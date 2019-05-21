ضبط 220 قطعة سلاح وتنفيذ 75 ألف حكم قضائي في24 ساعة

تحرير:محمد رشدي ٢١ مايو ٢٠١٩ - ١٢:١٦ م

أسلحة -أرشيفية-

قطاع الأمن العام، واصل حملاته الأمنية لملاحقة الخارجين على القانون وحائزى السلاح والمخدرات بكافة المحافظات، ونجحت جهود الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم في ضبط "220 قطعة سلاح ناري بينها 66 بندقية، 268 قضية مخدرات، 199 دراجة نارية مخالفة ، 24766 مخالفة مرورية ، 419 مخالفة مرافق ، 37 قضية مصنفات، وتنفيذ 75793 حكما قضائيا متنوعة"، خلال الـ24 ساعة الماضية، جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وإحكام السيطرة الأمنية.

كما وجه قطاع الأمن العام حملات أمنية مكبرة لرفع معدلات تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح البنوك والشركات وهيئات الدولة المختلفة ضد المدينين المحكوم عليهم الهاربين من سداد مديونياتهم حماية للاقتصاد القومي. وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام خلال شهر أبريل الماضي عن تنفيذ 217 حكما قضائيا متنوعة

كما وجه قطاع الأمن العام حملات أمنية مكبرة لرفع معدلات تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح البنوك والشركات وهيئات الدولة المختلفة ضد المدينين المحكوم عليهم الهاربين من سداد مديونياتهم حماية للاقتصاد القومي.



وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام خلال شهر أبريل الماضي عن تنفيذ 217 حكما قضائيا متنوعة لصالح البنوك والهيئات، وتم تنفيذ 210 أحكام قضائية بإجمالي مديونية بلغت 4,602,750 أربعة ملايين وستمائة واثنين ألف وسبعمائة وخمسين جنيهاً لصالح 9 بنوك مختلفة، وتنفيذ 7 أحكام قضائية لصالح 5 شركات وهيئات.



تحررت المحاضر اللازمة لكل واقعة وتولت النيابة التحقيق.



