محمد عواد يفضح أحمد ناجي ويكشف حكاية محمود الخطيب

تحرير:كريم مليم ٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٠٦ م

محمود الخطيب

فتح محمد عواد حارس مرمى النادي الإسماعيلي، المعار للوحدة السعودي، النار على أحمد ناجي مدرب حراس المنتخب الوطني، بعد استبعاده من قائمة الـ25 الذين سينضمون لمعسكر المنتخب الوطني في برج العرب يوم 6 يونيو المقبل لأداء مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 يونيو في استاد برج العرب، استعدادا لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية (كان 2019) التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو من العام الجاري، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا.

أجيري أعلن ضم 25 لاعبًا، وشملت 4 حراس مرمى، لم يكن من بينهم محمد عواد، حيث إن أحمد ناجي مدرب حراس الفراعنة ضم: "أحمد الشناوي - محمد الشناوي - محمود جنش - محمد أبو جبل". وكتب محمد عواد، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "كل مدرب له وجهة نظر في الاختيار بس لما تكون جاي تتفرج عليا في