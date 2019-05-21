رياضة

مدرب الفراعنة السابق يفتح النار على أجيري وأحمد ناجي

٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٢٢ م
أحمد ناجي
أحمد ناجي
أبدى علاء نبيل، مدرب المنتخب الوطني السابق، عن بالغ دهشته من غياب عبد الله جمعة الظهير الأيسر لفريق الزمالك عن قائمة كأس الأمم الإفريقية 2019، وقال علاء نبيل في مداخلة هاتفية مع برنامج كلام في الجون الذي يقدمه ماركو مراد على إذاعة راديو هيتس، إنه لم يتوقع استبعاد عبد الله جمعة الاكتشاف الأهم والأبرز في الدوري هذا الموسم، وأوضح علاء نبيل أن غياب عمرو السولية، لاعب خط وسط النادي الأهلي، أيضا أمر مستهجن لأنه من وجهة نظره يتفوق على علي أحمد "غزال"، لاعب نادي فيرنس البرتغالي.
كما وصف مدرب المنتخب الوطني السابق، ضم وليد سليمان لاعب النادي الأهلي، الغائب لفترة طويلة للإصابة على حساب محمود عبد المنعم كهربا نجم الزمالك، ورمضان صبحي نجم القلعة الحمراء المعار من صفوف هيدرسفيلد تاون، بالشيء الغريب. وأكد علاء نبيل أن الشيء الذي يحسب للمكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني،
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الاهلى-والمصرى

المصري: رد فيفا كان صادمًا حول العودة لاستاد بورسعيد

كشف حسن عمار، عضو مجلس إدارة المصري البورسعيدي، عن رد الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» على النادي بشأن شكواه لعدم اللعب في ستاد بورسعيد. وقال عمار في تصريحات تليفزيونية، مساء الثلاثاء، إن الفيفا رد على شكوى النادي قائلًا: «عدم اللعب في بورسعيد ليس مسئوليتنا وإنما مسئولية اتحاد الكرة والاتحاد الإفريقي»، مشيرًا إلى أن رد الفيفا كان صادمًا لمجلس إدارة المصري، وأن الاستاد سيتم إصلاحه بالصورة المطلوبة. وعن مستقبل نجم الفريق إسلام عيسى، شدد أنه لن يرحل وباق مع المصري، موضحًا أنه لم يتلق أي عروض الفترة الحالية.
وليد-سليمان

مدرب المنتخب يكشف سر ضم وليد سليمان وأحمد علي

كشف تيتو جارسيا، المدرب العام لمنتخب مصر، عن سر انضمام وليد سليمان، لاعب الأهلي، لقائمة الفراعنة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر. وقال جارسيا في تصريحات لبرنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، عبر فضائية «صدى البلد»: «وليد سليمان لاعب قادر على إحداث الفارق، وسبب ضمه في أمم إفريقيا بعدما كان خارج الحسابات في وقت سابق، أن البطولة المقبلة ستقام في مصر وليس الكاميرون، وبالتالي فالمنتخب يحتاج لاعبين قادرين على اللعب تحت ضغط جماهيري كبير دون تأثير على مستواهم، وهو ما يتوفر في وليد سليمان».
بتروجت

في بيان رسمي.. بتروجت يرفض خوض مباراة المقاولون

أصدر مجلس إدارة نادي بتروجت بيانًا رسميًا، منذ قليل، بعد خسارة الفريق من سموحة بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، على استاد المكس بالإسكندرية، وتأزم موقف الفريق البترولي في بطولة الدوري واقترابه من الهبوط. وجاء في نص البيان: «قرر مجلس إدارة نادى بتروجت برئاسة المهندس أحمد فهيم رفض خوض مباراه الفريق البترولى مع فريق المقاولون العرب التى كان مقرر إقامتها يوم 2 يونيو المقبل على ملعب استاد السويس الجديد وذلك بسبب عدم خوض الفرق المنافسة على الهبوط لكل مؤجلاتها حرصا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية».
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محمود-الخطيب (3)

محمد عواد يفضح أحمد ناجي ويكشف حكاية محمود الخطيب

فتح محمد عواد حارس مرمى النادي الإسماعيلي، المعار للوحدة السعودي، النار على أحمد ناجي مدرب حراس المنتخب الوطني، بعد استبعاده من قائمة الـ25 الذين سينضمون لمعسكر المنتخب الوطني في برج العرب يوم 6 يونيو المقبل لأداء مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 يونيو في استاد برج العرب، استعدادا لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية (كان 2019) التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو من العام الجاري، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا.
اجيرى-والجهاز-الفنى

أجيري يستقر على ضم 25 لاعبا لكأس الأمم

أكد هاني رمزي المدرب المساعد للمنتخب الوطني في جهاز المدير الفني المكسيكي خافيير أجيري، أنه من المتوقع الإعلان عن قائمة الفراعنة، التي ستخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، خلال 24 ساعة، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن المنتخب الوطني وقع على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا.
هانى-رمزى

هاني رمزي يكشف حقيقة قائمة المنتخب المسربة لكان 2019

نفى هاني رمزي المدرب العام بالجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافير أجيري، اختيار 20 لاعبا ضمن قائمة أولية للمنتخب استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا، بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، وحل المنتخب الوطني على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا.
احمد-الشناوى (2)

أحمد الشناوي.. أخطبوط واجه نيمار ورفض اتهامه بالغرور

«أرفض اتهامى بالغرور ولست الحارس الأوحد فى مصر.. لا أحد يجرؤ على القضاء على عصام الحضرى لأنه لا يزال موجوداً وهو حارس مميز والأفضل فى التاريخ بالألقاب التى حققها وقدرته على الاستمرار فى الملاعب.. وشريف إكرامى هو حارس مميز ويتمتع بقدرات خاصة.. والبرازيلى نيمار نجم باريس سان جيرمان أبرز من واجهته.. وهناك أكثر من مدرب كان له تأثير فى حياتى الكروية ولعل الأبرز بالطبع البرتغالى جيسفالدو فيريرا الذى حقق معنا الثنائية المحلية الدورى والكأس بعد غياب طويل».. هكذا يقول الأخطبوط أحمد الشناوي.
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