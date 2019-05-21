«ولد الغلابة» يتصدر الترند.. و«أبو جبل» الثاني

تحرير:التحرير ٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م

أحمد السقا في ولد الغلابة

تصدر مسلسل "ولد الغلابة" بطولة الفنان أحمد السقا، ترند محرك البحث "جوجل"، وذلك بعد عرض الحلقة الخامسة عشرة من المسلسل، التي لاقت ردود أفعال واسعة، ثم جاء مسلسل "أبو جبل" بطولة الفنان مصطفى شعبان، في المركز الثاني، وبالمثل كانت آخر حلقة مذاعة من العمل السبب في دخوله الترند، ليتمكن العمل من مواصلة حضوره بين أكثر المسلسلات التي يبحث عنها الجمهور. المنافسة تحتدم حاليا بين مسلسلات رمضان، خاصة مع انتصاف الشهر الكريم، حيث أخذت الأحداث تتطور أكثر، لتتضح معالم قصص تلك الأعمال أكثر، ونقترب من ذروة الصراع.

ومع فرز الجمهور للأعمال المعروضة حاليا، والاختيار ما بين الاستمرار في مشاهدة بعضها، وترك الآخر، من سينجح في جذب المشاهدين لمواصلة المتابعة؟ الأيام القليلة المقبلة ستجيب عن هذا التساؤل، رغم أن بعض النجوم تسرعوا في الإعلان حول نسب مشاهدة أعمالهم. يشارك في بطولة "ولد الغلابة" كل من محمد ممدوح، ومي عمر،