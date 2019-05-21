تخفيض سرعة خطي المترو الأول والثاني بسبب الحرارة

٢١ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٢٤ م

مترو

قررت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق اليوم الثلاثاء، تخفيض سرعات قطارات الخطين الأول والثانى خارج النفق إلى 60 كم/س بدلا من 80 كم/س بسبب ارتفاع درجات الحرارة، حيث أصدرت إدارة هندسة السكة والقوى الكهربائية بالشركة تعليمات بتخفيض السرعة نظرا لارتفاع درجة الحرارة حفاظا على مسير القطارات و قضبان السكك الحديدية. وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الثلاثاء، ارتفاعا تدريجيا فى درجات الحرارة، وتبلغ درجات الحرارة المتوقعة اليوم بالقاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 21 درجة.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء، ارتفاعا آخر فى درجات الحرارة ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا. كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشوائب العالقة نهارا على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، والرياح معتدلة. وبالنسبة