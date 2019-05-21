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أسعار الكهرباء الجديدة للقطاع التجاري

٢١ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٤٠ م
إعلان الأسعار الجديدة للكهرباء
إعلان الأسعار الجديدة للكهرباء
قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن نسبة الزيادة الجديدة فى أسعار شرائح الكهرباء 14.9%، يتم تطبيقها اعتبارا من يوليو المقبل على فاتورة الاستهلاك، مشيرا خلال مؤتمر الإعلان عن أسعار الكهرباء الجديدة، أن متوسط سعر بيع الكهرباء هذا العام بلغ 23%، لافتا إلى أن خطة رفع الدعم كان من المقرر أن تنتهى فى يوليو 2019، إلا أنه مع ارتفاع سعر صرف العملة الأجنبية خلال العام 2017، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمدّ خطة رفع الدعم إلى 8 سنوات بدلا من 5، لتخفيف العبء عن المواطنين، وبالفعل وضعت الوزارة خطة جديدة تمتد عملية رفع الدعم فيها حتى يوليو 2021.
أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للقطاع التجارى التى يتم تطبيقها اعتبارا من يوليو المقبل:الشريحة الأولى:من صفر إلى 100 كيلو وات (. 65 قرش بدلا من 55 قرش).الشريحة الثانية:من صفر إلى 250 كيلو وات (115 قرشا بدلا من جنيه).الشريحة الثالثة: من صفر حتى 600 كيلو وات (140 قرشا بدلا من 115 قرشا).الشريحة الرابعة:
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طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

«المحافظين»: يجب محاسبة وزير التعليم بسبب «التابلت»

قال النائب مصطفى كمال الدين حسين، عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، إن وزير التربية والتعليم لا بد أن يُحاسب على إهدار المال العام، على خلفية أزمة "التابلت" التي شهدتها امتحانات الثانوية العامة، التى وصلت إلى حد تظاهر طلاب أولى ثانوي بعدد من المحافظات اعتراضًا على ذلك النظام. وأضاف "حسين"، أن تلك الأزمة تعد جزءًا من فشل الوزير في المنظومة التعليمية، لأنه كثف جهوده على منظومة التعليم التكنولوجية فقط، وأهمل باقي أركان المنظومة، من بنية تحتية للمدارس، وتطوير للمناهج، واهتمام بالمعلمين من الناحية التدريبية والاجتماعية والمادية.
محمد-شاكر (2)

شاكر: السيسي قرر مد تحريك أسعار الكهرباء لمصلحة المواطن

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن القيادة السياسية اتخذت قرار إطالة أمد تحريك أسعار الكهرباء من 5 إلى 8 سنوات لتخفيف الأعباء عن المواطن. وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن تحرير سعر صرف الدولار كان له تأثير على سعر الكهرباء، وأن الحكومة أعلنت قبل ذلك أكثر من مرة عن الزيادات التي ستتم تدريجيًّا، وتحديدًا في شهر يوليو من كل عام مع تطبيق الميزانية الجديدة للدولة.
الصلاة (1)

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 22 مايو بمحافظات مصر

بمناسبة شهر رمضان الكريم، تقدم "التحرير" اليوم الأربعاء 22 مايو، خدمة مواقيت الصلاة ومواعيد رفع الأذان، في عدد من المدن والمحافظات المصرية، حسب التوقيتات المحلية، وهي: "القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وأسيوط".. ويصوم المصريون في أول أيام رمضان، 15 ساعة و3 دقائق، ومن المعروف أن أطول عدد ساعات للصيام تكون في آخر الشهر، إذ تصل إلى 15 ساعة و43 دقيقة. وهي فترة زمنية متوسطة مقارنة بدول العالم، والتي تسجل فيها الدول الإسكندنافية "الدنمارك والنرويج والسويد"، عدد ساعات صيام يتراوح من 20 إلى 21 ساعة.
زيوت-عطرية

حكم العطر في رمضان.. الأزهر والإفتاء يجيبان

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن من شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حبه الطيب والإكثار من التطيب؛ قَالَ رَسُولُ الله: «حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطِّيبُ، وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ». وأضاف مفتى الجمهورية، فى فتوى له، أن الطيب ممنوع في أثناء الإحرام، ومع ذلك فقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يضع الطيب قبل الإحرام؛ روى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: "كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ".
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عداد-الكهرباء (3)

7 شرائح وزيادة 14.9%.. اعرف أسعار الكهرباء الجديدة

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن نسبة الزيادة الجديدة فى أسعار شرائح الكهرباء 14.9%، يتم تطبيقها اعتبارا من يوليو المقبل على فاتورة الاستهلاك، مشيرا خلال مؤتمر الإعلان عن أسعار الكهرباء الجديدة، إلى أن متوسط سعر بيع الكهرباء هذا العام بلغ 23%، لافتا إلى أن خطة رفع الدعم كان من المقرر أن تنتهى فى يوليو 2019، إلا أنه مع ارتفاع سعر صرف العملة الأجنبية خلال العام 2017، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمدّ خطة رفع الدعم إلى 8 سنوات بدلا من 5، لتخفيف العبء عن المواطنين، وبالفعل وضعت الوزارة خطة جديدة تمتد عملية رفع الدعم فيها حتى يوليو 2021.
عداد-الكهرباء

الكهرباء: خطة عاجلة لتغيير 20 مليون عداد تقليدي لمسبوق الدفع

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة تستهدف تغيير 20 مليون عداد تقليدي إلى عدادات مسبوقة الدفع خلال فترة زمنية 5 سنوات، مشيرا إلى أنه تم وضع خطة عاجلة للانتهاء من عملية الاستبدال، واصفا الاتجاه إلى هذه الخطوة بأنها "إنجاز غير مسبوق"، كما أشار خلال المؤتمر الصحفى للإعلان عن الأسعار الجديدة لشرائح استهلاك الكهرباء، اليوم الثلاثاء، إلى أن الخطة شملت تغيير أى عداد يتعرض للعطل أو الرفع نتيجة مديونية أو رفع قدرة أو غيرها بآخر مسبوق الدفع،
محمد-شاكر (2)

إعلان الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء (بث مباشر)

يعقد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الآن، مؤتمرا صحفيا، للإعلان عن الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء، المقرر بدء تطبيقها اعتبارا من بداية السنة المالية الجديدة 2019-2020، في شهر يوليو المقبل، في إطار خطة ترشيد دعم الكهرباء التي بدأت في عام 2015، وتنتهي بتحرير الأسعار تماما من الدعم، على أن يحاسب المواطن بسعر تكلفة الكيلو وات. وسيتم خلال المؤتمر، توضيح كافة المعلومات الخاصة بالأسعار والتعريفة الجديدة للمحاسبة على استهلاك الكهرباء.
السيسي (6)

السيسي يفتتح محور روض الفرج وكوبري تحيا مصر (بث مباشر)

بدأت فعاليات افتتاح محور روض الفرج، أكبر المشروعات القومية في مجال الطرق والنقل في مصر، وكوبري "تحيا مصر" الملجم اليوم الأربعاء، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما حضر الافتتاح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وكامل الوزير وزير النقل والمواصلات، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة. بدأ الافتتاح بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ "أحمد تميم المراغي".
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