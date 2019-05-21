رياضة

مارادونا يقاطع فيلما عن مسيرته بسبب كلمة

٢١ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٣٥ م
دييجو أرماندو مارادونا
دييجو أرماندو مارادونا
أعرب أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا عن غضبه الشديد من الفيلم الجديد الذي يسرد قصة حياته، مطالبًا المشاهدين بمقاطعته، وأتى غضب مارادونا من الفيلم بسبب الملصق الترويجي له والذي كتب عليه: "دييجو مارادونا: المتمرد والبطل والمحتال والرب"، حيث أعرب نجم بوكا جونيورز وبرشلونة ونابولي السابق عن استيائه من وصفه بكلمة المحتال، مشيرًا في مقابلة تليفزيونية بأنه لعب كرة القدم وتحصل على الأموال من الركض خلف الكرة ولم يكن سببًا في الاحتيال على أي شخص.
وقال مارادونا إنه إذا كان هدف القائمين على الفيلم هو جذب الجماهير عبر تلك العبارة، فهم سلكوا بالتالي الطريق الخطأ، مشيرًا إلى عدم إعجابه بتلك العناوين الخادعة. وأضاف الأرجنتيني بأنه لن يذهب إلى هذا الفيلم ويطالب الجميع بمقاطعته عند عرضه في دور العرض في شهر يونيو المقبل. وبدوره قال آصف كاباديا مخرج
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الاهلى-والمصرى

المصري: رد فيفا كان صادمًا حول العودة لاستاد بورسعيد

كشف حسن عمار، عضو مجلس إدارة المصري البورسعيدي، عن رد الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» على النادي بشأن شكواه لعدم اللعب في ستاد بورسعيد. وقال عمار في تصريحات تليفزيونية، مساء الثلاثاء، إن الفيفا رد على شكوى النادي قائلًا: «عدم اللعب في بورسعيد ليس مسئوليتنا وإنما مسئولية اتحاد الكرة والاتحاد الإفريقي»، مشيرًا إلى أن رد الفيفا كان صادمًا لمجلس إدارة المصري، وأن الاستاد سيتم إصلاحه بالصورة المطلوبة. وعن مستقبل نجم الفريق إسلام عيسى، شدد أنه لن يرحل وباق مع المصري، موضحًا أنه لم يتلق أي عروض الفترة الحالية.
وليد-سليمان

مدرب المنتخب يكشف سر ضم وليد سليمان وأحمد علي

كشف تيتو جارسيا، المدرب العام لمنتخب مصر، عن سر انضمام وليد سليمان، لاعب الأهلي، لقائمة الفراعنة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر. وقال جارسيا في تصريحات لبرنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، عبر فضائية «صدى البلد»: «وليد سليمان لاعب قادر على إحداث الفارق، وسبب ضمه في أمم إفريقيا بعدما كان خارج الحسابات في وقت سابق، أن البطولة المقبلة ستقام في مصر وليس الكاميرون، وبالتالي فالمنتخب يحتاج لاعبين قادرين على اللعب تحت ضغط جماهيري كبير دون تأثير على مستواهم، وهو ما يتوفر في وليد سليمان».
بتروجت

في بيان رسمي.. بتروجت يرفض خوض مباراة المقاولون

أصدر مجلس إدارة نادي بتروجت بيانًا رسميًا، منذ قليل، بعد خسارة الفريق من سموحة بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، على استاد المكس بالإسكندرية، وتأزم موقف الفريق البترولي في بطولة الدوري واقترابه من الهبوط. وجاء في نص البيان: «قرر مجلس إدارة نادى بتروجت برئاسة المهندس أحمد فهيم رفض خوض مباراه الفريق البترولى مع فريق المقاولون العرب التى كان مقرر إقامتها يوم 2 يونيو المقبل على ملعب استاد السويس الجديد وذلك بسبب عدم خوض الفرق المنافسة على الهبوط لكل مؤجلاتها حرصا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية».
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ميسي‎

بعد التتويج بالليجا.. ميسي ينفرد برقم قياسي جديد

يوم بعد الآخر، يحقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق برشلونة، رقمًا قياسيًا جديدًا، ينفرد به، حيث استطاع قائد البلوجران أن يعادل عدد أهدافه الذي سجله الموسم الماضي في بطولة الدوري الإسباني الممتاز، بعدما دخل بديلًا في مواجهة فريق ليفانتي، مساء اليوم السبت، والتي أقيمت على ملعب الكامب نو، ضمن مواجهات الجولة الخامسة والثلاثين من منافسات الليجا، ليسجل هدف الفوز للفريق الكتالوني، الذي حسم تتويجه رسميًا ببطولة الدوري، بعدما رفع رصيده إلى 83 نقطة محلقًا في الصدارة.
برشلونة‎

ميسي يقود برشلونة للتتويج بالدوري الإسباني

توج فريق برشلونة الإسباني بلقب الدوري الإسباني رسميًا للمرة الثانية على التوالى والسادسة والعشرين فى تاريخه، بعد فوزه على ضيفه فريق ليفانتي بهدف نظيف، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني "الليجا"، حيث دخل برشلونة مباراة اليوم أمام فياريال وهو في الصدارة برصيد 83 نقطة وكان ينقصه الفوز في مباراة اليوم ليتوج رسميًا وهو ما حدث، بينما دخل فريق فياريال المباراة وهو في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب المسابقة برصيد 39 نقطة.
أتليتكو-مدريد‎

أتليتكو يعمق جراح بلد الوليد ويؤجل تتويج برشلونة

خطف فريق أتليتكو مدريد، فوزًا صعبًا من نظيره بلد الوليد، بهدف نظيف، جاء عن طريق خواكين فيرنانديز، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب واندا ميتروبوليتانو، ضمن مواجهات الجولة، الخامسة والثلاثين من منافسات الدوري الإسباني، ليؤجل تتويج برشلونة بلقب الليجا، بعدما رفع رصيده إلى 74 نقطة في المركز الثاني، في المقابل توقف رصيد بلد الوليد عند 35 نقطة في المركز السابع عشر، بفارق نقطة واحدة عن جيرونا صاحب المركز الثامن عشر الذي يواجه إشبيلية غدا الأحد.
ليفربول‎

المباريات المتبقية لليفربول لاستعادة لقب الدوري

حقق ليفربول أمس الجمعة فوزًا هامًا على هيدرسفيلد بخماسية نظيفة على ملعب الأنفيلد ضمن مباريات الجولة رقم 36 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2018- 2019، وسجل الخماسية نابي كيتا إضافة إلى تسجيل نجم المنتخب الوطني محمد صلاح والنجم السنغالي ساديو ماني ثنائية لكل منهما، ليعود ليفربول إلى صدارة جدول الترتيب من جديد مؤقتًا برصيد 91 نقطة وبفارق نقطتين عن حامل اللقب مانشستر سيتي، الذي يواجه بيرنلي غدًا الأحد، وسيستعيد الصدارة من جديد في حال نجح في تحقيق الانتصار.
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