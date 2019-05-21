كونتي يقترب من العودة للتدريب عبر بوابة إنتر

٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٠٩ م

أنطونيو كونتي

لم يتول المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي تدريب أي فريق منذ رحيله عن تشيلسي الصيف الماضي، ويبدو أنه قريب للعودة من جديد عبر بوابة الإنتر، وفي الوقت الذي أعربت فيه أنديه باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونيخ الألماني عن اهتمامها بالتعاقد مع كونتي الذي توج بلقب الدوري الإنجليزي في موسم 2016- 2017، يبدو أن النيراتزوري هو الأقرب للفوز بالسباق والظفر بتوقيعه، على الرغم من ارتباط اسمه أيضًا بالعودة إلى تدريب ناديه السابق يوفنتوس، وسبق وأن لعب كونتي في صفوف يوفنتوس وأشرف على تدريبه وتوج معه بثلاثة ألقاب في الدوري الإيطالي،

وبات من المنتظر أن يعود المدرب الإيطالي البالغ من العمر 49 عامًا إلى إيطاليا عبر قلعة سان سيرو، لتولي تدريب إنتر خلفًا للمدرب الحالي لوسيانو سباليتي. ويتوجب على إنتر تحقيق نتيجة أفضل من غريمه ميلان في الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي الأسبوع المقبل، من أجل ضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم

وبات من المنتظر أن يعود المدرب الإيطالي البالغ من العمر 49 عامًا إلى إيطاليا عبر قلعة سان سيرو، لتولي تدريب إنتر خلفًا للمدرب الحالي لوسيانو سباليتي.



ويتوجب على إنتر تحقيق نتيجة أفضل من غريمه ميلان في الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي الأسبوع المقبل، من أجل ضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.



يذكر أن كونتي طوال مسيرته التدريبية، توج بلقب الدوري الإيطالي الدرجة الثانية مع باري موسم 2008- 2009، ولقب الدوري الإيطالي مع يوفنتوس مواسم 2011- 2012 و2012- 2013 و2013- 2014 إضافة إلى السوبر الإيطالي عامي 2012 و2013.



كما توج مع تشيلسي بلقب الدوري الإنجليزي موسم 2016- 2017 وكأس الاتحاد الإنجليزي موسم 2017- 2018.