جريمة

براءة 5 متهمين بأولتراس أهلاوى من حرق الصالة المغطاة

تحرير:سماح عوض الله ٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠١:١٩ م
محكمة- أرشيفية
محكمة- أرشيفية
قضت الدائرة 29 جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد السعيد، ببراءة 5 أعضاء برابطة "أولتراس أهلاوي" من اتهامهم بإضرام النار في الصالة المغطاة بالنادي الأهلي عام 2014، فى القضية رقم 15567 لسنة 2014 جنايات قصر النيل، والصادر ضدهم فيها حكم من محكمة أول درجة بالسجن المؤبد، بتاريخ 10 يونيو الماضي، والمتهمون الخمسة الحاصلون على حكم البراءة فى إعادة محاكمتهم حضوريا، هم كل من محمد محمد فرحات، وأحمد رضا الصادق، ومحمد علي ماهر، ومحمد حسن إمام، وأحمد عثمان محمد.
تعود تفاصيل الواقعة إلى ديسمبر عام 2014، باندلاع حريق في الصالة المغطاة بمقر النادي الأهلي، خلال مباراة كرة السلة بين الأهلي والزمالك، وأصدرت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي، وعبد الرحمن صفوت الحسيني، وسكرتارية أحمد صبحي عباس، أحكامًا غيابية على 10
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يحيى-القزاز

يحيى القزاز يصل قسم المرج تمهيدا لإطلاق سراحه

قال المحامي محمد فتحي، إن الدكتور يحيى القزاز، يتواجد حاليا في قسم شرطة المرج، وتم الانتهاء من إجراءات صحة الإفراج عنه، وفي انتظار موافقة الأمن على إطلاق سراحه، على خلفية القرار الصادر، الإثنين، بإخلاء سبيله بجانب السفير معصوم مرزوق، وعبد الفتاح البنا، والدكتور رائد سلامة، والناشطة نرمين حسين، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وتكدير السلم العام، ونشر أخبار كاذبة، في وقائع القضية التي تحمل رقم 1305 لسنة 2018 .
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الجنايات تُخلي سبيل عدد من المتهمين في قضايا «إرهاب»

أصدرت محاكم جنايات القاهرة والجيزة، اليوم الثلاثاء، جملة من قرارات إخلاء السبيل في عدد من قضايا الإرهاب التي تنعقد جلساتها داخل مجمع محاكم طرة، حيث أخلت الدائرة 15 جنايات القاهرة سبيل جميع المعروضين في القضية 316 لسنة 2017، كما قضت ذات الدائرة بإخلاء سبيل جميع المعروضين أمامها في القضية 359 لسنة 2017، بجانب إخلاء سبيل جميع المعروضين في القضية رقم 760 لسنة 2017، فيما قررت الدائرة 29 جنايات القاهرة إخلاء سبيل محمد سيد داوود حسين في القضية رقم 1869 جنايات عين شمس، بجانب إخلاء سبيل احمد علي جابر في القضية رقم 598 لسنة 2017.
اعدام

إحالة أوراق سباك بالمنيا للمُفتي لقتله زوجته ووالدها

أحالت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الواحد، ووائل شعبان حافظ، وأمانة سر أمجد سمير ومحمد مصطفى هارون، اليوم الثلاثاء، أوراق سباك إلى مفتي الجمهورية لقتله زوجته ووالدها، وتحديد جلسة اليوم الثالث من الشهر المقبل للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهم لحين ورود رأي فضيلة المُفتي، وقال مصدر قانوني في تصريحات له، إن المحكمة أحالت أوراق المتهم "ه. ي. ا" 41 عاما، سباك ومقيم بمركز سمالوط، إلى فضيلة مفتي الجمهورية.
محاكمة لجين

«فتاة كانت الطعم».. تفاصيل مقتل طفل بالسلام

أحالت نيابة شرق القاهرة، اليوم الثلاثاء، 5 أشخاص لمحكمة الجنايات بتهمة قتل طفل يعمل سائق "توك توك"، وسرقة دارجته النارية، ووجهت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد المقترن بالسرقة، وكشفت التحقيقات أن المتهمين استعانوا بفتاة، والتى استوقفت الضحية وطلبت منه توصيلها لأحد الأماكن، وتمكنت بهذه الطريقة من استدراج المجنى عليه، حتى تمكنوا من قتله، وسرقة المركبة تفاصيل الواقعة ترجع إلى تلقي قسم شرطة السلام بلاغاً من أهالي منطقة النهضة، يفيد بالعثور على جثة طفل، بجوار كمبوند الطيران بمنطقة النهضة شرق القاهرة.
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اعدام

العين بالعين.. حكم تاريخي للجنايات في جريمة قتل شاب

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد طه جابر، وأمانة سر صبحى عبد الحميد، بمعاقبة 5 متهمين، بالإعدام شنقًا، لاتهامهم بقتل شاب مع سبق الإصرار والترصد، بسبب خلافات معه على تجارة المواد المخدرة بمنطقة البساتين بالقاهرة، إذ تحصل المجني عليه على كمية من المخدرات رفض سداد قيمتها، وهو ما أوغل صدر المتهمين الذين خططوا لقتله انتقامًا منه وفرضًا لسيطرتهم، إذ عقدوا العزم والنية لاستيقافه ونفذوا فيه حكم الإعدام رميًا بالرصاص فى الشارع.
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«فض رابعة وحسم 2» أبرز محاكمات الأربعاء

يمر قطار المحاكمات اليوم الأربعاء، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، ومنها إعادة إجراءات محاكمة 37 متهما في قضية "فض اعتصام رابعة العدوية"، التى تنظرها محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، ومنسوب للمتهمين فيها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمّد تعطيل سير وسائل النقل.
محكمة-النقض

«النقض» تؤيد الإعدام والمؤبد لمتهمي «أجناد مصر»

قضت، اليوم الثلاثاء، محكمة النقض برفض الطعون المقدمة من 39 طاعنا في القضية المعروفة إعلاميا بـ"تنظيم أجناد مصر" على حكم محكمة جنايات الجيزة الصادر 7 ديسمبر 2017 بمعاقبة 13 متهما بإجماع الآراء وبعد موافقة فضيلة المفتي، بالإعدام شنقًا، والمؤبد لـ17 متهمًا، والسجن 15 سنة لمتهمين اثنين، والسجن 5 سنوات لـ7 آخرين والبراءة لـ5 متهمين؛ لاتهامهم بارتكاب جرائم إرهابية بزرع عبوات ناسفة واستهداف الكمائن الأمنية، وأقسام الشرطة، وأيدت المحكمة الحكم المطعون فيه بما يجعله نهائيا وباتا.
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«ولاية سيناء وحكم أجناد مصر» أبرز محاكمات الثلاثاء

يمر قطار المحاكمات اليوم الثلاثاء، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، يتقدمها الطعون المقدمة من 39 طاعنا من متهمي تنظيم أجناد مصر، أمام محكمة النقض على حكم محكمة جنايات الجيزة الصادر 7 ديسمبر 2017، بمعاقبة 13 متهما بإجماع الآراء وبعد موافقة فضيلة المفتي بالإعدام شنقا والمؤبد لـ17 متهمًا، والسجن 15 سنة لمتهمين اثنين والسجن 5 سنوات لـ7 آخرين، والبراءة لـ5 متهمين؛ لاتهامهم بارتكاب جرائم إرهابية بزرع عبوات ناسفة واستهداف الكمائن الأمنية وأقسام الشرطة، ومن المقرر أن تصدر محكمة النقض حكمها فى الطعون بجلسة اليوم.
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