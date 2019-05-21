رياضة

جيرالدو يزين قائمة أنجولا المشاركة في أمم إفريقيا

٢١ مايو ٢٠١٩ - ١٢:١٥ م
جيرالدو
جيرالدو
أعلن المدرب الصربي سرديان فاسيليفيتش عن القائمة الأولية لمنتخب أنجولا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر هذا الصيف، وضمت القائمة 26 لاعبًا من بينهم جناح الأهلي جيرالدو، وتقع أنجولا في المجموعة الخامسة التي تستضيفها مدينة السويس وإلى جانبها كل من تونس ومالي وموريتانيا، وضمت القائمة مدافع لاتسيو الإيطالي باستوس إلى جانب برونو جاسبر لاعب سبورتينج لشبونة البرتغالي، وجاءت القائمة كالآتي: حراسة المرمى: توني كاباسا (بريميرو دي أجوستو) – لاندو مافنجا (إنتركلوب) – كريستوفاو سيماو (هويلا).
الدفاع: إيدي أفونسو (بترو دي لواندا ) – ويسلون جاسبر (بترو دي لواندا) – ماسانجونا أفونسو (بريميرو دي أجوستو) – سالوماو تروكو (بريميرو دي أجوستو) – إسحاق دا كوستا (بريميرو دي أجوستو) – باتاو جوناثام (ريو أفي) – ماتا ماكوني (كلوب بروج) – باستوس (لاتسيو) –
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الاهلى-والمصرى

المصري: رد فيفا كان صادمًا حول العودة لاستاد بورسعيد

كشف حسن عمار، عضو مجلس إدارة المصري البورسعيدي، عن رد الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» على النادي بشأن شكواه لعدم اللعب في ستاد بورسعيد. وقال عمار في تصريحات تليفزيونية، مساء الثلاثاء، إن الفيفا رد على شكوى النادي قائلًا: «عدم اللعب في بورسعيد ليس مسئوليتنا وإنما مسئولية اتحاد الكرة والاتحاد الإفريقي»، مشيرًا إلى أن رد الفيفا كان صادمًا لمجلس إدارة المصري، وأن الاستاد سيتم إصلاحه بالصورة المطلوبة. وعن مستقبل نجم الفريق إسلام عيسى، شدد أنه لن يرحل وباق مع المصري، موضحًا أنه لم يتلق أي عروض الفترة الحالية.
وليد-سليمان

مدرب المنتخب يكشف سر ضم وليد سليمان وأحمد علي

كشف تيتو جارسيا، المدرب العام لمنتخب مصر، عن سر انضمام وليد سليمان، لاعب الأهلي، لقائمة الفراعنة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر. وقال جارسيا في تصريحات لبرنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، عبر فضائية «صدى البلد»: «وليد سليمان لاعب قادر على إحداث الفارق، وسبب ضمه في أمم إفريقيا بعدما كان خارج الحسابات في وقت سابق، أن البطولة المقبلة ستقام في مصر وليس الكاميرون، وبالتالي فالمنتخب يحتاج لاعبين قادرين على اللعب تحت ضغط جماهيري كبير دون تأثير على مستواهم، وهو ما يتوفر في وليد سليمان».
بتروجت

في بيان رسمي.. بتروجت يرفض خوض مباراة المقاولون

أصدر مجلس إدارة نادي بتروجت بيانًا رسميًا، منذ قليل، بعد خسارة الفريق من سموحة بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، على استاد المكس بالإسكندرية، وتأزم موقف الفريق البترولي في بطولة الدوري واقترابه من الهبوط. وجاء في نص البيان: «قرر مجلس إدارة نادى بتروجت برئاسة المهندس أحمد فهيم رفض خوض مباراه الفريق البترولى مع فريق المقاولون العرب التى كان مقرر إقامتها يوم 2 يونيو المقبل على ملعب استاد السويس الجديد وذلك بسبب عدم خوض الفرق المنافسة على الهبوط لكل مؤجلاتها حرصا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية».
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تميمة-امم -افريقيا

الكشف عن تميمة بطولة أمم إفريقيا 2019 (فيديو)

نشرت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، عبر الصفحة الرسمية للبطولة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تميمة البطولة الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا، وتتمثل التميمة في شكل طفل يرتدي قميص منتخب مصر، والزي الفرعوني، ويقف واضعًا قدمه على كرة البطولة الرسمية، كما نشر محمد فضل، مدير بطولة أمم إفريقيا 2019، فيديو وصورا للتميمة، وكذلك صورة مع مصمميها وهما ثنائي مصري.
أجيري (2)

أجيري يصدم نجوم الأهلي والزمالك قبل كأس الأمم

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، وحل المنتخب الوطني على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا، ومن المقرر أن يدخل المنتخب الوطني معسكرًا مغلقًا خلال الأسبوع الأول من يونيو في مدينة برج العرب؛ حيث سيخوض وديتين.
الاهلي-وسموحة (9)

حسام حسن عن الخسارة من الأهلي: «إحنا في رمضان»

أعرب حسام حسن، المدير الفني لسموحة، عن غضبه الشديد، بعد الخسارة التي تلقاها فريقه أمام الأهلي، مساء السبت، قائلًا: «حسبي الله ونعم الوكيل، ومبروك للأهلي، وحرام اللي بيحصل في الكورة المصرية، وحرام نتحدف بالترابيزات والأزايز، رغم وجود عدد كبير من أفراد الأمن». وسجل المارد الأحمر هدفًا قاتلًا في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع للمباراة +98، عن طريق الأنجولي جيرالدو دا وكوستا، وهو الأمر الذي اعترض عليه الجهاز الفني لسموحة بقيادة حسام حسن، خاصة أن الحكم الرباع قد أشار باحتساب 7 دقائق وقت بدلًا من الضائع.
حسن-شحاتة

حسن شحاته: بيراميدز خرج من المنافسة على الدوري

أكد حسن شحاتة، المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، أن الزمالك هو من أعاد الأهلي للمنافسة على لقب بطولة الدوري الممتاز، مشيرًا إلى أن قوام المنتخب المصري تحت قيادة المدرب المكسيكي خافيير أجيري غير ثابت، وغير معروف حتى الآن، جاء ذلك في تصريحات تليفزيونية، مساء اليوم الخميس، قائلا: "قوام المنتخب اختلف تمامًا عما كان عليه خلال فترة قيادتي للفراعنة، من حيث عدد اللاعبين المحترفين الذي زاد كثيرًا".. فى عهدى المنتخب كان يضم أربعة لاعبين محترفين فقط، وباقى قوامه من اللاعبين المحليين".
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