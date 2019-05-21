مدرب الفراعنة السابق يفتح النار على أجيري وأحمد ناجي

٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٢٢ م

أحمد ناجي

أبدى علاء نبيل، مدرب المنتخب الوطني السابق، عن بالغ دهشته من غياب عبد الله جمعة الظهير الأيسر لفريق الزمالك عن قائمة كأس الأمم الإفريقية 2019، وقال علاء نبيل في مداخلة هاتفية مع برنامج كلام في الجون الذي يقدمه ماركو مراد على إذاعة راديو هيتس، إنه لم يتوقع استبعاد عبد الله جمعة الاكتشاف الأهم والأبرز في الدوري هذا الموسم، وأوضح علاء نبيل أن غياب عمرو السولية، لاعب خط وسط النادي الأهلي، أيضا أمر مستهجن لأنه من وجهة نظره يتفوق على علي أحمد "غزال"، لاعب نادي فيرنس البرتغالي.

كما وصف مدرب المنتخب الوطني السابق، ضم وليد سليمان لاعب النادي الأهلي، الغائب لفترة طويلة للإصابة على حساب محمود عبد المنعم كهربا نجم الزمالك، ورمضان صبحي نجم القلعة الحمراء المعار من صفوف هيدرسفيلد تاون، بالشيء الغريب. وأكد علاء نبيل أن الشيء الذي يحسب للمكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني،

كما وصف مدرب المنتخب الوطني السابق، ضم وليد سليمان لاعب النادي الأهلي، الغائب لفترة طويلة للإصابة على حساب محمود عبد المنعم كهربا نجم الزمالك، ورمضان صبحي نجم القلعة الحمراء المعار من صفوف هيدرسفيلد تاون، بالشيء الغريب.



وأكد علاء نبيل أن الشيء الذي يحسب للمكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، وجهازه هو ضم أحمد علي كامل مهاجم المقاولون العرب، أفضل مهاجم في مصر، لكن وجود أحمد حسن كوكا مهاجم أوليمبياكوس اليوناني، عليه علامة استفهام لأنه لا يقدم المردود المنتظر منه مع المنتخب.



وعن استبعاد محمد عواد حارس مرمى النادي الإسماعيلي، المعار للوحدة السعودي، قال مدرب المنتخب الوطني السابق، من الواضح أن هناك شيئا ما ضد عواد لأن خروجه الدائم يدل على وجود أمر ما في العلاقة مع أحمد ناجي، مدرب حراس الفراعنة.

