7 شرائح وزيادة 14.9%.. اعرف أسعار الكهرباء الجديدة

٢١ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٩ م

إعلان أسعار الكهرباء الجديدة

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن نسبة الزيادة الجديدة فى أسعار شرائح الكهرباء 14.9%، يتم تطبيقها اعتبارا من يوليو المقبل على فاتورة الاستهلاك، مشيرا خلال مؤتمر الإعلان عن أسعار الكهرباء الجديدة، إلى أن متوسط سعر بيع الكهرباء هذا العام بلغ 23%، لافتا إلى أن خطة رفع الدعم كان من المقرر أن تنتهى فى يوليو 2019، إلا أنه مع ارتفاع سعر صرف العملة الأجنبية خلال العام 2017، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمدّ خطة رفع الدعم إلى 8 سنوات بدلا من 5، لتخفيف العبء عن المواطنين، وبالفعل وضعت الوزارة خطة جديدة تمتد عملية رفع الدعم فيها حتى يوليو 2021.

أسعار شرائح الكهرباء الجديدة التى يتم تطبيقها اعتبارا من يوليو المقبل: الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (30 قرشا بدلا من 22 قرش) الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (40 قرشا بدلا من 30 قرشا) الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (50 قرشا بدلا من 36 قرشًا) الشريحة الرابعة من 201 إلى 350