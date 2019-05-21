سهرة ونومة وجثة.. تفاصيل مقتل تاجر على يد صاحبه

طالبه بسداد الفوائد والدين فقرر التخلص منه واستدرجه للسهر والمبيت معه.. وحطم رأسه بعصا خشبية حتى فارق الحياة.. تخلص من الجثة بإلقائها فى رشاح بعيد عن القرية
اشترى الدنيا بالآخرة واختار طريق الشيطان فراح يستدين من صاحبه تاجر الأدوات المنزلية بالربا مقابل التوقيع على إيصالات بالمبالغ، حتى ضاقت عليه الأرض بما رحبت وسئم من تكرار مطالبته له بسداد الفوائد أو الدين كاملًا وإنهاء التعامل بينهما، وضيق عليه الخناق بعد أن أصبح يتردد على مكان أكل عيشه بمقهى صغير فى نزلة أبو نوح بأرض الشعراوى بقرية ميت كنانة التابعة لمركز طوخ، فعقد النية على التخلص منه وارتكب حادثا غريبا على هذه القرية الهادئة وهز أرجاءها، إذ إنها لم تعهد حدوث مثل هذه الجرائم البشعة من قبل.
بلاغ اختفاء
"أبويا مختفى من ثلاثة أيام ومش عارفين هو فين".. عبارة نطقها "محمد.م" 24 عامًا، مندوب بشركة أدوية داخل مركز شرطة طوخ، قبل أن يحرر محضرا رسميا حمل رقم 4891 لسنة 2019 إدارى بغياب والده المدعو "محمد.م.ع" 62 عامًا، تاجر أدوات منزلية عن مسكنه بقريتهم ميت كنانة التابعة لمركز طوخ منذ 3 أيام فى ظروف
بلاغ اختفاء
"أبويا مختفى من ثلاثة أيام ومش عارفين هو فين".. عبارة نطقها "محمد.م" 24 عامًا، مندوب بشركة أدوية داخل مركز شرطة طوخ، قبل أن يحرر محضرا رسميا حمل رقم 4891 لسنة 2019 إدارى بغياب والده المدعو "محمد.م.ع" 62 عامًا، تاجر أدوات منزلية عن مسكنه بقريتهم ميت كنانة التابعة لمركز طوخ منذ 3 أيام فى ظروف غامضة والفشل فى الوصول إليه بعد أن أغلق هاتفه المحمول.
فريق بحث
فور إخطار اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، بالحادث وجه بتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائي، بالمديرية لسرعة كشف غموض واقعة الاختفاء والوصول إلى الحقيقة كاملة.
تحريات وجمع معلومات
بدأ فريق البحث فى جمع التحريات والمعلومات واستخدام العناصر السرية ودراسة علاقات المختفى وتحركاته، وبعد مرور نحو 72 ساعة نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية في كشف لغز الاختفاء، بعد أن أكدت تحريات المباحث أن آخر مشاهدات تم رصدها للمختفى كانت برفقة شخص يدعى "أشرف.ا.ع" 21 عامًا، صاحب كافتيريا وكهربائى سيارات ومقيم بنفس القرية سالفة الذكر.
ضبط المتهم
عقب تقنين الإجراءات ومن خلال الملاحقات الأمنية تمكن المقدم أحمد سامى رئيس مباحث مركز طوخ، من ضبط المتهم وبمواجهته بما ورد فى التحريات، أقر بصحتها واعترف بوجود خلافات بينه وبين القتيل على تعاملات مالية إثر استدانته مبلغ 50 ألف جنيه، بفوائد شهرية "ربا"، وتعثره في السداد ورفض المجنى عليه إسقاط الفوائد المتفق عليها للمبلغ، وظل يطالبه بسدادها قائلًا: "كان بيطالبنى كتير وأنا زهقت والدنيا قفلت فى وشي ومابقتش عارف أعمل إيه"؟.
خطة شيطانية
أمام رجال الشرطة بمركز شرطة طوخ اعترف المتهم بأنه عقد العزم وبيت النية على التخلص من المجنى عليه "صاحب الدين"، وقام باستدراجه إلى المقهى خاصته بمنطقة أرض الشعراوي الكائنة بذات القرية، بحجة السهر والمبيت معه برفقته كونه صديقه وعقب خلوده للنوم قام بالتعدى عليه بالضرب على رأسه بعصا "شومة" حتى هشمها، وتأكد أنه فارق الحياة.
التخلص من الجثة
استكمل الجانى تنفيذ خطته الشيطانية، وقام بنقل جثة المجني عليه في ستار ظلام الليل داخل سيارة ماركة إيسوزو مملوكة لإحدى زبائنه بورشة الكهرباء خاصته تدعى "نادية.ع"، وألقى بالجثة في رشاح نامول سنهرة طريق الوزير دائرة المركز، فى محاولة لتضليل رجال الشرطة والعدالة، وقام بالاستيلاء على الهاتف المحمول للمجنى عليه وبيعه للمدعو "شادى.م.ش" بمحل موبايلات بدائرة طوخ.
انتشال الجثة
أرشد المتهم بصحبة رجال الشرطة عن مكان إلقاء الجثة ونجحت قوات الإنقاذ النهري في انتشالها وبمناظرتها، تبين أنها في حالة تعفن، وتم نقلها لمشرحة مستشفى بنها الجامعي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة وباستدعاء المبلغ "نجل المجنى عليه" تعرف على الجثة وقرر أنها لوالده المتغيب.
كما أرشد المتهم عن الهاتف المحمول المستولى عليه والسيارة المستخدمة في نقل الجثة، وتم التحفظ عليهما وتم اتخاذ إجراءات كف البحث عن المجنى عليه في حينه، وتحرر المحضر اللازم وقررت النيابة حبس المتهم على ذمة التحقيق.