جيرالدو يزين قائمة أنجولا المشاركة في أمم إفريقيا

٢١ مايو ٢٠١٩ - ١٢:١٥ م

جيرالدو

أعلن المدرب الصربي سرديان فاسيليفيتش عن القائمة الأولية لمنتخب أنجولا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر هذا الصيف، وضمت القائمة 26 لاعبًا من بينهم جناح الأهلي جيرالدو، وتقع أنجولا في المجموعة الخامسة التي تستضيفها مدينة السويس وإلى جانبها كل من تونس ومالي وموريتانيا، وضمت القائمة مدافع لاتسيو الإيطالي باستوس إلى جانب برونو جاسبر لاعب سبورتينج لشبونة البرتغالي، وجاءت القائمة كالآتي: حراسة المرمى: توني كاباسا (بريميرو دي أجوستو) – لاندو مافنجا (إنتركلوب) – كريستوفاو سيماو (هويلا).

الدفاع: إيدي أفونسو (بترو دي لواندا ) – ويسلون جاسبر (بترو دي لواندا) – ماسانجونا أفونسو (بريميرو دي أجوستو) – سالوماو تروكو (بريميرو دي أجوستو) – إسحاق دا كوستا (بريميرو دي أجوستو) – باتاو جوناثام (ريو أفي) – ماتا ماكوني (كلوب بروج) – باستوس (لاتسيو) –



الدفاع: إيدي أفونسو (بترو دي لواندا ) – ويسلون جاسبر (بترو دي لواندا) – ماسانجونا أفونسو (بريميرو دي أجوستو) – سالوماو تروكو (بريميرو دي أجوستو) – إسحاق دا كوستا (بريميرو دي أجوستو) – باتاو جوناثام (ريو أفي) – ماتا ماكوني (كلوب بروج) – باستوس (لاتسيو) – جوناس شيمينو (جيرونا) – برونو جاسبر (سبورتينج لشبونة).



الوسط: هيرينلسون دو كارمو (بترو دي لواندا) – مانويل كافومانا (بريميرو دي أجوستو) – جوزيه ماكاسيا (بريميرو دي أجوستو) – ستيلفاو دا كروز (دوديلانج).



الهجوم: كريستوفاو مابولولو (بريميرو دي أجوستو) – دياسوناما بونجا (برافوس دو ماكويس) – جاكينتو دالا (ريو أفي) – ماتيوس جاليانو (بوافيستا) – ألفريدو روبيرو (أنطاليا سبور) – دجالما كامبوس (ألانيا سبور) – جيرالدو (الأهلي) – ويلسون إدواردو (سبورتنج براجا) – جيريمي بيلا (ألباسيتي).





