براءة 5 متهمين بأولتراس أهلاوى من حرق الصالة المغطاة

تحرير:سماح عوض الله ٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠١:١٩ م

محكمة- أرشيفية

قضت الدائرة 29 جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد السعيد، ببراءة 5 أعضاء برابطة "أولتراس أهلاوي" من اتهامهم بإضرام النار في الصالة المغطاة بالنادي الأهلي عام 2014، فى القضية رقم 15567 لسنة 2014 جنايات قصر النيل، والصادر ضدهم فيها حكم من محكمة أول درجة بالسجن المؤبد، بتاريخ 10 يونيو الماضي، والمتهمون الخمسة الحاصلون على حكم البراءة فى إعادة محاكمتهم حضوريا، هم كل من محمد محمد فرحات، وأحمد رضا الصادق، ومحمد علي ماهر، ومحمد حسن إمام، وأحمد عثمان محمد.

تعود تفاصيل الواقعة إلى ديسمبر عام 2014، باندلاع حريق في الصالة المغطاة بمقر النادي الأهلي، خلال مباراة كرة السلة بين الأهلي والزمالك، وأصدرت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي، وعبد الرحمن صفوت الحسيني، وسكرتارية أحمد صبحي عباس، أحكامًا غيابية على 10