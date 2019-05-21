بعد زيادة أسعار الكهرباء.. اعرف قيمة فاتورتك

ننشر قيمة زيادة فواتير الكهرباء على كل الشرائح بعد إعلان وزير الكهرباء اليوم عن الزيادة بداية من استهلاك 50 كيلووات ساعة شهريا وصولًا إلى 2000 كيلووات ساعة شهريا

تحرير:صابر العربي ٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

عداد كهرباء

ينشر "التحرير" قيمة فواتير استهلاك الكهرباء لعدد من شرائح القطاع المنزلي، بعد زيادة الكهرباء التي أعلن عنها وزير الكهرباء، اليوم، لتُطبق الزيادة على استهلاك شهر يوليو المقبل، وتُحصل على فواتير شهر أغسطس المقبل. والبداية عند استهلاك من صفر حتى 50 كيلووات ساعة شهريا ستكون قيمة الفاتورة 16 جنيها، واستهلاك حتى 100 كيلووات ساعة شهريا ستكون قيمة الفاتورة 37 جنيها، وعند استهلاك حتى 150 كيلووات ساعة ستكون قيمة الفاتورة 81 جنيها، وعند استهلاك حتى 250 كيلووات ساعة شهريا ستكون قيمة الفاتورة 152 جنيها.

كما ستكون قيمة الفاتورة عند استهلاك ‏‎300 كيلووات ساعة شهريا بـ193 جنيها، وعند استهلاك 400 كيلووات ساعة شهريا ستقدر قيمة الفاتورة بـ288 جنيها، وعند استهلاك 500 كيلووات ساعة شهريا ستكون قيمة 388 جنيها، وعند استهلاك 650 كيلووات ساعة شهريا ستكون قيمة الفاتورة 538 جنيها. ‎ وينشر "التحرير"