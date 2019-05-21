انتهاء التصحيح.. نتائج الإعدادية بالإسكندرية من هنا

تحرير:محمد مجلي ٢١ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٢٧ م

صورة أرشيفية

يترقب أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية والتى أجريت فى 11 مايو الماضى واستمرت لمدة أسبوع، حيث كشف مصدر بمديرية التربية والتعليم عن الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات والتجميع وأنه من المنتظر قيام مصطفى العجمي وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، باعتمادها من الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية والبدء بإعلان نتائج أوائل الشهادة الإعدادية، ثم توزيع باقى النتائج على المدارس لإعلانها رسمياً ووضعها على الموقع الرسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتقدم للامتحان 82 ألفا و699 طالبا وطالبة يؤدون الامتحانات أمام 324 لجنة بواقع 77 لجنة بإدارة المنتزه و73 بإدارة شرق و39 بإدارة وسط و8 لجان بالجمرك و21 لجنة بغرب و44 لجنة بالعجمي و28 بالعامرية و34 لجنة ببرج العرب فيما يؤدي 1985 طالبا بالتربية الخاصة والإعدادي المهني امتحانهم أمام اثنتي عشرة لجنة. وشكى