لأسباب سياسية.. مخيتاريان خارج الدوري الأوروبي

٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٢٦ م

هنريك مخيتاريان

تأكد رسميًا غياب النجم الأرميني هنريك مخيتاريان عن خوض المباراة النهائية للدوري الأوروبي يوم 29 مايو المقبل أمام تشيلسي، خوفًا على سلامة اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا من التواجد على أرضية الملعب بعاصمة أذربيجان باكو، وقال مخيتاريان بحسبب "بي بي سي": "ناقشت كل الخيارات الممكنة، واتفقت مع النادي على اتخاذ القرار الأصعب، وهو عدم السفر مع الفريق لخوض النهائي، هذه نوعية من المباريات لا تأتي دائمًا، وبالتالي أشعر بالآلم للغياب"، ويأتي ذلك بسبب توتر العلاقات السياسية بين أرمينيا وأذربيجان.

ونشر أرسنال بيانًا قال من خلاله: "أرسلنا لليويفا نعبر عن قلقنا من الموقف الحالي، بحثنا كل الخيارات الممكنة كي يتواجد مخيتاريان معنا، ولكن بعد مناقشة الأمر معه ومع أسرته، اتفقنا جميعًا أنه لن يسافر معنا". وأضاف البيان: "مخيتاريان كان من اللاعبين المحوريين في طريقنا إلى المباراة النهائية، ويمثل للفريق