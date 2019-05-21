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انفجار اسطوانة غاز داخل مطعم فول في البحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٢١ مايو ٢٠١٩ - ١٢:١٤ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق في مطعم فول وفلافل، بقرية أبو داوود التابعة لمركز الدلنجات، إثر انفجار اسطوانة الغاز الخاصة بالمطعم بسبب ماس كهربائي، وسط حالة من الرعب بين الأهالي الذين قاموا بإخماد الحريق مع الحماية المدنية، دون حدوث أي إصابات، وتم انتداب فريق من النيابة العامة بمركز الدلنجات لمعاينة الحريق لتحديد السبب الرئيسي في الحريق، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
تلقى اللواء مجدى القمري مساعد وزير الداخلية ومدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ يفيد بحريق داخل مطعم فول وفلافل بقرية أبو مسعود بدائرة مركز الدلنجات. على الفور، انتقل ضباط مباحث مركز شرطة الدلنجات، والنقيب صلاح الكفراوي رئيس قطاع الحماية المدنية بالدلنجات
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طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

«المحافظين»: يجب محاسبة وزير التعليم بسبب «التابلت»

قال النائب مصطفى كمال الدين حسين، عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، إن وزير التربية والتعليم لا بد أن يُحاسب على إهدار المال العام، على خلفية أزمة "التابلت" التي شهدتها امتحانات الثانوية العامة، التى وصلت إلى حد تظاهر طلاب أولى ثانوي بعدد من المحافظات اعتراضًا على ذلك النظام. وأضاف "حسين"، أن تلك الأزمة تعد جزءًا من فشل الوزير في المنظومة التعليمية، لأنه كثف جهوده على منظومة التعليم التكنولوجية فقط، وأهمل باقي أركان المنظومة، من بنية تحتية للمدارس، وتطوير للمناهج، واهتمام بالمعلمين من الناحية التدريبية والاجتماعية والمادية.
محمد-شاكر (2)

شاكر: السيسي قرر مد تحريك أسعار الكهرباء لمصلحة المواطن

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن القيادة السياسية اتخذت قرار إطالة أمد تحريك أسعار الكهرباء من 5 إلى 8 سنوات لتخفيف الأعباء عن المواطن. وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن تحرير سعر صرف الدولار كان له تأثير على سعر الكهرباء، وأن الحكومة أعلنت قبل ذلك أكثر من مرة عن الزيادات التي ستتم تدريجيًّا، وتحديدًا في شهر يوليو من كل عام مع تطبيق الميزانية الجديدة للدولة.
الصلاة (1)

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 22 مايو بمحافظات مصر

بمناسبة شهر رمضان الكريم، تقدم "التحرير" اليوم الأربعاء 22 مايو، خدمة مواقيت الصلاة ومواعيد رفع الأذان، في عدد من المدن والمحافظات المصرية، حسب التوقيتات المحلية، وهي: "القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وأسيوط".. ويصوم المصريون في أول أيام رمضان، 15 ساعة و3 دقائق، ومن المعروف أن أطول عدد ساعات للصيام تكون في آخر الشهر، إذ تصل إلى 15 ساعة و43 دقيقة. وهي فترة زمنية متوسطة مقارنة بدول العالم، والتي تسجل فيها الدول الإسكندنافية "الدنمارك والنرويج والسويد"، عدد ساعات صيام يتراوح من 20 إلى 21 ساعة.
زيوت-عطرية

حكم العطر في رمضان.. الأزهر والإفتاء يجيبان

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن من شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حبه الطيب والإكثار من التطيب؛ قَالَ رَسُولُ الله: «حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطِّيبُ، وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ». وأضاف مفتى الجمهورية، فى فتوى له، أن الطيب ممنوع في أثناء الإحرام، ومع ذلك فقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يضع الطيب قبل الإحرام؛ روى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: "كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ".
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امتحانات-الصف-الأول الثانوي-بالتابلت‎ (3)

عذرا لم يتم التحقق.. رسالة «فشل التابلت» في البحيرة

"عذرا لم يتم التحقق من صحة رمز الجلسة.. يرجى التحقق من إدخال رمز جلسة العمل الخاص بك بشكل صحيح وإعادة المحاولة".. هذه كانت الرسالة التي خرجت لطلاب الصف الأول الثانوي على شاشات التابلت خلال تشغيلهم سيستم امتحان اللغة العربية بمعظم مدارس البحيرة، ما أدى لاستبدال الامتحان على ورق مطبوع، حيث شهدت جميع المدارس الثانوية بمحافظة البحيرة مشكلة كبيرة مع بداية امتحانات آخر العام باستخدام التابلت، ولم يستطع الطلاب أداء الامتحان على أجهزة التابلت، وذلك لوجود مشاكل فى السيستم وعدم عمل الفلاشة التي تم تسليمها للطلاب في معظم المدارس.
قطار (2)

عودة حركة القطارات بالبحيرة بعد توقفها ساعتين

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة بقيادة العقيد محمد بلبع، من فتح طريق السكة الحديد بعد رفع 3 عربات خرجوا عن قضيب السكة الحديد بمزلقان جزيرة البط بمدينة دمنهور، بواسطة ونش تابعة للسكة الحديد قادم من طنطا، وتم تخزين الـ18 عربة في مخزن السكة الحديد بدمنهور، لحين الانتهاء من أعمال الصيانة، إذ شهد المزلقان خروج 3 عربات من قطار بضائع "بازلت" كان متجها إلى القاهرة عن قضيب السكة الحديد، ما أدى إلى توقف حركة القطارات لمدة أكثر من ساعتين في محطات أبو حمص وكفر الدوار ودمنهور، وتم فتح الطريق ورجوع حركة القطارات.
قصف سوريا

دمشق تُعلن التصدي لأهداف إسرائيلية قرب العاصمة

شهد محيط العاصمة دمشق، الجمعة، دوي انفجار، حيث أن دفاعات الجيش الجوية استهدفت "أجساما مضيئة" قادمة من اتجاه إسرائيل، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا". وتبين أن الدفاعات الجوية في الجيش السوري استطاعت أن تسقط عددا من الأجسام القادمة من إسرائيل. وأوضح مصدر عسكري سوري أن وسائط الدفاع الجوي اكتشفت أهدافا معادية قادمة من اتجاه القنيطرة وتصدت لها، بحسب "سكاي نيوز". وكانت أطراف بلدة يلدا بريف دمشق قد شهدت العثور على كميات من الأسلحة والذخائر بينها صواريخ أمريكية من صنع إسرائيلي، في إطار عمليات الجيش العربي السوري في مكافحة الإرهاب.
تفجيرات-سريلانكا (2)

سريلانكا تفرض حظر التجول «ليلا» في جميع أنحاء البلاد

فرض حظر التجول "ليلا" حتى الساعة 4 فجر غد الثلاثاء، في جميع أنحاء البلاد بعد أعمال عنف ضد المسلمين. ذكرت قناة "فرانس 24 " مشيرة إلى حظر سريلانكا أيضا موقع "فيسبوك" وتطبيق "واتساب" ومنصات أخرى للتواصل الاجتماعي، بعد عمليات عنف مناهضة للمسلمين في عدة مدن، تأتي بعد أسابيع من اعتداءات عيد الفصح التي استهدفت خصوصا كنائس. وتعود أسباب موجة العنف في سريلانكا إلى سلسلة تفجيرات وقعت في 21 أبريل الماضي، واستهدفت العديد من الكنائس والفنادق، يوم "عيد الفصح"، حيث قتل 321 شخصا، وأصيب أكثر من 520 آخرين جراء موجة العنف غير المسبوقة التي تشهدها سيرلانكا.
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