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تخفيض سرعة خطي المترو الأول والثاني بسبب الحرارة

٢١ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٢٤ م
مترو
مترو
قررت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق اليوم الثلاثاء، تخفيض سرعات قطارات الخطين الأول والثانى خارج النفق إلى 60 كم/س بدلا من 80 كم/س بسبب ارتفاع درجات الحرارة، حيث أصدرت إدارة هندسة السكة والقوى الكهربائية بالشركة تعليمات بتخفيض السرعة نظرا لارتفاع درجة الحرارة حفاظا على مسير القطارات و قضبان السكك الحديدية. وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الثلاثاء، ارتفاعا تدريجيا فى درجات الحرارة، وتبلغ درجات الحرارة المتوقعة اليوم بالقاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 21 درجة.
ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء، ارتفاعا آخر فى درجات الحرارة ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا. كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشوائب العالقة نهارا على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، والرياح معتدلة. وبالنسبة
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طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

«المحافظين»: يجب محاسبة وزير التعليم بسبب «التابلت»

قال النائب مصطفى كمال الدين حسين، عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، إن وزير التربية والتعليم لا بد أن يُحاسب على إهدار المال العام، على خلفية أزمة "التابلت" التي شهدتها امتحانات الثانوية العامة، التى وصلت إلى حد تظاهر طلاب أولى ثانوي بعدد من المحافظات اعتراضًا على ذلك النظام. وأضاف "حسين"، أن تلك الأزمة تعد جزءًا من فشل الوزير في المنظومة التعليمية، لأنه كثف جهوده على منظومة التعليم التكنولوجية فقط، وأهمل باقي أركان المنظومة، من بنية تحتية للمدارس، وتطوير للمناهج، واهتمام بالمعلمين من الناحية التدريبية والاجتماعية والمادية.
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شاكر: السيسي قرر مد تحريك أسعار الكهرباء لمصلحة المواطن

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن القيادة السياسية اتخذت قرار إطالة أمد تحريك أسعار الكهرباء من 5 إلى 8 سنوات لتخفيف الأعباء عن المواطن. وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن تحرير سعر صرف الدولار كان له تأثير على سعر الكهرباء، وأن الحكومة أعلنت قبل ذلك أكثر من مرة عن الزيادات التي ستتم تدريجيًّا، وتحديدًا في شهر يوليو من كل عام مع تطبيق الميزانية الجديدة للدولة.
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مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 22 مايو بمحافظات مصر

بمناسبة شهر رمضان الكريم، تقدم "التحرير" اليوم الأربعاء 22 مايو، خدمة مواقيت الصلاة ومواعيد رفع الأذان، في عدد من المدن والمحافظات المصرية، حسب التوقيتات المحلية، وهي: "القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وأسيوط".. ويصوم المصريون في أول أيام رمضان، 15 ساعة و3 دقائق، ومن المعروف أن أطول عدد ساعات للصيام تكون في آخر الشهر، إذ تصل إلى 15 ساعة و43 دقيقة. وهي فترة زمنية متوسطة مقارنة بدول العالم، والتي تسجل فيها الدول الإسكندنافية "الدنمارك والنرويج والسويد"، عدد ساعات صيام يتراوح من 20 إلى 21 ساعة.
زيوت-عطرية

حكم العطر في رمضان.. الأزهر والإفتاء يجيبان

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن من شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حبه الطيب والإكثار من التطيب؛ قَالَ رَسُولُ الله: «حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطِّيبُ، وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ». وأضاف مفتى الجمهورية، فى فتوى له، أن الطيب ممنوع في أثناء الإحرام، ومع ذلك فقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يضع الطيب قبل الإحرام؛ روى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: "كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ".
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وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

التخطيط: تنفيذ 12 مشروعا بـ«النقل» بـ9.6 مليار جنيه

التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، للتباحث حول الخطة الاستثمارية لوزارة النقل والتعاون الاستثماري بين الهيئات التابعة لوزارة النقل والبنوك والمؤسسات المالية الدولية، وحضر اللقاء قيادات الوزارتين. وأشارت "السعيد" خلال اللقاء إلى النقلة الإيجابية التي يشهدها قطاع النقل حاليا، ولفتت إلى أن الخطة التي استعرضتها وزارة النقل تتضمن خطوات تنموية في هذا القطاع المهم، مؤكدة حرص الوزارة على تقديم الدعم اللازم لقطاع النقل.
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الوزير لـ«العاملين بالمترو»: سوف أفاجئكم صباحا ومساء

أجرى وزير النقل، الفريق مهندس كامل الوزير، جولة تفقدية اليوم الاثنين، بعدد من محطات الجزء الأول من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، حيث تابع أعمال تنفيذ محطات جمال عبد الناصر وماسبيرو والزمالك، وفي محطة مترو جمال عبد الناصر تابع معدلات تنفيذ المحطة، واستعرض مع مسئولي الهيئة القومية للأنفاق أعمال الأرصاد المساحية وإجراءات السلامة والأمان التي تتم في أثناء أعمال التنفيذ، وطالب الفريق كامل الوزير وزير النقل بأن تتم الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية.
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أبرزها السكة الحديد.. البنك الدولي يعرض دعم مصر في 3 قطاعات

اجتمع الفريق أول كامل الوزير، وزير النقل، مع وفد البنك الدولى بحضور رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية وقيادات وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق، لمتابعة موقف المشروعات المشتركة الحالية وسبل دعم وتطوير منظومة النقل في مصر، وأكد وفد البنك الدولي في بداية الاجتماع على التزام البنك بدعم جهود مصر فى تعزيز قطاع النقل ودعم وزارة النقل وخاصةً السكك الحديدية المصرية للنهوض بهذا القطاع الهام بالإضافة إلى إمكانية التعاون في مجال مترو الانفاق والنقل البحري.
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أول عيد لـ«كامل الوزير» في السكة الحديد.. انضباط

قبل أسبوعين من إجازة عيد الفطر، تتزين محطة قطارات مصر برمسيس لاستقبال آلاف المواطنين من الركاب المسافرين إلى مختلف محافظات مصر، لقضاء إجازة عيد الفطر مع أسرهم وأقاربهم. ومنذ أيام تشهد المحطة وجودا أمنيا مكثفا من قبل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، حيث انتشر العشرات من الضباط وأفراد الأمن أمام شبابيك حجز التذاكر وعلى أرصفة المحطة ووسط الركاب، للحفاظ على أرواح المواطنين، تفاديا لحدوث أي مشكلات قد تقع أو أعمال تخريبية قد تحدث خلال تلك الفترة.
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