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الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة.. والقاهرة 43 درجة

٢١ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٣٤ م
الطقس
الطقس
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاعا في درجات الحرارة، ليسود غدا الأربعاء طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على معظم الأنحاء نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد والرياح معتدلة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية.. أما عن حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شرقية.
بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا: القاهرة 25 43  شبين الكوم 23 43 طنطا 23 43 دمنهور 21 41 الإسكندرية 20 39 بلطيم 22 39 مطروح 20 37 السلوم 18 40 سيوة 23 44 بورسعيد 20 34 دمياط 20 34 الزقازيق 22 43 الإسماعيلية 23 43 السويس 23 41 العريش 20 38 رفح 20 37 رأس سدر 24 41 نخل 16 40 نويبع 28 39 طابا
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طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

«المحافظين»: يجب محاسبة وزير التعليم بسبب «التابلت»

قال النائب مصطفى كمال الدين حسين، عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، إن وزير التربية والتعليم لا بد أن يُحاسب على إهدار المال العام، على خلفية أزمة "التابلت" التي شهدتها امتحانات الثانوية العامة، التى وصلت إلى حد تظاهر طلاب أولى ثانوي بعدد من المحافظات اعتراضًا على ذلك النظام. وأضاف "حسين"، أن تلك الأزمة تعد جزءًا من فشل الوزير في المنظومة التعليمية، لأنه كثف جهوده على منظومة التعليم التكنولوجية فقط، وأهمل باقي أركان المنظومة، من بنية تحتية للمدارس، وتطوير للمناهج، واهتمام بالمعلمين من الناحية التدريبية والاجتماعية والمادية.
محمد-شاكر (2)

شاكر: السيسي قرر مد تحريك أسعار الكهرباء لمصلحة المواطن

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن القيادة السياسية اتخذت قرار إطالة أمد تحريك أسعار الكهرباء من 5 إلى 8 سنوات لتخفيف الأعباء عن المواطن. وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن تحرير سعر صرف الدولار كان له تأثير على سعر الكهرباء، وأن الحكومة أعلنت قبل ذلك أكثر من مرة عن الزيادات التي ستتم تدريجيًّا، وتحديدًا في شهر يوليو من كل عام مع تطبيق الميزانية الجديدة للدولة.
الصلاة (1)

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 22 مايو بمحافظات مصر

بمناسبة شهر رمضان الكريم، تقدم "التحرير" اليوم الأربعاء 22 مايو، خدمة مواقيت الصلاة ومواعيد رفع الأذان، في عدد من المدن والمحافظات المصرية، حسب التوقيتات المحلية، وهي: "القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وأسيوط".. ويصوم المصريون في أول أيام رمضان، 15 ساعة و3 دقائق، ومن المعروف أن أطول عدد ساعات للصيام تكون في آخر الشهر، إذ تصل إلى 15 ساعة و43 دقيقة. وهي فترة زمنية متوسطة مقارنة بدول العالم، والتي تسجل فيها الدول الإسكندنافية "الدنمارك والنرويج والسويد"، عدد ساعات صيام يتراوح من 20 إلى 21 ساعة.
زيوت-عطرية

حكم العطر في رمضان.. الأزهر والإفتاء يجيبان

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن من شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حبه الطيب والإكثار من التطيب؛ قَالَ رَسُولُ الله: «حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطِّيبُ، وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ». وأضاف مفتى الجمهورية، فى فتوى له، أن الطيب ممنوع في أثناء الإحرام، ومع ذلك فقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يضع الطيب قبل الإحرام؛ روى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: "كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ".
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طقس

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة.. واحذروا الشبورة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على القاهرة وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
طقس (1)

معتدل وحار وشديد الحرارة.. تعرف على طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد وتظهر السحب شمالا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط خفيفة لمعتدلة وارتفاع الموج من متر لمتر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، والبحر الأحمر معتدل لمضطرب، وارتفاع الموج من مترين لمترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
طقس (2)

الأرصاد: طقس اليوم حار على القاهرة والوجه البحري

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، انخفاضا في درجات الحرارة، ليسود اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، حار على القاهرة والوجه البحري حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارا ومعتدل ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، وتنشط السواحل الشمالية الشرقية، وحالة البحرين المتوسط والأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.
طقس (1)

الأرصاد: طقس اليوم لطيف شمالا معتدل على القاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، وإن ظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيفا ليلا على كل الأنحاء، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على شرق وجنوب البلاد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة هناك، وتنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
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