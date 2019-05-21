10 نجوم حرمهم أجيري من كأس الأمم 2019

يستعد الفراعنة لخوض بطولة الأمم الإفريقية في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام بمشاركة 16 منتخبًا

تحرير:كريم مليم ٢١ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٤٧ م

خافيير أجيري

صدمة كبيرة وجهها الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، للعديد من النجوم، بعد استبعادهم من قائمة الـ25 الذين سينضمون لمعسكر الفريق في برج العرب يوم 6 يونيو المقبل لأداء مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 يونيو في ستاد برج العرب، استعدادا لخوض بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو من العام الجاري، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا.

أجيري أعلن ضم 25 لاعبًا، (8 محترفين - 5 من بيراميدز - 4 من الأهلي - 4 من الزمالك - 2 من سموحة - 1 من المقاولون العرب - 1 من الإسماعيلي)، وهم: "أحمد المحمدي (أستون فيلا الإنجليزي) - وليد سليمان (الأهلي) - عبد الله السعيد (بيراميدز) - أحمد علي كامل (المقاولون العرب) - محمد النني (أرسنال الإنجليزي)