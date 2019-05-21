مارادونا يقاطع فيلما عن مسيرته بسبب كلمة

٢١ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٣٥ م

دييجو أرماندو مارادونا

أعرب أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا عن غضبه الشديد من الفيلم الجديد الذي يسرد قصة حياته، مطالبًا المشاهدين بمقاطعته، وأتى غضب مارادونا من الفيلم بسبب الملصق الترويجي له والذي كتب عليه: "دييجو مارادونا: المتمرد والبطل والمحتال والرب"، حيث أعرب نجم بوكا جونيورز وبرشلونة ونابولي السابق عن استيائه من وصفه بكلمة المحتال، مشيرًا في مقابلة تليفزيونية بأنه لعب كرة القدم وتحصل على الأموال من الركض خلف الكرة ولم يكن سببًا في الاحتيال على أي شخص.

وقال مارادونا إنه إذا كان هدف القائمين على الفيلم هو جذب الجماهير عبر تلك العبارة، فهم سلكوا بالتالي الطريق الخطأ، مشيرًا إلى عدم إعجابه بتلك العناوين الخادعة. وأضاف الأرجنتيني بأنه لن يذهب إلى هذا الفيلم ويطالب الجميع بمقاطعته عند عرضه في دور العرض في شهر يونيو المقبل. وبدوره قال آصف كاباديا مخرج

وقال مارادونا إنه إذا كان هدف القائمين على الفيلم هو جذب الجماهير عبر تلك العبارة، فهم سلكوا بالتالي الطريق الخطأ، مشيرًا إلى عدم إعجابه بتلك العناوين الخادعة.



وأضاف الأرجنتيني بأنه لن يذهب إلى هذا الفيلم ويطالب الجميع بمقاطعته عند عرضه في دور العرض في شهر يونيو المقبل.



وبدوره قال آصف كاباديا مخرج الفيلم في تصريحات لوكالة الأنباء رويترز، بأن الفيلم يضم العديد من اللقطات التي لم يشاهدها مارادونا عن نفسه وعن عائلته وعن أطفاله، وبالتالي سيكون الفيلم مليئا بالمشاعر بالنسبة له.



يذكر أن مارادونا غاب عن العرض الأول للفيلم في مهرجان كان يوم الأحد الماضي.