الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة.. والقاهرة 43 درجة

٢١ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٣٤ م

الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاعا في درجات الحرارة، ليسود غدا الأربعاء طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على معظم الأنحاء نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد والرياح معتدلة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية.. أما عن حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شرقية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا: القاهرة 25 43 شبين الكوم 23 43 طنطا 23 43 دمنهور 21 41 الإسكندرية 20 39 بلطيم 22 39 مطروح 20 37 السلوم 18 40 سيوة 23 44 بورسعيد 20 34 دمياط 20 34 الزقازيق 22 43 الإسماعيلية 23 43 السويس 23 41 العريش 20 38 رفح 20 37 رأس سدر 24 41 نخل 16 40 نويبع 28 39 طابا