سهرة ونومة وجثة.. تفاصيل مقتل تاجر على يد صاحبه

طالبه بسداد الفوائد والدين فقرر التخلص منه واستدرجه للسهر والمبيت معه.. وحطم رأسه بعصا خشبية حتى فارق الحياة.. تخلص من الجثة بإلقائها فى رشاح بعيد عن القرية

تحرير:هيثم بطاح ٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٠٨ م

صورة أرشيفية

اشترى الدنيا بالآخرة واختار طريق الشيطان فراح يستدين من صاحبه تاجر الأدوات المنزلية بالربا مقابل التوقيع على إيصالات بالمبالغ، حتى ضاقت عليه الأرض بما رحبت وسئم من تكرار مطالبته له بسداد الفوائد أو الدين كاملًا وإنهاء التعامل بينهما، وضيق عليه الخناق بعد أن أصبح يتردد على مكان أكل عيشه بمقهى صغير فى نزلة أبو نوح بأرض الشعراوى بقرية ميت كنانة التابعة لمركز طوخ، فعقد النية على التخلص منه وارتكب حادثا غريبا على هذه القرية الهادئة وهز أرجاءها، إذ إنها لم تعهد حدوث مثل هذه الجرائم البشعة من قبل.

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