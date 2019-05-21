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«ولد الغلابة» يتصدر الترند.. و«أبو جبل» الثاني

تحرير:التحرير ٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م
أحمد السقا في ولد الغلابة
أحمد السقا في ولد الغلابة
تصدر مسلسل "ولد الغلابة" بطولة الفنان أحمد السقا، ترند محرك البحث "جوجل"، وذلك بعد عرض الحلقة الخامسة عشرة من المسلسل، التي لاقت ردود أفعال واسعة، ثم جاء مسلسل "أبو جبل" بطولة الفنان مصطفى شعبان، في المركز الثاني، وبالمثل كانت آخر حلقة مذاعة من العمل السبب في دخوله الترند، ليتمكن العمل من مواصلة حضوره بين أكثر المسلسلات التي يبحث عنها الجمهور. المنافسة تحتدم حاليا بين مسلسلات رمضان، خاصة مع انتصاف الشهر الكريم، حيث أخذت الأحداث تتطور أكثر، لتتضح معالم قصص تلك الأعمال أكثر، ونقترب من ذروة الصراع.
ومع فرز الجمهور للأعمال المعروضة حاليا، والاختيار ما بين الاستمرار في مشاهدة بعضها، وترك الآخر، من سينجح في جذب المشاهدين لمواصلة المتابعة؟ الأيام القليلة المقبلة ستجيب عن هذا التساؤل، رغم أن بعض النجوم تسرعوا في الإعلان حول نسب مشاهدة أعمالهم. يشارك في بطولة "ولد الغلابة" كل من محمد ممدوح، ومي عمر،
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حنان-مطاوع-من-مسلسل-ياسر-جلال

حنان مطاوع تتفوق على نفسها بـ«عايدة» في «لمس أكتاف»

في كل موسم رمضاني ينال بعض الممثلين إشادات كبيرة من النقاد على أدائهم، وهناك بعض الأسماء كلما شاركت في عمل ومهما كانت مساحة الدور، يظلوا في هذه القائمة، ومن بينهم النجمة حنان مطاوع التي تطل علينا هذا العام في مسلسل «لمس أكتاف» مع ياسر جلال وفتحي عبد الوهاب، تأليف هاني سرحان، إخراج حسين المنباوي، حيث تجسد شخصية «عايدة» لتعبر من خلالها كعادتها عن نفسها، فتقدم لنا شخصية مليئة بالمتناقضات، فهي واحدة من تجار المخدرات، تطبخ خلطات المخدرات بيدها، لكنها رغم ذلك تحافظ على فروض الصلاة، وتعرف كتاب الله جيدا، لم تنجب لكنها تعيش الشعور بالأمومة.
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كندة علوش تعرض فستان زفافها للبيع لهذا السبب

أعلنت الفنانة كندة علوش، مساء الثلاثاء، عن عرضها فستان زفافها على الفنان عمرو يوسف للبيع، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، ونشرت عددًا من الصور لها بالفستان وعلّقت قائلة: "يمكن صعب نفرط بالأشياء اللي مرتبطة عنا بذكريات جميلة وغالية، وخصوصي فستان العرس، بس إذا كان في ناس رح تستفيد من ثمنه فحيصير لهذه الذكرى معنى أقيم، فستان زفافي معروض حاليًا للبيع، لأي حدا مهتم بأن يشتريه، ورح اتبرع بسعره لأكتر من جهة خيرية، وهذا الشيء حيكون بعلم الشخص اللي هيشتريه».
انجى-المقدم-مسلسل-ولد-الغلابة

إنجى المقدم: «صفية» أرهقتنى نفسيًا بـ«ولد الغلابة»

صفية امرأة صعيدية ذات جبروت، تحاول أن تنتقم من شقيقها بعد أن قتل الشخص، الذى كانت تحبه، هذا هو الدور الذى تلعبه الفنانة إنجى المقدم من خلال مسلسل «ولد الغلابة» المذاع عبر فضائية MBC مصر، وتتحدى من خلال هذا الدور نفسها أولا، خاصة أنها المرة الأولى التى تتحدث فيها باللهجة الصعيدية، كما أن الجمهور رآها العام الماضى من خلال مسلسل «ليالى أوجينى» بشخصية مختلفة تماما عن التى تجسدها فى "ولد الغلابة"، ولكنها استطاعت أن تخطف قلوب الجمهور إليها وأشادوا بأدائها خاصة بعد مشهد المواجهة بينها وبين شقيقها عيسى الذى يجسده الفنان أحمد السقا.
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أحمد خالد صالح (1)

أحمد خالد صالح بشكل مختلف في «أبو جبل»

انتهى الفنان أحمد خالد صالح من تصوير 70% من مشاهده فى مسلسله الجديد "أبو جبل" مع الفنان مصطفى شعبان، المقرر عرضه رمضان المقبل. "أبو جبل" بطولة مصطفى شعبان، نجلاء بدر، محمد دياب، مريم حسن، أحمد خالد صالح، عائشة بن أحمد، رشا بن معاوية، محمود البزاوى، محمد على رزق، عايدة رياض، ناهد رشدى، مصطفى درويش، أنعام الجريتلى، تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد صالح. يجسد أحمد دور "فادى" يعمل محاميا، ونسيب مصطفى شعبان ويعمل تاجرا وتحدث صراعات بين العائلتين بسبب التجارة، وبعد وفاة النجم حسن حسنى تبدأ الصراعات على الميراث.
مسلسلات-

القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2019 والقنوات العارضة

أيام قليلة تفصلنا عن حلول شهر رمضان المبارك، الذى يُعد أهم مواسم العام الفنية، إذ يُقدم فيه صُناع الدراما التليفزيونية عددًا كبيرًا من المسلسلات كل عام، وقد تم طرح العديد من الأفيشات والبروموهات الدعائية لجذب انتباه الجمهور للأعمال التى ستُعرض فى رمضان المقبل لعام 2019. وبمطالعة القائمة الكاملة لمسلسلات شهر رمضان لعام 2019، نجد هذا الموسم الأكثر اختلافًا عن التى عاصرناها فى السنوات الماضية، إذ يشهد غياب نجوم عدة حققوا نجاحات كبيرة من خلاله، ومنهم: عادل إمام، يحيى الفخرانى، يسرا، ولكن هناك آخرين يخوضون السباق ونجحوا فى أن يحافظوا على وجودهم.
عائشة بن أحمد

عائشة بن أحمد بـ«الحجاب» في كواليس «أبو جبل» (فيديو)

نشرت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، اليوم الخميس، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، من كواليس مسلسل "أبو جبل"، وقد ظهرت خلاله وهي ترتدي الحجاب، وعلقت قائلة: "حالة جنون مؤقت، قبل الدخول في الجد"، وقد أثنى جمهورها على إطلالتها. ومن المقرر أن يعرض مسلسل "أبو جبل" في موسم رمضان 2019، وهو من بطولة النجم مصطفى شعبان، الذي يسعى من خلال هذا العمل إلى أن يواصل نجاحاته في الدراما، بعدما حقق مسلسله "أيوب" نجاحًا باهرًا خلال رمضان الماضي.
مسلسلات

الدراما العربية في رمضان2019| سوريا تعود لمنافسة مصر

يبدو أن المنافسة في موسم مسلسلات رمضان 2019، لن تكون سهلة أبدًا، فى ظل التغيرات الكبيرة التي تشهدها الدراما فى الوطن العربي، ومحاولة سوريا أن تستعيد مكانتها مرة أخرى، ومحاربة الدراما اللبنانية على الباقى رغم كل الظروف السياسية التي تمر بها، وتشهد حدة المنافسة بين الدراما المصرية ونظيراتها السورية واللبنانية والخليجية، بعد اتجاه أغلب النجوم العرب إلى أوطانهم من أجل دعم بلادهم، فى ظل غياب كبار النجوم عن المسلسلات المصرية، عادل إمام ويحيى الفخراني ويسرا، الذين كانوا يحظون بمتابعة كبيرة داخل الوطن العربي.
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