيف الخاصة بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا". وفي حال وافق تشيلسي

وينتهي عقد هازارد مع تشيلسي في شهر يونيو من عام 2020، وبالتالي بإمكان ريال مدريد الانتظار موسم إضافي والحصول على خدماته بالمجان.



وتوصل تشيلسي الآن إلى أنه لا يمكن المغامرة بترك هازارد يرحل بالمجان، خوفًا من خرق سياسة اللعب المالي النظيف الخاصة بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".



وفي حال وافق تشيلسي على بيع هازارد إلى ريال مدريد، فلن يقل ثمنه عن 100 مليون يورو، وهو مبلغ كبير سيساعد البلوز على تلبية احتياجتهم المادية.



يذكر أن هازاد سجل 16 هدفًا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم وصنع 15 أخرى، ليساعد البلوز على إنهاء البطولة في المركز الثالث، والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.