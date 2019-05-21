بعد زيادة أسعار الكهرباء.. اعرف قيمة فاتورتك
ننشر قيمة زيادة فواتير الكهرباء على كل الشرائح بعد إعلان وزير الكهرباء اليوم عن الزيادة بداية من استهلاك 50 كيلووات ساعة شهريا وصولًا إلى 2000 كيلووات ساعة شهريا
تحرير:صابر العربي
٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
عداد كهرباء
ينشر "التحرير" قيمة فواتير استهلاك الكهرباء لعدد من شرائح القطاع المنزلي، بعد زيادة الكهرباء التي أعلن عنها وزير الكهرباء، اليوم، لتُطبق الزيادة على استهلاك شهر يوليو المقبل، وتُحصل على فواتير شهر أغسطس المقبل.
والبداية عند استهلاك من صفر حتى 50 كيلووات ساعة شهريا ستكون قيمة الفاتورة 16 جنيها، واستهلاك حتى 100 كيلووات ساعة شهريا ستكون قيمة الفاتورة 37 جنيها، وعند استهلاك حتى 150 كيلووات ساعة ستكون قيمة الفاتورة 81 جنيها، وعند استهلاك حتى 250 كيلووات ساعة شهريا ستكون قيمة الفاتورة 152 جنيها.
كما ستكون قيمة الفاتورة عند استهلاك 300 كيلووات ساعة شهريا بـ193 جنيها، وعند استهلاك 400 كيلووات ساعة شهريا ستقدر قيمة الفاتورة بـ288 جنيها، وعند استهلاك 500 كيلووات ساعة شهريا ستكون قيمة 388 جنيها، وعند استهلاك 650 كيلووات ساعة شهريا ستكون قيمة الفاتورة 538 جنيها.
وينشر "التحرير"
كما ستكون قيمة الفاتورة عند استهلاك 300 كيلووات ساعة شهريا بـ193 جنيها، وعند استهلاك 400 كيلووات ساعة شهريا ستقدر قيمة الفاتورة بـ288 جنيها، وعند استهلاك 500 كيلووات ساعة شهريا ستكون قيمة 388 جنيها، وعند استهلاك 650 كيلووات ساعة شهريا ستكون قيمة الفاتورة 538 جنيها.
وينشر "التحرير" شرحا "تفصيليا" لحساب المواطنين بداية من استهلاك 50 كيلووات ساعة حتى 2000 كيلووات ساعة شهريا.
استهلاك 50 كيلووات ساعة = 16 جنيها
50 * 0.30 = 15 جنيها
مقابل خدمة عملاء= 1 جنيه
استهلاك 100 كيلووات ساعة = 37 جنيها
50 * 0.30 = 15 جنيها
50 * 0.40 = 20 جنيها
مقابل خدمة عملاء= 2 جنيه
استهلاك 150 كيلووات ساعة = 81 جنيها
150 * 0.50 = 75 جنيها
مقابل خدمة عملاء= 6 جنيهات
استهلاك 250 كيلووات ساعة = 152 جنيها
200 * 0.50 = 100 جنيه
50 * 0.82. = 41 جنيها
مقابل خدمة عملاء= 11 جنيها
استهلاك 300 كيلووات ساعة = 193 جنيها
200 * 0.50 = 100 جنيه
100 * 0.82 = 82 جنيها
مقابل خدمة عملاء= 11 جنيها
استهلاك 400 كيلووات ساعة = 288 جنيها
200 * 0.50 = 100 جنيه
150 * 0.82 = 123 جنيها
50 * 1.00 = 50 جنيها
مقابل خدمة عملاء= 15 جنيها
استهلاك 500 كيلووات ساعة = 388 جنيها
200 * 0.50 = 100 جنيه
150 * 0.82 = 123 جنيها
150 * 1.00 = 150 جنيها
مقابل خدمة عملاء= 15 جنيها
استهلاك 600 كيلووات ساعة =488 جنيها
200 * 0.50 = 100 جنيه
150 * 0.82 = 123 جنيها
250 * 1.00 = 250 جنيها
مقابل خدمة عملاء= 15 جنيها
استهلاك 650 كيلووات ساعة = 538 جنيها
200 * 0.50 = 100 جنيه
150 * 0.82 = 123 جنيها
300 * 1.00 = 300 جنيه
مقابل خدمة عملاء= 15 جنيها
استهلاك 750 كيلووات ساعة = 688 جنيها
200 * 0.50 = 100 جنيه
150 * 0.82 = 123 جنيها
300 * 1.00 = 300 جنيها
100 * 1.40 = 140 جنيها
مقابل خدمة عملاء= 25 جنيها
استهلاك 1000 كيلووات ساعة = 1038 جنيها
200 * 0.50 = 100 جنيه
150 * 0.82 = 123 جنيها
300 * 1.00 = 300 جنيه
350 * 1.40 = 490 جنيها
مقابل خدمة عملاء= 25 جنيها
استهلاك 1200 كيلووات ساعة = 1780 جنيها
1200 * 1.45 = 1740 جنيها
مقابل خدمة عملاء= 40 جنيها
استهلاك 2000 كيلووات ساعة = 2940 جنيها
2000 * 1.45 = 2900 جنيه
مقابل خدمة عملاء= 40 جنيها
وجاءة الزيادة في أسعار شرائح الكهرباء الجديدة
الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات (30 قرشا بدلا من 22 قرشا)
الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات (40 قرشا بدلا من 30 قرشا)
الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلووات (50 قرشا بدلا من 36 قرشًا)
الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات (82 قرشا بدلا من 70 قرشا)
الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات (100 قرش بدلا من 90 قرشا)
الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كليووات (140 قرشا بدلا من 135 قرشا)
الشريحة السابعة من يزيد على 1000 كيلووات لا يحصلون على دعم (145 قرشا)