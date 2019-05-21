رياضة

كيف سخر محمد عواد من عدم انضمامه لقائمة الفراعنة؟

٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٠٦ م
محمد عواد
محمد عواد
سخر محمد عواد حارس مرمى النادي الإسماعيلي، المعار للوحدة السعودي، بعد استبعاده من قائمة الـ25 الذين سينضمون لمعسكر المنتخب الوطني في برج العرب يوم 6 يونيو المقبل لأداء مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 يونيو في ستاد برج العرب، استعدادا لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية (كان 2019) التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو من العام الجاري، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا.
أجيري أعلن ضم 25 لاعبًا، (8 محترفين - 5 من بيراميدز - 4 من الأهلي - 4 من الزمالك - 2 من سموحة - 1 من المقاولون العرب - 1 من الإسماعيلي).   إليكم قائمة الفراعنه إستعداداً لمباراتي تنزانيا وغينيا الودية أيام 13- 16 يونيو القادم في إطار التحضيرات النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية توتال - مصر 2019
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الاهلى-والمصرى

المصري: رد فيفا كان صادمًا حول العودة لاستاد بورسعيد

كشف حسن عمار، عضو مجلس إدارة المصري البورسعيدي، عن رد الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» على النادي بشأن شكواه لعدم اللعب في ستاد بورسعيد. وقال عمار في تصريحات تليفزيونية، مساء الثلاثاء، إن الفيفا رد على شكوى النادي قائلًا: «عدم اللعب في بورسعيد ليس مسئوليتنا وإنما مسئولية اتحاد الكرة والاتحاد الإفريقي»، مشيرًا إلى أن رد الفيفا كان صادمًا لمجلس إدارة المصري، وأن الاستاد سيتم إصلاحه بالصورة المطلوبة. وعن مستقبل نجم الفريق إسلام عيسى، شدد أنه لن يرحل وباق مع المصري، موضحًا أنه لم يتلق أي عروض الفترة الحالية.
وليد-سليمان

مدرب المنتخب يكشف سر ضم وليد سليمان وأحمد علي

كشف تيتو جارسيا، المدرب العام لمنتخب مصر، عن سر انضمام وليد سليمان، لاعب الأهلي، لقائمة الفراعنة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر. وقال جارسيا في تصريحات لبرنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، عبر فضائية «صدى البلد»: «وليد سليمان لاعب قادر على إحداث الفارق، وسبب ضمه في أمم إفريقيا بعدما كان خارج الحسابات في وقت سابق، أن البطولة المقبلة ستقام في مصر وليس الكاميرون، وبالتالي فالمنتخب يحتاج لاعبين قادرين على اللعب تحت ضغط جماهيري كبير دون تأثير على مستواهم، وهو ما يتوفر في وليد سليمان».
بتروجت

في بيان رسمي.. بتروجت يرفض خوض مباراة المقاولون

أصدر مجلس إدارة نادي بتروجت بيانًا رسميًا، منذ قليل، بعد خسارة الفريق من سموحة بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، على استاد المكس بالإسكندرية، وتأزم موقف الفريق البترولي في بطولة الدوري واقترابه من الهبوط. وجاء في نص البيان: «قرر مجلس إدارة نادى بتروجت برئاسة المهندس أحمد فهيم رفض خوض مباراه الفريق البترولى مع فريق المقاولون العرب التى كان مقرر إقامتها يوم 2 يونيو المقبل على ملعب استاد السويس الجديد وذلك بسبب عدم خوض الفرق المنافسة على الهبوط لكل مؤجلاتها حرصا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية».
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أجيري (2)

أجيري يصدم نجوم الأهلي والزمالك قبل كأس الأمم

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، وحل المنتخب الوطني على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا، ومن المقرر أن يدخل المنتخب الوطني معسكرًا مغلقًا خلال الأسبوع الأول من يونيو في مدينة برج العرب؛ حيث سيخوض وديتين.
اجيرى-والجهاز-الفنى

السعيد وسليمان وعواد على رادار أجيري قبل كأس الأمم

استقر الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، على ضم عبدالله السعيد لاعب فريق بيراميدز، ووليد سليمان لاعب الأهلي، لقائمة الفراعنة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، وأشاد أجيري بالمستوى الذي ظهر به السعيد مؤخرًا مع فريقه، كما أثنى على مستوى سليمان مع الأهلي قبل إصابته، مؤكدًا أنه في حالة استعادة اللاعب لمستواه في المباريات المقبلة سينضم للمنتخب.
شوقى-غريب

شوقي غريب: كوبر ترك بصمة كبيرة في الكرة المصرية

أكد شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، أن الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني السابق للمنتخب الوطني الأول، ترك بصمة كبيرة ستظل محسوبة له في تاريخ الكرة المصرية. وقال شوقي، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الثلاثاء، من برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، عبر قناة «صدى البلد»: «هيكتور كوبر حقق بصمة كبيرة في الكرة المصرية، بعد الوصول لنهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2017، والوصول لنهائي البطولة، والتأهل إلى كأس العالم في روسيا 2018».
محمد-صلاح-2019

محمد صلاح يسخر من أسعار تذاكر أمم إفريقيا

سخر النجم المصرى محمد صلاح، المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى، من أسعار تذاكر مباريات منتحب مصر فى كأس الأمم الإفريقية 2019، التى تستضيفها مصر، وذلك عبر تعليق له على تغريدة نشرها الفنان محمود البزاوى عبر حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، حيث قال البزاوى: «يعنى سعر تذكرة كأس الأمم الدرجة التالتة بـ200 جنيه، وطبعا لو قدرت تدفع الـ200 جنيه هاتحب تجيب ساندوتش جوا عشان جعان فهيبقى بـ100 جنية مثلا وإزازة المية بـ30 جنية مثلا.. يعنى لو واخد ابنى معايا هأقعد فى الدرجة التالتة وهادفع 800 جنيه مثلا.. ومطلوب منى وأنا خارج أدعى للمنتخب!».
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