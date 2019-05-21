جريمة

سهرة ونومة وجثة.. تفاصيل مقتل تاجر على يد صاحبه

طالبه بسداد الفوائد والدين فقرر التخلص منه واستدرجه للسهر والمبيت معه.. وحطم رأسه بعصا خشبية حتى فارق الحياة.. تخلص من الجثة بإلقائها فى رشاح بعيد عن القرية
تحرير:هيثم بطاح ٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٠٨ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
اشترى الدنيا بالآخرة واختار طريق الشيطان فراح يستدين من صاحبه تاجر الأدوات المنزلية بالربا مقابل التوقيع على إيصالات بالمبالغ، حتى ضاقت عليه الأرض بما رحبت وسئم من تكرار مطالبته له بسداد الفوائد أو الدين كاملًا وإنهاء التعامل بينهما، وضيق عليه الخناق بعد أن أصبح يتردد على مكان أكل عيشه بمقهى صغير فى نزلة أبو نوح بأرض الشعراوى بقرية ميت كنانة التابعة لمركز طوخ، فعقد النية على التخلص منه وارتكب حادثا غريبا على هذه القرية الهادئة وهز أرجاءها، إذ إنها لم تعهد حدوث مثل هذه الجرائم البشعة من قبل.
بلاغ اختفاء "أبويا مختفى من ثلاثة أيام ومش عارفين هو فين".. عبارة نطقها "محمد.م" 24 عامًا، مندوب بشركة أدوية داخل مركز شرطة طوخ، قبل أن يحرر محضرا رسميا حمل رقم 4891 لسنة 2019 إدارى بغياب والده المدعو "محمد.م.ع" 62 عامًا، تاجر أدوات منزلية عن مسكنه بقريتهم ميت كنانة التابعة لمركز طوخ منذ 3 أيام فى ظروف
اقرأ المزيد
يحيى-القزاز

يحيى القزاز يصل قسم المرج تمهيدا لإطلاق سراحه

قال المحامي محمد فتحي، إن الدكتور يحيى القزاز، يتواجد حاليا في قسم شرطة المرج، وتم الانتهاء من إجراءات صحة الإفراج عنه، وفي انتظار موافقة الأمن على إطلاق سراحه، على خلفية القرار الصادر، الإثنين، بإخلاء سبيله بجانب السفير معصوم مرزوق، وعبد الفتاح البنا، والدكتور رائد سلامة، والناشطة نرمين حسين، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وتكدير السلم العام، ونشر أخبار كاذبة، في وقائع القضية التي تحمل رقم 1305 لسنة 2018 .
قفاص-محكمة (1)

الجنايات تُخلي سبيل عدد من المتهمين في قضايا «إرهاب»

أصدرت محاكم جنايات القاهرة والجيزة، اليوم الثلاثاء، جملة من قرارات إخلاء السبيل في عدد من قضايا الإرهاب التي تنعقد جلساتها داخل مجمع محاكم طرة، حيث أخلت الدائرة 15 جنايات القاهرة سبيل جميع المعروضين في القضية 316 لسنة 2017، كما قضت ذات الدائرة بإخلاء سبيل جميع المعروضين أمامها في القضية 359 لسنة 2017، بجانب إخلاء سبيل جميع المعروضين في القضية رقم 760 لسنة 2017، فيما قررت الدائرة 29 جنايات القاهرة إخلاء سبيل محمد سيد داوود حسين في القضية رقم 1869 جنايات عين شمس، بجانب إخلاء سبيل احمد علي جابر في القضية رقم 598 لسنة 2017.
اعدام

إحالة أوراق سباك بالمنيا للمُفتي لقتله زوجته ووالدها

أحالت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الواحد، ووائل شعبان حافظ، وأمانة سر أمجد سمير ومحمد مصطفى هارون، اليوم الثلاثاء، أوراق سباك إلى مفتي الجمهورية لقتله زوجته ووالدها، وتحديد جلسة اليوم الثالث من الشهر المقبل للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهم لحين ورود رأي فضيلة المُفتي، وقال مصدر قانوني في تصريحات له، إن المحكمة أحالت أوراق المتهم "ه. ي. ا" 41 عاما، سباك ومقيم بمركز سمالوط، إلى فضيلة مفتي الجمهورية.
محاكمة لجين

«فتاة كانت الطعم».. تفاصيل مقتل طفل بالسلام

أحالت نيابة شرق القاهرة، اليوم الثلاثاء، 5 أشخاص لمحكمة الجنايات بتهمة قتل طفل يعمل سائق "توك توك"، وسرقة دارجته النارية، ووجهت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد المقترن بالسرقة، وكشفت التحقيقات أن المتهمين استعانوا بفتاة، والتى استوقفت الضحية وطلبت منه توصيلها لأحد الأماكن، وتمكنت بهذه الطريقة من استدراج المجنى عليه، حتى تمكنوا من قتله، وسرقة المركبة تفاصيل الواقعة ترجع إلى تلقي قسم شرطة السلام بلاغاً من أهالي منطقة النهضة، يفيد بالعثور على جثة طفل، بجوار كمبوند الطيران بمنطقة النهضة شرق القاهرة.
اقرأ المزيد من الأخبار
جثة-فتاة

«4 غوايش دهب».. كلمة السر في مقتل سيدة بعين شمس

تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها من خلال فريق بحث بإشراف اللواء محمد يوسف، رئيس مباحث قطاع الشرق، والمقدم محمد السيسي رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس، لكشف غموض واقعة العثور على جثة سيدة مسنة داخل شقتها بعين شمس بعدما كشفت التحريات أن المجنى عليها تقيم برفقة زوجها المسن، الذي اكتشف الواقعة عقب عودته للمنزل. وأوضحت التحريات الأولية، أن المعاينة بينّت وجود بعثرة بمحتويات الشقة، حيث أن المجني عليها تعرضت للقتل بهدف السرقة، وتبين أنها شعرت بالمتهم، وحاولت منعه من سرقة مدخراتها، فقام بقتلها واستولى على مشغولاتها الذهبية ومبلغ مالي وفر هاربا.
القبض-على-متهم

شذوذ وسرقة.. كشف لغز «جثة الطبيب المسن» في كفر شكر

تمكنت أجهزة الأمن في محافظة القليوبية من كشف لغز العثور على جثة طبيب يدعى "ع. س. ا" 70 عامًا، طبيب أسنان، مقتولا داخل شقته بدائرة مركز شرطة كفر شكر، إذ استطاع فريق البحث الجنائى تحديد مرتكب الواقعة، ويدعى "ع. س. م" 35 عامًا، عاطل، ومقيم بتصفا، دائرة المركز، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، واعترف بأنه حال تردده على عيادة المجنى عليه للعلاج، طلب منه الطبيب ممارسة الشذوذ مقابل علاجه وعقب تلبية رغبته رفض علاجه وقام بطرده من الشقة، ما دفعه للانتقام منه فعقد العزم وبيّت النية لسرقته.
القس-مقار‎

أمن كنيسة «قس شبرا» يكشف التفاصيل للنيابة:ملناش دعوة

استدعت نيابة قسم ثاني شبرا الخيمة، اليوم الإثنين، بإشراف المستشار خالد الأتربي المحامى العام لنيابات جنوب بنها أفراد الأمن من رجال الشرطة المكلفين بتأمين كنيسة مارمرقس لسؤالهم حول ملابسات حادث مقتل راعى الكنيسة على يد فراش. وأكد أفراد الأمن أنهم مكلفون فقط بالتأمين من الخارج وليس لهم أى صلة بالكنيسة من الداخل، وأنهم سمعوا صوت طلقات نارية فتوجهوا صوب مصدر الصوت فوجدوا القس فى حجرته غارقا فى دمائه وبجواره طبنجة 9مم وقاموا بالاتصال بالإسعاف فى محاولة لإنقاذه لكنه فارق الحياة.
القس-مقار‎

أول بيان من الداخلية عن مقتل «قس شبرا»

أصدرت مديرية أمن القليوبية بيانًا رسميًا، حول واقعة مقتل القس مقار سعد راعي كنيسة مارمرقس بالوحدة العربية بشبرا الخيمة، على يد "فراش" الكنيسة، بسبب مشاجرة بينهما لطلب المتهم أموالا من المجني عليه لمساعدته في زواج بناته. وذكر البيان أنه تبلغ لقسم شرطة ثاني شبرا الخيمة من الخدمات الأمنية المعينة لتأمين كنيسة مارمرقس بإطلاق أعيرة نارية ومتوفى داخل الكنيسة. بالفحص، تبين قيام "كمال.ش.ش"، 54 عامًا، بإطلاق عدة أعيرة نارية صوب القس مقار سعد، 65 عامًا، راعى الكنيسة، من سلاح نارى، طبنجة، كانت بحوزته محدثا إصابته بطلق نارى بالرأس والبطن.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org