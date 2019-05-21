سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

انتهاء التصحيح.. نتائج الإعدادية بالإسكندرية من هنا

تحرير:محمد مجلي ٢١ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٢٧ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
يترقب أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية والتى أجريت فى 11 مايو الماضى واستمرت لمدة أسبوع، حيث كشف مصدر بمديرية التربية والتعليم عن الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات والتجميع وأنه من المنتظر قيام مصطفى العجمي وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، باعتمادها من الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية والبدء بإعلان نتائج أوائل الشهادة الإعدادية، ثم توزيع باقى النتائج على المدارس لإعلانها رسمياً ووضعها على الموقع الرسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.
وتقدم للامتحان 82 ألفا و699 طالبا وطالبة يؤدون الامتحانات أمام 324 لجنة بواقع 77 لجنة بإدارة المنتزه و73 بإدارة شرق و39 بإدارة وسط و8 لجان بالجمرك و21 لجنة بغرب و44 لجنة بالعجمي و28 بالعامرية و34 لجنة ببرج العرب فيما يؤدي 1985 طالبا بالتربية الخاصة والإعدادي المهني امتحانهم أمام اثنتي عشرة لجنة. وشكى
اقرأ المزيد
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

«المحافظين»: يجب محاسبة وزير التعليم بسبب «التابلت»

قال النائب مصطفى كمال الدين حسين، عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، إن وزير التربية والتعليم لا بد أن يُحاسب على إهدار المال العام، على خلفية أزمة "التابلت" التي شهدتها امتحانات الثانوية العامة، التى وصلت إلى حد تظاهر طلاب أولى ثانوي بعدد من المحافظات اعتراضًا على ذلك النظام. وأضاف "حسين"، أن تلك الأزمة تعد جزءًا من فشل الوزير في المنظومة التعليمية، لأنه كثف جهوده على منظومة التعليم التكنولوجية فقط، وأهمل باقي أركان المنظومة، من بنية تحتية للمدارس، وتطوير للمناهج، واهتمام بالمعلمين من الناحية التدريبية والاجتماعية والمادية.
محمد-شاكر (2)

شاكر: السيسي قرر مد تحريك أسعار الكهرباء لمصلحة المواطن

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن القيادة السياسية اتخذت قرار إطالة أمد تحريك أسعار الكهرباء من 5 إلى 8 سنوات لتخفيف الأعباء عن المواطن. وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن تحرير سعر صرف الدولار كان له تأثير على سعر الكهرباء، وأن الحكومة أعلنت قبل ذلك أكثر من مرة عن الزيادات التي ستتم تدريجيًّا، وتحديدًا في شهر يوليو من كل عام مع تطبيق الميزانية الجديدة للدولة.
الصلاة (1)

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 22 مايو بمحافظات مصر

بمناسبة شهر رمضان الكريم، تقدم "التحرير" اليوم الأربعاء 22 مايو، خدمة مواقيت الصلاة ومواعيد رفع الأذان، في عدد من المدن والمحافظات المصرية، حسب التوقيتات المحلية، وهي: "القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وأسيوط".. ويصوم المصريون في أول أيام رمضان، 15 ساعة و3 دقائق، ومن المعروف أن أطول عدد ساعات للصيام تكون في آخر الشهر، إذ تصل إلى 15 ساعة و43 دقيقة. وهي فترة زمنية متوسطة مقارنة بدول العالم، والتي تسجل فيها الدول الإسكندنافية "الدنمارك والنرويج والسويد"، عدد ساعات صيام يتراوح من 20 إلى 21 ساعة.
زيوت-عطرية

حكم العطر في رمضان.. الأزهر والإفتاء يجيبان

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن من شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حبه الطيب والإكثار من التطيب؛ قَالَ رَسُولُ الله: «حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطِّيبُ، وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ». وأضاف مفتى الجمهورية، فى فتوى له، أن الطيب ممنوع في أثناء الإحرام، ومع ذلك فقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يضع الطيب قبل الإحرام؛ روى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: "كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ".
اقرأ المزيد من الأخبار
امتحانات-الصف-الأول الثانوي-بالتابلت‎ (6)

85 % أدوا امتحان الأحياء على التابلت في الإسكندرية

أكد مصطفى العجمي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، انتظام امتحانات الصف الأول الثانوي لليوم الثاني على التوالي وتمكن الطلاب من التسجيل على التابلت وأداء الامتحانات إلكترونياً، مشيراً إلى أن 85% من طلاب الصف الأول الثانوي داخل 90 مدرسة تمكنوا من أداء امتحان مادة الأحياء إلكترونياً وتم التسجيل على "التابلت" بينما تم الدفع بالامتحان الاحتياطي بنظام الورقي فى 19 مدرسة فقط وذلك بنسبة 15% وأشار إلى استقرار الأمور بنسبة كبيرة داخل مدارس الإسكندرية مقارنة بيوم أمس.
السيسى

السيسي يشهد الاحتفال بعيد العمال (بث مباشر)

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، الاحتفالية التي ينظمها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمناسبة عيد العمال في محافظة الإسكندرية. ويحضر الاحتفال: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الوزراء، عدد من قادة الأفرع الرئيسية بالقوات المسلحة، وكبار رجال الدولة.
شم-النسيم-بالإسكندرية (1)

تحذير من نزول شاطىء الموت بالإسكندرية في شم النسيم

أغلقت قوات الأمن بمحافظة الإسكندرية، اليوم الإثنين، بالتزامن مع احتفالات أعياد شم النسيم، شاطئي "البيطاش والهانوفيل" بالعجمي، بالإضافة إلى منع النزول إلى شاطئ النخيل، غرب عروس البحر الأبيض المتوسط. وأرجعت الجهات الأمنية غلق الشواطئ إلى عدم حصولها على تصاريح أمنية للعمل. بينما فوجئ عدد كبير من الزائرين بغلق الشواطئ وتوجهوا إلى شواطئ أخرى. وقال محمد فتحي، مدير شواطئ العجمي، إنه بالفعل تم إغلاق شاطئي البيطاش والهانوفيل، وذلك لمخالفتهما الصريحة لقواعد العمل.
قطارات (2)

السكة الحديد تعلن مواعيد القطارات في رمضان

أعلن المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، في بيان له، اليوم الإثنين، عن تعديل مواعيد بعض القطارات على خطوط الوجه البحري، خلال شهر رمضان، لتناسب مع مواعيد الإفطار، وتضمنت التعديلات مواعيد بعض القطارات على خطوط "القاهرة - الإسكندرية"، و"القاهرة - المنصورة"، و"القاهرة - الإسماعيلية" والعكس، موضحا أن التعديلات تشمل: قيام قطار 1915 سياحي "القاهرة - المنصورة" الساعة الثالثة و10 دقائق عصرا، وقيام قطار 925 مكيف "القاهرة - الإسكندرية" الساعة الخامسة عصرا، قيام قطار 927 مكيف "القاهرة - الإسكندرية الساعة الثامنة مساءً.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org