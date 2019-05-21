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الدولار يواصل خسائره أمام الجنيه.. وCIB أقل سعر

تحرير:رنا عبد الصادق ٢١ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٣٣ م
الدولار
الدولار
واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعها أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الكويت الوطني، وبنك عودة بواقع قرش واحد فقط، ليسجل أقل سعر بنحو 17.06 جنيه للبيع، و17.96 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في بنك البركة بواقع قرش واحد فقط أيضا ليسجل نحو 17.09 جنيه للبيع، و16.99 جنيه للشراء، بينما بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.97 جنيه، ونحو 17.07 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي.
واستقر سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك الإسكندرية، والبنك العربي الإفريقي، وبنك قناة السويس، والبنك الأهلي اليوناني، وبنك كريدي أجريكول، والمصرف المتحد، ليسجل نحو 17.07 جنيه للبيع، و16.97 جنيه للشراء. كما استقر سعر الدولار أيضا في كل من البنك المصري الخليجي، وبنك إتش إس بي سي،
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الدولار ينخفض في 10 بنوك.. والبنك الأهلي أقل سعر

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